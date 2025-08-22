To «Calabria effect», η επίθεση των αμυντικών, το «στοίχημα» Σάντσες και οι ανοησίες των Τούρκων

Όχι, το πρόβλημα στο γκολ δεν λύθηκε. Δυο δοκάρια και τέσσερις επιπλέον ευκαιρίες έγραψε το κοντέρ του Παναθηναϊκού εναντίον της Σάμσσουνσπορ. Όμως η πρώτη νίκη σε 90λεπτο ήρθε τελικά. Χάρη σε γκολ αμυντικών! Με το υπέροχο βολέ του έξοχου στο ματς Γιώργου Κυριακόπουλου και την χλιαρή κεφαλιά του εξαιρετικού Πάλμερ – Μπράουν που κατέληξε στα δίχτυα λόγω της ασυνεννοησίας τερματοφύλακα – στόπερ: ε, να μην του χαμογελάσει και λίγο η τύχη εφέτος του Παναθηναϊκού;Να το πάμε και παρακάτω; Λίγο έλειψε να σκοράρει και ο έτερος στόπερ, Αχμέντ Τουμπά (στη δοκό το αριστερό σουτ του), ο Ντραγκόφσκι αποσόβησε δύο γκολ όντας αλάνθαστος και το ματς άλλαξε από την αύρα, την ταχύτητα, τις ωραίες ιδέες, τις πάσες και τις διεισδύσεις του Ντάβιντε Καλάμπρια! Τι άλλο να περιμένει ο Παναθηναϊκός σ’ ένα ματς από τους αμυντικούς του, όταν ακόμα και το γκολ που δέχθηκε οφείλεται στην αδράνεια του καλού, αλλά άστοχου Κάρολ Σφιντέρσκι σε στατική φάση;Η Σάμσουνσπορ – όπως είχαμε σημειώσει πριν από το ματς – δεν είναι καλύτερη ομάδα από τη Σαχτάρ. Είναι άπειρη σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις (φάνηκε χθες αυτό με τη μαζική της οπισθοχώρηση μετά το 0-1), έχει μπόλικα προβλήματα στην άμυνα. Όμως στις κόντρα επιθέσεις είναι «φωτιά», έχει τέσσερις - πέντε παίκτες «νταμάρια», με εκπληκτική σωματοδομή και τρομερό δυναμισμό, η ρεβάνς θα είναι πολύ δύσκολη και με μεγάλο φανατισμό από το αντίπαλο κοινό. Όμως αυτόν τον Παναθηναϊκό σε open play έχεις μόνο έναν λόγο να τον φοβάσαι: την αστοχία του. Αν πάει στη Σαμσούντα και χάνει τα άχαστα όπως στο Αιμπροξ, πιθανότατα θα αποκλειστεί.Όμως πλέον είναι φαβορί και με ανεβασμένο ηθικό λόγω της ανατροπής, στα δυο ματς με τη Σαχτάρ έδειξε μεγάλη ωριμότητα στη διαχείριση και στην απαιτούμενη υπομονή, σε κάθε περίπτωση εναντίον αυτής της τουρκικής άμυνας θα βρει αρκετές φάσεις. Τις βρήκε και χθες χωρίς να πιάσει ιδιαίτερα καλή απόδοση, αλλά χρειάστηκε το… Calabria effect για να γυρίσει όλο το ματς.Δεν συμβαίνει συχνά να μπαίνει ένας αμυντικός στο 60’ και μέσα σε 15 λεπτά να έχει αλλάξει όλη την ατμόσφαιρα εντός αγωνιστικού χώρου και στην εξέδρα, αλλά συνέβη χθες στο ΟΑΚΑ κι αυτό το ντεμπούτο δεν θα ξεχαστεί γρήγορα. Ο 28χρονος πρώην αρχηγός της Μίλαν μπήκε στο 60’ μαζί με τον Ιωαννίδη, έκανε δυο «μπούκες» σε τρία λεπτά, «ξύπνησε» και τον Τετέ και για να μην πολυλογούμε ο Παναθηναϊκός μέχρι το 66’ είχε δυο δοκάρια και το 1-1.Στο 74’ βρήκε (πάλι από κόρνερ!) το δεύτερο γκολ που του χάρισε τη νίκη, εν συνεχεία έψαξε λελογισμένα και χωρίς ρίσκα το 3-1 χωρίς να πιέσει τη Σάμσουνσπορ και σε τελική ανάλυση το διπλό κέρδος του είναι η νίκη και η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης όλων λόγω της ανατροπής. Κι ας μην σκόραρε ούτε ένας χαφ, εξτρέμ, επιθετικός...Θετικό το πρόσημο για όλους τους αμυντικούς και για τον Βραζιλιάνο του β’ μέρους, αρνητικό για τους τρεις χαφ της ομάδας, καθώς οι Τσιριβέγια - Τσέριν ήταν σε κακή βραδιά και οι λιγοστές εμπνεύσεις του Μπακασέτα πέρασαν αναξιοποίητες. Ο Σάντσες και ένας επιπλέον δημιουργικός μέσος αναμένονται με… ανοιχτές αγκάλες, αλλά για τον Ρενάτο, τα είπαμε. Αν του «κάτσει» θα του ομορφύνει τη ζωή! Αλλά πόσες είναι οι πιθανότητες γι’ αυτό μετά από τόσα μυϊκά προβλήματα τα τρία τελευταία χρόνια; Μόνο ο Βιτόρια μπορεί να αποτελέσει… μια κάποια εγγύηση για την προσφορά του διάσημου πρώην wonderkid του πορτογαλικού ποδοσφαίρου. Αλλά και ο κόουτς γιατρός δεν είναι. Ετσι δεν είναι;Υ.Γ.: Κάποιος, ίσως και από την UEFA, πρέπει να ηρεμήσει τη Σάμσουνσπορ και τον πρόεδρό της ενόψει της ρεβάνς. Αυτά τα… «Θέλουμε νίκες και στα δύο ματς» και τα «Η δύναμη της Τουρκίας είναι μαζί μας» και οι δηλώσεις του Γιουκσέλ Γιλντρίμ, σύμφωνα με τον οποίο «Εδώ έκαναν απίστευτη προπαγάνδα για 10–12 μέρες αλλά το έμβλημα με τον Ατατούρκ ήρθε τελικά, οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού έζησαν το ματς σαν… εθνικό αγώνα» ανήκουν σε άλλες εποχές. Και μερικές φορές καλό είναι να αντιλαμβανόμαστε ότι η ανοησία είναι επικίνδυνη. Ο Παναθηναϊκός έκανε τα πάντα για να κυλήσουν όλα ήρεμα χθες και τα κατάφερε, χωρίς να ανεβάσει καθόλου τους τόνους εκτός ποδοσφαιρικού πλαισίου. Για να δούμε τι θα γίνει και στην Τουρκία την προσεχή Πέμπτη...