Η Μαρία Ολυμπία Ντε Γκρες έγινε 30, η έκπληξη από τα αδέρφια της, η εντυπωσιακή τούρτα και τα πολλά κεράκια
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Μαρία Ολυμπία Γενέθλια

Η Μαρία Ολυμπία Ντε Γκρες έγινε 30, η έκπληξη από τα αδέρφια της, η εντυπωσιακή τούρτα και τα πολλά κεράκια

Ο Παύλος Ντε Γκρες και η Μαρί Σαντάλ της ευχήθηκαν δημόσια με τρυφερές αναρτήσεις στο Instagram

Η Μαρία Ολυμπία Ντε Γκρες έγινε 30, η έκπληξη από τα αδέρφια της, η εντυπωσιακή τούρτα και τα πολλά κεράκια
Γεωργία Κοτζιά
105 ΣΧΟΛΙΑ
Τα τριάντα έκλεισε η Μαρία Ολυμπία Ντε Γκρες και τα αδέρφια της της έκαναν έκπληξη με μία τεράστια τούρτα.

Η κόρη του Παύλου Ντε Γκρες και της Μαρί Σαντάλ είχε τα γενέθλιά της το Σάββατο 25 Ιουλίου και το γιόρτασε οικογενειακά, σε εστιατόριο. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, ο Αχιλλέας και ο Κωνσταντίνος Αλέξιος Ντε Γκρες εμφανίστηκαν κρατώντας και οι δύο την τούρτα που είχαν επιλέξει για εκείνη και όλοι μαζί της τραγούδησαν «χρόνια πολλά» στα αγγλικά. 

Η Μαρία Ολυμπία, η οποία ήταν ντυμένη στα λευκά, είχε εκπλαγεί και κοιτούσε την τούρτα της με το στόμα ανοιχτό, όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσίευσε η μητέρα της στο Instagram τη Δευτέρα 27 Ιουλίου. Στο τέλος έσβησε τα κεράκια και φωτογραφήθηκε με όλους, ποζάροντας χαμογελαστή.

Η Μαρί Σαντάλ στη λεζάντα της ανάρτησής της ευχήθηκε στην κόρη της σημειώνοντας: «Χρόνια πολλά όμορφή μου. Σ' αγαπάμε».

Δείτε το βίντεο


Νωρίτερα, ο πατέρας της της ευχήθηκε δημοσιεύοντας κοινές τους φωτογραφίες στο προφίλ του, από διακοπές τους σε σκάφος, τις οποίες συνόδευσε με τη λεζάντα: «Χρόνια πολλά αγαπητή Ολυμπία. Είσαι το φως της ζωής μου».

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Η Μαρία Ολυμπία Ντε Γκρες έγινε 30, η έκπληξη από τα αδέρφια της, η εντυπωσιακή τούρτα και τα πολλά κεράκια
Η Μαρία Ολυμπία Ντε Γκρες έγινε 30, η έκπληξη από τα αδέρφια της, η εντυπωσιακή τούρτα και τα πολλά κεράκια
Γεωργία Κοτζιά
105 ΣΧΟΛΙΑ

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