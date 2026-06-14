Ράλλυ Δωδώνης: Αγωνιστικό έφυγε από το δρόμο και τραυμάτισε 9χρονο παιδί
ΕΛΛΑΔΑ
Δωδώνη τραυματισμός

Ράλλυ Δωδώνης: Αγωνιστικό έφυγε από το δρόμο και τραυμάτισε 9χρονο παιδί

Το παιδί, που μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο συνοδευόμενο από τον πατέρα του είναι ελαφρά τραυματισμένο στο πόδι

Ράλλυ Δωδώνης: Αγωνιστικό έφυγε από το δρόμο και τραυμάτισε 9χρονο παιδί
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Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε πριν από λίγο κατά τη διάρκεια των αγώνων στο 29ο Autotest Ηπειρωτικό Ράλλυ.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, αγωνιστικό εξετράπη της πορείας του στην πρώτη ειδική διαδρομή «Μανωλιάσα» και έπεσε σε θεατές, με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό ενός παιδιού 9 ετών.

Το παιδί, που μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο συνοδευόμενο από τον πατέρα του είναι ελαφρά τραυματισμένο στο πόδι. Το αγωνιστικό όχημα εξετράπη της πορείας του στην πρώτη ειδική διαδρομή του ράλι Μανωλιασα συνολικού μήκους 15 χιλιομέτρων.

 Νωρίτερα είχε σημειωθεί ένα ακόμη ατύχημα με το αυτοκίνητο «00», χωρίς ευτυχώς τραυματισμό στη δεύτερη ειδική διαδρομή των Μαρμάρων. 

Στον αγώνα, που διοργανώνεται από την Ελληνική Εταιρεία Αυτοκινήτου, συμμετέχουν 25 από τα κορυφαία πληρώματα. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν δέκα σύγχρονα αγωνιστικά οχήματα της κατηγορίας «R».

Οι διαγωνιζόμενοι θα διανύσουν συνολικά 78 αγωνιστικά χιλιόμετρα. Η διαδρομή περιλαμβάνει δύο γνωστές, ιδιαίτερα απαιτητικές και τεχνικές ειδικές διαδρομές, τις οποίες τα πληρώματα θα πρέπει να επαναλάβουν τρεις φορές.

*Στην φωτογραφία δεν απεικονίζεται το αυτοκίνητο που ενεπλάκη στο ατύχημα
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