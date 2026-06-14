Στη Βάρκιζα το superyacht του ιδρυτή της WhatsApp: Έχει μήκος 100 μέτρα κι αξίζει 325 εκατ. ευρώ, δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Ποιος είναι ο συνιδρυτής της WhatsApp, Jan Koum: Από την Ουκρανία στα δισεκατομμύρια

Ο Jan Koum γεννήθηκε το 1976 στο Κίεβο της Ουκρανίας και η παιδική του ηλικία σημαδεύτηκε από στερήσεις. Σε ηλικία 16 ετών μετανάστευσε με τη μητέρα του στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου αρχικά επιβίωναν με κουπόνια τροφίμων, ενώ εκείνος δούλευε ως καθαριστής σε ένα παντοπωλείο, μαθαίνοντας παράλληλα μόνος του προγραμματισμό υπολογιστών με μεταχειρισμένα βιβλία.

Με επιμονή και έφεση στην τεχνολογία, ο Koum συνίδρυσε το WhatsApp το 2009 μαζί με τον Brian Acton – μια εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων που άλλαξε τον τρόπο επικοινωνίας παγκοσμίως και γνώρισε εκρηκτική επιτυχία, φτάνοντας εκατοντάδες εκατομμύρια χρήστες μέσα σε λίγα χρόνια. Το 2014, ο Koum πούλησε το WhatsApp στο Facebook (νυν Meta) έναντι του αστρονομικού ποσού των 19,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, γεγονός που τον εκτόξευσε στη λίστα με τους πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου.

Σύμφωνα με το Forbes, η προσωπική του περιουσία σήμερα εκτιμάται περίπου στα 15–17 δισεκατομμύρια δολάρια, κατατάσσοντάς τον ανάμεσα στους κορυφαίους δισεκατομμυριούχους διεθνώς.

Παρά τον αμύθητο πλούτο του, ο 49χρονος Koum φημίζεται για το χαμηλό προφίλ που διατηρεί – αποφεύγει τα φώτα της δημοσιότητας και επικεντρώνεται σε επενδύσεις στην τεχνολογία και φιλανθρωπικές πρωτοβουλίες. Είναι γνωστός λάτρης της αυτοκίνησης, με μια περίφημη συλλογή από supercars και ιδιαίτερη αδυναμία στα μοντέλα Porsche και Ferrari (θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους συλλέκτες στις ΗΠΑ).

Την ίδια αγάπη δείχνει και για τη θάλασσα: πέρα από το Moonrise, διαθέτει κι άλλα πολυτελή σκάφη, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το βοηθητικό mega-yacht Nebula που συνοδεύει το κύριο σκάφος του, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει παραγγείλει και νέα yachts για τη συλλογή του. Το Moonrise ωστόσο αποτελεί την ναυαρχίδα του στόλου του και το απόλυτο status symbol στο lifestyle του Koum – ένα «πλωτό παλάτι» με το οποίο εξερευνά κοσμοπολίτικους προορισμούς μακριά από τα αδιάκριτα βλέμματα.

Το superyacht Moonrise: 100 μέτρα πλωτής πολυτέλειας

Το Moonrise συγκαταλέγεται στα μεγαλύτερα και πιο προηγμένα superyachts που έχουν κατασκευαστεί από το διάσημο ολλανδικό ναυπηγείο Feadship. Ναυπηγήθηκε το 2020 και έχει μήκος σχεδόν 100 μέτρα, γεγονός που το φέρνει ανάμεσα στα κορυφαία σκάφη του είδους παγκοσμίως. Η αξία του είναι στα 325 εκατομμύρια δολάρια, ανάλογα με την πηγή.

Το εξωτερικό του σκάφους σχεδιάστηκε από το ολλανδικό στούντιο De Voogt, ενώ για τους εσωτερικούς χώρους υπεύθυνος ήταν ο διάσημος Γάλλος designer Rémi Tessier, με αποτέλεσμα ένα σκάφος που συνδυάζει κομψή αισθητική, προηγμένη τεχνολογία και ασυναγώνιστη άνεση.

Σε ό,τι αφορά τη διαρρύθμισή του, το Moonrise μπορεί να φιλοξενήσει έως 16 επισκέπτες σε 8 υπερπολυτελείς καμπίνες, ενώ διαθέτει χώρο για 32 μέλη πληρώματος (συμπεριλαμβανομένου του καπετάνιου) ώστε να παρέχονται υπηρεσίες υψηλού επιπέδου εν πλω. Οι ανέσεις του είναι αντάξιες ενός πεντάστερου ξενοδοχείου: το yacht διαθέτει ιδιωτικό κατάστρωμα αποκλειστικά για τον ιδιοκτήτη, κινηματογράφο, και ένα τεράστιο sundeck που περιλαμβάνει γυμναστήριο, χώρο μασάζ και ακόμη και κομμωτήριο.

Στα κατώτερα καταστρώματα υπάρχει πολυτελές beach club δίπλα στο νερό, ενώ στο ανώτερο επίπεδο υπάρχει ακόμα και ελικοδρόμιο, καλύπτοντας κάθε πιθανή απαίτηση των ιδιοκτητών και φιλοξενούμενων.

Το Moonrise διακρίνεται επίσης για τις καινοτομίες του στην ναυτική τεχνολογία. Εξωτερικά δεν θα δει κανείς τα συνηθισμένα μεγάλα «radar domes» δορυφορικής επικοινωνίας, καθώς το σκάφος χρησιμοποιεί ενσωματωμένους δέκτες Starlink που προσφέρουν συνεχή δορυφορική σύνδεση χωρίς να διαταράσσουν τις καθαρές γραμμές του σχεδιασμού. Παρά το μέγεθός του, πλέει σχεδόν αθόρυβα – ειδικές σχεδιαστικές παρεμβάσεις στην προπέλα, στους σταθεροποιητές και στο σύστημα αγκυροβόλησης μειώνουν δραστικά τον θόρυβο, προσφέροντας στους επιβαίνοντες μια ήρεμη εμπειρία ταξιδιού.

Φυσικά, το σκάφος διαθέτει ευρύχωρα καταστρώματα για υπαίθρια διασκέδαση, πλατφόρμα κολύμβησης και γκαράζ που κρύβει τα βοηθητικά σκάφη (tenders) και μια πληθώρα θαλάσσιων παιχνιδιών για τους λάτρεις των σπορ.

Για τις μετακινήσεις του, το superyacht εφοδιάζεται με δύο πανίσχυρους κινητήρες MTU που του χαρίζουν μέγιστη ταχύτητα περίπου 20 κόμβων, ενώ η εντυπωσιακή αυτονομία του ξεπερνά τα 4.500 ναυτικά μίλια, επιτρέποντας άνετα υπερατλαντικά ταξίδια χωρίς ανεφοδιασμό.

Συνοδευτικό του Moonrise είναι το ειδικό support vessel “Nebula” – ένα δεύτερο σκάφος μήκους ~60μ και αξίας ~$40 εκατ. που λειτουργεί ως πλωτή βάση υποστήριξης, με υπόστεγο για ελικόπτερα, έξτρα χώρους πληρώματος και αποθήκες για εξοπλισμό, tender, jet-ski και κάθε λογής παιχνίδι θαλάσσης.

To ίδιο το Moonrise έχει λάβει διακρίσεις: το 2021 αναδείχθηκε το καλύτερο mega-yacht στην κατηγορία του, επιβεβαιώνοντας τη φήμη του ως ένα πραγματικό “πλωτό παλάτι”.