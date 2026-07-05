Οργή, αναξιοπιστία και μαζί τροφή στην Ακροδεξιά

Πολλοί εξ υμών θα θυμάστε την άθλια, πρωτοφανή εικόνα του πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών το 2020, που μερικοί χούλιγκαν δήθεν φοιτητές τού κρέμασαν μια ταμπέλα μέσα στο γραφείο υπέρ των καταλήψεων, με σκοπό να εξευτελίσουν τον ίδιο και το δημόσιο πανεπιστήμιο βεβαίως, όπως και το ίδιο το κράτος

Από τότε πέρασαν έξι χρόνια, τρεις ύποπτοι δικάστηκαν αλλά απηλλάγησαν λόγω αμφιβολιών -γιατί άραγε;- και η ζωή συνεχίστηκε και συνεχίζεται κανονικά. Οι καταλήψεις συνεχίζονται, κάθε τόσο μία επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. αδειάζει τους χώρους, τους βάφουν και τους καθαρίζουν δημοσία δαπάνη και μετά από λίγους μήνες κάτι άλλο ξεφυτρώνει ή, για την ακρίβεια, ξαναφυτρώνει στον ίδιο χώρο. Η αλήθεια είναι ότι στις καταλήψεις κάπως έχει μαζευτεί το άθλιο θέαμα, αλλά «μετά φόβου Θεού, πίστεως», που λένε και στην Εκκλησία. Οι μολότοφ πάντως συνεχίζουν να πέφτουν βροχή σχεδόν σε κάθε ευκαιρία, για παράδειγμα πριν από 16 μήνες στη μεγάλη πορεία για τα Τέμπη, στο Σύνταγμα, η Αστυνομία «μέτρησε» καμιά εκατοστή από αυτές τις βόμβες φωτιάς που πριν από 16 χρόνια έκαψαν τρεις αθώους ανθρώπους στη Marfin (η μία έγκυος γυναίκα), ενώ μόλις πριν από πέντε ημέρες ένα γκαζάκι έκαψε μια μάνα που η κόρη της ήταν πολιτεύτρια της Ν.Δ.



Χωρίς να ξεχνώ την απίθανη παλαιότερη δήλωση του Τσίπρα, που είχε πει ότι «εντάξει και τι έγινε, πετάνε τα παιδιά και καμιά μολότοφ», δικαιολογώντας... τα παιδιά, θα έλεγα ότι για το άκρως επικίνδυνο, τοξικό, τρομοκρατικό αυτό θέαμα που συνεχίζεται έχει την απόλυτη ευθύνη το κυβερνών κόμμα. Αποκλειστικά η κυβέρνηση και φυσικά η ηγεσία της Δικαιοσύνης.



Σχεδόν δύο τετραετίες τώρα «τα παιδιά» χαίρουν μιας ασυλίας που εδράζεται στην Αριστερά, και τα χαϊδεύει και η Δεξιά που γεμάτη αμηχανία τα ανέχεται, δρα και αντιδρά ενοχικά. Προσοχή, δεν μιλάμε για ιδεολογικές διαφορές, γιατί αυτές, κατά τη γνώμη μου, είναι και πρέπει να είναι ανεκτές σε μια κανονική, ελεύθερη κοινωνία. Ας είναι ο άλλος αναρχικός, ακροαριστερός, ακροδεξιός ή φασίστας. Την έννομη τάξη να μην παραβιάζει, τα δικαιώματα, τη ζωή και την περιουσία του διπλανού του. Μέσα η Χρυσή Αυγή, μέσα και όλοι οι άλλοι εφόσον ξεπεράσουν το όριο της ιδεολογικής διαφοροποίησης.



Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία, μόνο στην Αττική το 2024 σχηματίστηκαν 78 δικογραφίες για παρόμοια αδικήματα, το 2025 72 και το 2026 έως σήμερα 41, ενώ την ίδια τριετία έγιναν 151 συλλήψεις. Πόσοι από τους συλληφθέντες που παραπέμφθηκαν σε δίκη έχουν άραγε δικαστεί; Σίγουρα όχι και τόσοι πολλοί. Ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η ανάκριση για τη βροχή από μολότοφ έξω από τη Βουλή μετά τη μεγάλη συγκέντρωση για την τραγωδία στα Τέμπη, τον Φεβρουάριο του 2024. Μπορεί ο νόμος να έχει γίνει πολύ αυστηρός -ό,τι έχει να κάνει με κατοχή, προμήθεια και ρίψη μολότοφ διώκεται πλέον ως κακούργημα-, αλλά αυτό μικρή αξία έχει αν οι υποθέσεις τελικά δεν εκδικάζονται ή εκδικάζονται μετά από πολλά χρόνια, κάτι που δίνει στα «παιδιά» την αίσθηση της ατιμωρησίας.



Από το θλιβερό γεγονός της προηγούμενης Τετάρτης το συμπέρασμα είναι γνωστό, βέβαια, ότι «light τρομοκρατία» υπάρχει μόνο στην Ελλάδα και γίνεται ανεκτή από τις δικές μας Αρχές. Οταν πετάει κανείς μια μολότοφ ή βάζει ένα γκαζάκι, μπορεί από το να καταστρέψει μια περιουσία βλάπτοντας και τρομοκρατώντας το θύμα μέχρι -έστω και δίχως πρόθεση- να δολοφονήσει.



Ας αναλογιστούν οι αρμόδιοι, και ειδικά στη Ν.Δ., ότι το θλιβερό και εξοργιστικό συμβάν με την άτυχη γυναίκα που κάηκε ζωντανή σε μια πυλωτή λαϊκής πολυκατοικίας στη Θεσσαλονίκη, ανήμπορη και ανυπεράσπιστη, αποτελεί για αρκετό κόσμο έναν σπουδαίο και ικανό λόγο να στραφεί προς την Ακροδεξιά. Που στη συγκεκριμένη πόλη ευδοκιμεί μάλιστα.

05.07.2026, 13:12