Ναύπακτος: Ηλικιωμένος που έζησε για χρόνια στην Αυστραλία έκανε δωρεά στο ΕΚΑΒ ένα ολοκαίνουργιο ασθενοφόρο
ΕΛΛΑΔΑ
Ναύπακτος Ασθενοφόρο Ηλικιωμένος

Ναύπακτος: Ηλικιωμένος που έζησε για χρόνια στην Αυστραλία έκανε δωρεά στο ΕΚΑΒ ένα ολοκαίνουργιο ασθενοφόρο

«Το ελληνικό στοιχείο που πάντοτε δεν ξεχναέι τον τόπο του», ανέφερε

Ναύπακτος: Ηλικιωμένος που έζησε για χρόνια στην Αυστραλία έκανε δωρεά στο ΕΚΑΒ ένα ολοκαίνουργιο ασθενοφόρο
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Ένας ηλικιωμένος που για αρκετά χρόνια ζούσε μόνιμα στην Αυστραλία προχώρησε σε μια ιδιαίτερα σημαντική πράξη προσφοράς για την ενίσχυση της δημόσιας υγείας στη Ναυπακτία και τη Δωρίδα, δωρίζοντας ένα ολοκαίνουργιο ασθενοφόρο.

Το όχημα, πλήρως εξοπλισμένο, έχει ήδη ενταχθεί στον στόλο του ΕΚΑΒ και βρίσκεται σε καθημερινή επιχειρησιακή δράση.

Μιλώντας στην τοπική ιστοσελίδα Nafpaktianews.gr, ο κ. Σπύρος Μαχαίρας από τα Τριζόνια, ο οποίος έχει πλέον επιστρέψει μόνιμα στον τόπο του, ανέφερε ότι η ενίσχυση των δομών υγείας της περιοχής αποτελούσε έναν διαχρονικό προσωπικό του στόχο.

Παράλληλα, εξέφρασε τη χαρά και την ικανοποίησή του που το νέο ασθενοφόρο ήδη συμβάλλει ουσιαστικά στην παροχή άμεσης βοήθειας προς τους πολίτες.

Ο Σπύρος Μαχαίρας από τα Τριζόνια χάρισε ασθενοφόρο στο ΕΚΑΒ Ναυπάκτου

«Το ελληνικό στοιχείο που πάντοτε δεν ξεχναέι τον τόπο του, όσα χρόνια και εάν μείνει στο εξωτερικό, όσα χρήματα και να κάνει. Πάντα θα θέλει να επιστρέφει στον τόπο του», σημείωσε μεταξύ άλλων.
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