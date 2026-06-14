Ελβετία: «Όχι» στον περιορισμό πληθυσμού στο δημοψήφισμα - Προτεραιότητα στη σταθερότητα και τις σχέσεις με την ΕΕ

«Όχι» στον περιορισμό του πληθυσμού της Ελβετίας
στα 10 εκατομμύρια φαίνεται ότι απαντούν οι πολίτες, όπως δείχνει προκαταρκτική πρόβλεψη του αποτελέσματος του δημοψηφίσματος.
Οι ψηφοφόροι, όπως φαίνεται στην πρόταση δημοψηφίσματος, προτιμούν την οικονομική σταθερότητα και τις σχέσεις της χώρας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, έναντι των ανησυχιών για τους μετανάστες.
Μία
προκαταρκτική πρόβλεψη του αποτελέσματος για το δημοψήφισμα από την Ελβετική Ραδιοφωνία και Τηλεόραση (SRF) εκτιμά ότι ποσοστό 45% των συμμετεχόντων τάχθηκαν υπέρ της πρότασης περιορισμού του πληθυσμού, ενώ ποσοστό 55% τάχθηκε κατά.
Μεταστροφή του κλίματος το τελευταίο διάστημα
Η πρόταση δημοψηφίσματος επεβλήθη από το δεξιό Ελβετικό Λαϊκό κόμμα, που επιδίωκε να περιορίσει τη μετανάστευση και να μειώσει τον πληθυσμό στα 10 εκατομμύρια έως το 2050.
Η Ελβετία
έχει αυτή τη στιγμή περίπου 9,1 εκατ. κατοίκους. Πολλοί είχαν προειδοποιήσει ότι σε περίπτωση που οι Ελβετοί θα έλεγαν «ναι» στην πρόταση, θα υπήρχε περιορισμός στην παροχή ασύλου και την ένωση οικογενειών, ενώ σε περίπτωση που τα μέτρα δεν ήταν επαρκή, η χώρα θα καλούνταν να τερματίσει τη συμφωνία της για ελεύθερη κυκλοφορία με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η πλειονότητα των Ελβετών ψηφοφόρων ψήφισε με επιστολική ψήφο. Κατά το μεγαλύτερο μέρος της προεκλογικής εκστρατείας, οι δημοσκοπήσεις υποδήλωναν ότι οι εκλογείς στήριζαν κατά πλειοψηφία την πρόταση που τίθεται στο δημοψήφισμα. Ωστόσο, τα γκάλοπ των τελευταίων εβδομάδων έδειχναν ότι το κλιμα αλλάζει. Ωστόσο, πολλοί εκτιμούν ότι η μάχη παραμένει αμφίρροπη.