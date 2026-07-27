Η Μαρία Ολυμπία Ντε Γκρες έγινε 30, η έκπληξη από τα αδέρφια της, η εντυπωσιακή τούρτα και τα πολλά κεράκια
Η Μαρία Ολυμπία Ντε Γκρες έγινε 30, η έκπληξη από τα αδέρφια της, η εντυπωσιακή τούρτα και τα πολλά κεράκια
Ο Παύλος Ντε Γκρες και η Μαρί Σαντάλ της ευχήθηκαν δημόσια με τρυφερές αναρτήσεις στο Instagram
Τα τριάντα έκλεισε η Μαρία Ολυμπία Ντε Γκρες και τα αδέρφια της της έκαναν έκπληξη με μία τεράστια τούρτα.
Η κόρη του Παύλου Ντε Γκρες και της Μαρί Σαντάλ είχε τα γενέθλιά της το Σάββατο 25 Ιουλίου και το γιόρτασε οικογενειακά, σε εστιατόριο. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, ο Αχιλλέας και ο Κωνσταντίνος Αλέξιος Ντε Γκρες εμφανίστηκαν κρατώντας και οι δύο την τούρτα που είχαν επιλέξει για εκείνη και όλοι μαζί της τραγούδησαν «χρόνια πολλά» στα αγγλικά.
Η Μαρία Ολυμπία, η οποία ήταν ντυμένη στα λευκά, είχε εκπλαγεί και κοιτούσε την τούρτα της με το στόμα ανοιχτό, όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσίευσε η μητέρα της στο Instagram τη Δευτέρα 27 Ιουλίου. Στο τέλος έσβησε τα κεράκια και φωτογραφήθηκε με όλους, ποζάροντας χαμογελαστή.
Η Μαρί Σαντάλ στη λεζάντα της ανάρτησής της ευχήθηκε στην κόρη της σημειώνοντας: «Χρόνια πολλά όμορφή μου. Σ' αγαπάμε».
Δείτε το βίντεο
Νωρίτερα, ο πατέρας της της ευχήθηκε δημοσιεύοντας κοινές τους φωτογραφίες στο προφίλ του, από διακοπές τους σε σκάφος, τις οποίες συνόδευσε με τη λεζάντα: «Χρόνια πολλά αγαπητή Ολυμπία. Είσαι το φως της ζωής μου».
Η κόρη του Παύλου Ντε Γκρες και της Μαρί Σαντάλ είχε τα γενέθλιά της το Σάββατο 25 Ιουλίου και το γιόρτασε οικογενειακά, σε εστιατόριο. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, ο Αχιλλέας και ο Κωνσταντίνος Αλέξιος Ντε Γκρες εμφανίστηκαν κρατώντας και οι δύο την τούρτα που είχαν επιλέξει για εκείνη και όλοι μαζί της τραγούδησαν «χρόνια πολλά» στα αγγλικά.
Η Μαρία Ολυμπία, η οποία ήταν ντυμένη στα λευκά, είχε εκπλαγεί και κοιτούσε την τούρτα της με το στόμα ανοιχτό, όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσίευσε η μητέρα της στο Instagram τη Δευτέρα 27 Ιουλίου. Στο τέλος έσβησε τα κεράκια και φωτογραφήθηκε με όλους, ποζάροντας χαμογελαστή.
Η Μαρί Σαντάλ στη λεζάντα της ανάρτησής της ευχήθηκε στην κόρη της σημειώνοντας: «Χρόνια πολλά όμορφή μου. Σ' αγαπάμε».
Δείτε το βίντεο
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Νωρίτερα, ο πατέρας της της ευχήθηκε δημοσιεύοντας κοινές τους φωτογραφίες στο προφίλ του, από διακοπές τους σε σκάφος, τις οποίες συνόδευσε με τη λεζάντα: «Χρόνια πολλά αγαπητή Ολυμπία. Είσαι το φως της ζωής μου».
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
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