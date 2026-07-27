Ο Θοδωρής Φέρρης μέθυσε σε συναυλία στα Χανιά: «Είμαι γάμ@@@ε τα, θέλω να είστε επιεικείς», δείτε βίντεο
GALA
Θοδωρής Φέρρης Συναυλία Χανιά Τραγουδιστής

Ο Θοδωρής Φέρρης μέθυσε σε συναυλία στα Χανιά: «Είμαι γάμ@@@ε τα, θέλω να είστε επιεικείς», δείτε βίντεο

Σε κάποια κομμάτια της συναυλίας ο Θοδωρής Φέρρης δεν άντεξε να συνεχίσει το τραγούδι και έβαλε τα γέλια

Ο Θοδωρής Φέρρης μέθυσε σε συναυλία στα Χανιά: «Είμαι γάμ@@@ε τα, θέλω να είστε επιεικείς», δείτε βίντεο
31 ΣΧΟΛΙΑ
Σε παραπάνω... εύθυμη διάθεση βρέθηκε ο Θοδωρής Φέρρης στη συναυλία που έδωσε το Σάββατο στα Χανιά.

Αιτία ήταν το αλκοόλ που έρεε άφθονο στη συναυλία με τον τραγουδιστή να μην αρνείται τα κεράσματα που του προσφέρθηκαν.

@zooula_geo Οχι εμείς ευχαριστούμε Θοδωρη μας 🤍 #chania #ferris #ferristhodoris #fy #viral @Θοδωρής Φέρρης ♬ πρωτότυπος ήχος - Z O O U L A 🤍


Ο ίδιος παραδέχθηκε τις επιπτώσεις από το αλκοόλ λέγοντας από μικροφώνου - με κάποια δυσκολία: «Είμαι γάμ@@@ε τα. Θέλω να είστε επιεικής στο TikTok, μην με διαλύσετε».

@ektoras92

♬ πρωτότυπος ήχος - Ektoras


Δεν ήταν τυχαίο άλλωστε ότι σε κάποια κομμάτια της συναυλίας δεν άντεξε να συνεχίσει το τραγούδι και έβαλε τα γέλια.

Κλείσιμο
@ektoras92

♬ πρωτότυπος ήχος - Ektoras


Όπως εξομολογήθηκε «μου συνέβη το εξής πολύ περίεργο, μέθυσα. Πού είναι το περίεργο. Ό,τι πιο αναμενόμενο ήταν. Μέθυσα ρε παιδιά, δεν σκότωσα και κανέναν».

@zooula_geo Οταν ο Φερρης έρχεται Χανιά και ξεκινάνε τα κεράσματα και οι κούπες 😆 Υπέροχος 🤍 #viral #fy #ferris #φερρης #ferristhodoris @Θοδωρής Φέρρης ♬ πρωτότυπος ήχος - Z O O U L A 🤍
31 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

LG B2B 2030: Το αύριο σχεδιάζεται με καινοτομία, γνώση και εξειδίκευση

Το επαγγελματικό τμήμα της LG Electronics Hellas παρουσίασε το B2B όραμά του για το 2030 και την ανακαινισμένη B2B Academy, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική του δέσμευση στην εκπαίδευση, την τεχνολογική καινοτομία και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων επαγγελματικών λύσεων.

Το DEI College παρουσιάζει τη Sophia. Την πρώτη 24/7 βοηθό AI που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν οι φοιτητές

Πρόκειται για έναν εξειδικευμένο ψηφιακό ακαδημαϊκό βοηθό, σχεδιασμένο να συνομιλεί με τον φοιτητή φυσικά, να κατανοεί τις απορίες του και να τον καθοδηγεί στη μελέτη του.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης