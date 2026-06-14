Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 71χρονος δικυκλιστής στην εθνική Θεσσαλονίκης - Μηχανιώνας

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε χθες στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Μηχανιώνας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Μηχανιώνα, με θύμα έναν 71χρονο δικυκλιστή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο ηλικιωμένος εξετράπη της πορείας της υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Στη συνέχεια προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες του δρόμου και ανετράπη στο οδόστρωμα.

Από τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης, ο 71χρονος υπέστη βαρύτατα τραύματα, τα οποία αποδείχθηκαν μοιραία, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα διενεργείται προανάκριση από το Τμήμα Τροχαίας Θέρμης.



πηγή: thesstoday