Κερδισε ένα υπερόπλο που δεν ήξερε πως έχει αλλά δεν πρέπει να χάσει την συγκέντρωση και την ταπεινότητα η ΑΕΚ

Καλημέρα και καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλή όπως η Κυριακή. Η πιο όμορφη Κυριακή της σεζόν. Μέχρι την επόμενη. Παραγγελία να είχε κάνει όποιος αγαπάει την ΑΕΚ μπορεί να ζήταγε και κάτι… λιγότερο.

Για παράδειγμα μισό - μηδέν νίκη στο Αγρίνιο, ενώ κι ο ΠΑΟΚ δεν ήταν ανάγκη να φάει και δεύτερο αν και χαλάλι αφού το έβαλε ο Βαν Φερτ ή Φαν Βερτ που είναι νταμπλουχος και καλό παιδί.



Το μισό - μηδέν που θα αρκούσε ήταν ένα 5-0 με συνοδευτικά δύο δοκάρια και δύο μεγάλες ευκαιρίες ακόμη. Ενα φανταστικό ποδοσφαιρικό απόγευμα. Οτι κι αν γινόταν αργότερα στα παιχνίδια των άλλων θα ήμασταν το ίδιο ποδοσφαιρικά γεμάτοι από την ΑΕΚ. Ομως μην ξεχνάμε ποτέ πως οι ομάδες συμμετέχουν σε πρωτάθλημα. Εξαρτώνται κι από τα αποτελέσματα των άλλων και δεν μπορούν να κάνουν κάτι για αυτό. Εκτός αν τους στέλνουν κανένα διαιτητή καμικάζι αλλά αυτά είναι για άλλους. Με την φετινή συγκομιδή η ΑΕΚ θα ήταν πρώτη με διαφορά πέρυσι τέτοια εποχή. Στη τρέχουσα σεζόν μόλις χθες πέρασε δεύτερη και πλησίασε και τον πρώτο στον έναν πόντο. Είναι ένα πρωτάθλημα που φαίνεται να απαγορεύονται οι γκέλες και όταν περνάει μια ομάδα από ένα παιχνίδι που μύριζε έντονα μπλόκο με πεντάρα και ρεσιτάλ ποδοσφαίρου τότε σίγουρα μπορεί να αισιοδοξεί. Απαγορεύεται όμως να χάσει την συγκέντρωση και την ταπεινότητα της…



Ο Ρομπερτ Λιούμπισιτς ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής. Ενα παιδί που λιγότερο από δύο μήνες πριν, στην Ηλιουπολη όπου ήταν το αποκορύφωμα, νομίζαμε πως είχε ξεχάσει πως… παίζεται το ποδόσφαιρο έκανε χθες ίσως την καλύτερη και πληρέστερη εμφάνιση που έχει κάνει παίκτης της ΑΕΚ φέτος! Στην πρώτη του παρουσία στην εντεκάδα από εκείνο το ματς, σε μια θέση που δεν έπαιζε ποτέ κι ενώ πριν λίγο καιρό φαινόταν σίγουρος ο δανεισμός του με την ελπίδα να αναστηθεί κάπου αλλού…



Τελικά Αναστήθηκε στην ΑΕΚ! Κι επειδή ένα πράγμα που έχουμε καταλάβει από αυτόν είναι το ότι είναι παίκτης ψυχολογίας τότε είναι δεδομένο πως δεν θα κοιτάξει πίσω από εδώ και πέρα. Το που θα χωρέσουν όλοι αυτοί μολις επιστρέψουν οι τραυματίες είναι δουλειά του Νίκολιτς. Και όπως φαίνεται την δουλειά την ξέρει. Γιατί και η ανάσταση του Λιούμπισιτς που ακολούθησε την ανάσταση του Γκάτσι, που στάθηκε άτυχος στο καλύτερο του σημείο, δεν έγιναν με μεταφυσικό τρόπο. Έγιναν επειδή ο Νίκολιτς δεν παραιτήθηκε από την προσπάθεια να κάνει αποδεδειγμένα καλούς παίκτες να το… αποδείξουν ξανά πως είναι καλοί παίκτες.



Δεν αρκέστηκε μόνο σε αυτούς που έπαιζαν από την αρχή καλύτερα. Δεν άφησε κανέναν μέχρι να εξαντλήσει και την τελευταία πιθανότητα να πάρει κάτι. Και χθες παρουσίασε ένα υψηλότατης κλάσης…. υβριδικό δεξί εξτρέμ που στην πορεία έγινε κι αριστερό χωρίς να αλλάξει τίποτα στην τρομερή του απόδοση και κανείς μας δεν ήξερε ότι υπάρχει. Ξέραμε ότι η ΑΕΚ έχει ένα χαφ που δεν της βγήκε. Αυτός όμως το έψαξε, το ανακάλυψε και το εμφάνισε. Την πιο κατάλληλη στιγμή. Τίποτα δεν έγινε τυχαία. Κι ο Λιουμπι το ανταπόδωσε με τέσσερα γκολ μέσα στο Αγρίνιο που δεν θα είχαν μπει αν δεν είχε εμπλακεί αυτός στις φάσεις. Στα πρώτα δύο ως δημιουργός, στα επόμενα ως σκόρερ. Χθες είδαμε πρώτη φορά τον Λιούμπισιτς που αγόρασε η ΑΕΚ. Λίγο καλύτερο…



Ο ΠΑΟΚ έχασε μάλλον εύκολα, ο Ολυμπιακός άφησε κατα μέρους την… ευρωπαϊκή του φινέτσα και επέστρεψε στην κλάψα για την διαιτησία σε ματς που την βλέπουν οι σφαγές της ΑΕΚ σε παιχνίδια που νίκησε και… γελούν. Σε συνδυασμό με την πεντάρα και την τρομερή μπάλα της ομάδας του Νίκολιτς στο Αγρίνιο είναι η πιο κατάλληλη στιγμή για να χάσει την μπάλα ο οργανισμός ΑΕΚ. Η ομάδα δεν είναι καν πρώτη, σίγουρα δεν είναι φαβορί για το πρωτάθλημα και μην ξεχνάμε πως έχασε δίκαια στον πρώτο γύρο κι από τον πρώτο κι από την τρίτο της βαθμολογίας αυτή την στιγμή.



Νίκη έστω και με μισό μηδέν με την Κραιοβα, νίκη με τον ΟΦΗ, ξεκούραση, αποθεραπείες και μεταγραφές μέχρι την επόμενη δοκιμασία στο Χαριλάου. Ας αφήσουν τα μεγάλα λόγια όλοι οι εκτός ομάδας κι ας πάρουν παράδειγμα από τον Νίκολιτς, τους παίκτες αλλά και την διοίκηση. Ιδίως αυτοί που πριν δύο μήνες μετά την πρώτη ήττα στο πρωτάθλημα φώναζαν να αλλάξει γρήγορα ο προπονητής για να μην χαθεί η χρονιά…



Τέλος να ενημερώσω πως θα επανέλθω για το συζυγικό καυγαδακι γιατί ακόμη δεν τελείωσαν τα… ποπ κορν. Φιλιά!





15.12.2025, 09:15