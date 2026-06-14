Θάνος Μπίρκος: Με έβλεπα σαν τέρας, μέσα σε δύο μήνες έχασα 20 κιλά λόγω ερωτικής απογοήτευσης
Θάνος Μπίρκος: Με έβλεπα σαν τέρας, μέσα σε δύο μήνες έχασα 20 κιλά λόγω ερωτικής απογοήτευσης
Προσπάθησα να γίνω κάτι που ήθελαν οι άλλοι, σχολίασε ο ηθοποιός
Στην περίοδο που έχασε 20 κιλά μέσα σε δύο μήνες λόγω ερωτικής απογοήτευσης αναφέρθηκε ο Θάνος Μπίρκος, εξηγώντας ότι προσπάθησε να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των άλλων, ωστόσο δήλωσε, ότι έφτασε να μην αναγνωρίζει τον εαυτό του.
Ο ηθοποιός ήταν καλεσμένος την Κυριακή 14 Ιουνίου στην εκπομπή «Καλημέρα Είπαμε;» μιλώντας για τα σχόλια και τις επιθέσεις που έχει δεχτεί κατά καιρούς σχετικά με την εμφάνισή του.
Ο Θάνος Μπίρκος παραδέχτηκε ότι η κριτική από ένα πρόσωπο που τον ενδιέφερε ερωτικά, τον επηρέασε βαθιά με αποτέλεσμα να χάσει αρκετά κιλά. Τελικά, όπως εξήγησε το αποτέλεσμα δεν τον έκανε να αισθάνεται όπως φανταζόταν: «Με έβλεπα σαν τέρας. Δεν ήμουν εγώ. Λέω "δεν είναι αυτό". Μου είπαν “πώς είσαι έτσι;” και μέσα σε δύο μήνες έχασα 20 κιλά. Τελικά συνειδητοποίησα ότι προσπάθησα να γίνω κάτι που ήθελαν οι άλλοι και δεν ήταν αυτό που ήθελα εγώ».
Δείτε το βίντεο
Ο ηθοποιός μοιράστηκε επίσης ένα περιστατικό που βίωσε στο θέατρο και το οποίο, όπως είπε, του επιβεβαίωσε τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται συχνά το ζήτημα του σωματικού βάρους: «Στους “Σφήκες” έκανα τον χοντρό και με έκραζε ο ρόλος ενός άλλου ηθοποιού. “Πού πας ρε χοντρέ;” και “τι είσαι εσύ, χοντρέ;”. Κάθε φορά που έλεγε “χοντρός”, γελούσαν. Ακούν τη λέξη και νομίζουν ότι είναι κάτι αστείο».
Ο ηθοποιός ήταν καλεσμένος την Κυριακή 14 Ιουνίου στην εκπομπή «Καλημέρα Είπαμε;» μιλώντας για τα σχόλια και τις επιθέσεις που έχει δεχτεί κατά καιρούς σχετικά με την εμφάνισή του.
Ο Θάνος Μπίρκος παραδέχτηκε ότι η κριτική από ένα πρόσωπο που τον ενδιέφερε ερωτικά, τον επηρέασε βαθιά με αποτέλεσμα να χάσει αρκετά κιλά. Τελικά, όπως εξήγησε το αποτέλεσμα δεν τον έκανε να αισθάνεται όπως φανταζόταν: «Με έβλεπα σαν τέρας. Δεν ήμουν εγώ. Λέω "δεν είναι αυτό". Μου είπαν “πώς είσαι έτσι;” και μέσα σε δύο μήνες έχασα 20 κιλά. Τελικά συνειδητοποίησα ότι προσπάθησα να γίνω κάτι που ήθελαν οι άλλοι και δεν ήταν αυτό που ήθελα εγώ».
Δείτε το βίντεο
Ο ηθοποιός μοιράστηκε επίσης ένα περιστατικό που βίωσε στο θέατρο και το οποίο, όπως είπε, του επιβεβαίωσε τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται συχνά το ζήτημα του σωματικού βάρους: «Στους “Σφήκες” έκανα τον χοντρό και με έκραζε ο ρόλος ενός άλλου ηθοποιού. “Πού πας ρε χοντρέ;” και “τι είσαι εσύ, χοντρέ;”. Κάθε φορά που έλεγε “χοντρός”, γελούσαν. Ακούν τη λέξη και νομίζουν ότι είναι κάτι αστείο».
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