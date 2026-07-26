Βίντεο: Μέλος της μαφίας των Χανίων ξυλοκοπεί άγρια άνδρα μέσα σε εστιατόριο μπροστά σε πελάτες που παρακολουθούν τρομοκρατημένοι
Βίντεο: Μέλος της μαφίας των Χανίων ξυλοκοπεί άγρια άνδρα μέσα σε εστιατόριο μπροστά σε πελάτες που παρακολουθούν τρομοκρατημένοι
Ενδεικτικό της δύναμης που είχε η εγκληματική ομάδα είναι το γεγονός ότι ποτέ δεν υπήρξε επίσημη καταγγελία από το θύμα
Μαζί με «φουσκωτούς» και αδιαφορώντας για τους ανυποψίαστους πελάτες και αυτόπτες μάρτυρες, το ένα από τα δύο αρχηγικά μέλη -πρόκειται για τον συνομιλητή του αστυνομικού διοικητή υπηρεσίας των Χανίων- ξυλοκοπεί άγρια έναν άνδρα μέσα σε κατάστημα της Κρήτης.
Το βίντεο αυτό έφτασε στα χέρια των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων και συμπεριλαμβάνεται στη δικογραφία για τη δράση της μαφίας των Χανίων.
Από την πρώτη ανάλυση του βίντεο φαίνεται πως ο ξυλοδαρμός έχει πραγματοποιηθεί μέσα σε εστιατόριο στο παραλιακό μέτωπο των Χανίων και, συγκεκριμένα, στο Ακρωτήρι.
Στο βίντεο φαίνεται ο συνομιλητής του αστυνομικού να ξυλοκοπεί και να πετά στον αέρα σαν τσουβάλι έναν άνδρα, ο οποίος δεν μπορεί να αντιδράσει.
Πώς να το κάνει, άλλωστε, όταν το μέλος της μαφίας των Χανίων συνοδεύεται από τα πρωτοπαλίκαρά του.
Πελάτες του εστιατορίου κοιτούν τρομοκρατημένοι τον ξυλοδαρμό και δεν μπορούν να βοηθήσουν τον άνδρα που δέχεται την επίθεση.
Ενδεικτικό της δύναμης που είχε η συγκεκριμένη ομάδα είναι το γεγονός ότι ποτέ δεν υπήρξε επίσημη καταγγελία για τον ξυλοδαρμό από το θύμα.
Το βίντεο αυτό έφτασε στα χέρια των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων και συμπεριλαμβάνεται στη δικογραφία για τη δράση της μαφίας των Χανίων.
Το βίντεο με τον άγριο ξυλοδαρμό
Από την πρώτη ανάλυση του βίντεο φαίνεται πως ο ξυλοδαρμός έχει πραγματοποιηθεί μέσα σε εστιατόριο στο παραλιακό μέτωπο των Χανίων και, συγκεκριμένα, στο Ακρωτήρι.
Στο βίντεο φαίνεται ο συνομιλητής του αστυνομικού να ξυλοκοπεί και να πετά στον αέρα σαν τσουβάλι έναν άνδρα, ο οποίος δεν μπορεί να αντιδράσει.
Πώς να το κάνει, άλλωστε, όταν το μέλος της μαφίας των Χανίων συνοδεύεται από τα πρωτοπαλίκαρά του.
Πελάτες του εστιατορίου κοιτούν τρομοκρατημένοι τον ξυλοδαρμό και δεν μπορούν να βοηθήσουν τον άνδρα που δέχεται την επίθεση.
Ενδεικτικό της δύναμης που είχε η συγκεκριμένη ομάδα είναι το γεγονός ότι ποτέ δεν υπήρξε επίσημη καταγγελία για τον ξυλοδαρμό από το θύμα.
Αυτό δείχνει δύο πράγματα: πρώτον, ότι ο φόβος σταματούσε τα θύματα από το να απευθυνθούν στις Αρχές και, δεύτερον, και σίγουρα πιο ανησυχητικό, ότι ίσως δεν έβρισκαν το δίκιο τους στην Αστυνομία.
Άλλωστε, τότε οι σήμερα προφυλακισμένοι για τη μαφία των Χανίων έλεγαν παντού ότι η Αστυνομική Διεύθυνση τούς ανήκει.
Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό του θύματος.
Άλλωστε, τότε οι σήμερα προφυλακισμένοι για τη μαφία των Χανίων έλεγαν παντού ότι η Αστυνομική Διεύθυνση τούς ανήκει.
Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό του θύματος.
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