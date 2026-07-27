Η κρυφή αιτία που οι διακοπές δεν σε ξεκουράζουν όσο νομίζεις.
Ο Θοδωρής Φέρρης μέθυσε σε συναυλία στα Χανιά: «Είμαι γάμ@@@ε τα, θέλω να είστε επιεικείς», δείτε βίντεο
Ο Θοδωρής Φέρρης μέθυσε σε συναυλία στα Χανιά: «Είμαι γάμ@@@ε τα, θέλω να είστε επιεικείς», δείτε βίντεο
Σε κάποια κομμάτια της συναυλίας ο Θοδωρής Φέρρης δεν άντεξε να συνεχίσει το τραγούδι και έβαλε τα γέλια
Σε παραπάνω... εύθυμη διάθεση βρέθηκε ο Θοδωρής Φέρρης στη συναυλία που έδωσε το Σάββατο στα Χανιά.
Αιτία ήταν το αλκοόλ που έρεε άφθονο στη συναυλία με τον τραγουδιστή να μην αρνείται τα κεράσματα που του προσφέρθηκαν.
Ο ίδιος παραδέχθηκε τις επιπτώσεις από το αλκοόλ λέγοντας από μικροφώνου - με κάποια δυσκολία: «Είμαι γάμ@@@ε τα. Θέλω να είστε επιεικής στο TikTok, μην με διαλύσετε».
Δεν ήταν τυχαίο άλλωστε ότι σε κάποια κομμάτια της συναυλίας δεν άντεξε να συνεχίσει το τραγούδι και έβαλε τα γέλια.
Όπως εξομολογήθηκε «μου συνέβη το εξής πολύ περίεργο, μέθυσα. Πού είναι το περίεργο. Ό,τι πιο αναμενόμενο ήταν. Μέθυσα ρε παιδιά, δεν σκότωσα και κανέναν».
Αιτία ήταν το αλκοόλ που έρεε άφθονο στη συναυλία με τον τραγουδιστή να μην αρνείται τα κεράσματα που του προσφέρθηκαν.
@zooula_geo Οχι εμείς ευχαριστούμε Θοδωρη μας 🤍 #chania #ferris #ferristhodoris #fy #viral @Θοδωρής Φέρρης ♬ πρωτότυπος ήχος - Z O O U L A 🤍
Ο ίδιος παραδέχθηκε τις επιπτώσεις από το αλκοόλ λέγοντας από μικροφώνου - με κάποια δυσκολία: «Είμαι γάμ@@@ε τα. Θέλω να είστε επιεικής στο TikTok, μην με διαλύσετε».
@ektoras92 ♬ πρωτότυπος ήχος - Ektoras
Δεν ήταν τυχαίο άλλωστε ότι σε κάποια κομμάτια της συναυλίας δεν άντεξε να συνεχίσει το τραγούδι και έβαλε τα γέλια.
@ektoras92 ♬ πρωτότυπος ήχος - Ektoras
Όπως εξομολογήθηκε «μου συνέβη το εξής πολύ περίεργο, μέθυσα. Πού είναι το περίεργο. Ό,τι πιο αναμενόμενο ήταν. Μέθυσα ρε παιδιά, δεν σκότωσα και κανέναν».
@zooula_geo Οταν ο Φερρης έρχεται Χανιά και ξεκινάνε τα κεράσματα και οι κούπες 😆 Υπέροχος 🤍 #viral #fy #ferris #φερρης #ferristhodoris @Θοδωρής Φέρρης ♬ πρωτότυπος ήχος - Z O O U L A 🤍
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