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Συνεργασία Βουλής με ΕΚΠΑ για εκπαίδευση και έρευνα
Συνεργασία Βουλής με ΕΚΠΑ για εκπαίδευση και έρευνα
Δρομολογείται η ανάπτυξη κοινών ερευνητικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, η διοργάνωση συνεδρίων, η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και επιστημονικών δεδομένων, η από κοινού συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα
Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Νικήτας Κακλαμάνης και ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητής Γεράσιμος Σιάσος, εγκαινιάζοντας μια νέα περίοδο στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ των δύο κορυφαίων και ιστορικών θεσμών της χώρας στους τομείς της εκπαίδευσης, της έρευνας, της πρακτικής άσκησης, της επιστημονικής τεκμηρίωσης και της προώθησης της δημοκρατικής και θεσμικής παιδείας.
Στην Υπογραφή της συμφωνίας παρέστησαν, επίσης, οι Αντιπρυτάνεις του ΕΚΠΑ Καθηγητές κ.κ. Στάθης Ευσταθόπουλος και Χρήστος Καραγιάννης, καθώς και ο πρώην Πρύτανης, μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής και Ειδικός Σύμβουλος του Προέδρου της Βουλής, ομότιμος καθηγητής κ. Δημοσθένης Ασημακόπουλος.
Η συνεργασία αποσκοπεί στη δημιουργία ενός σταθερού πλαισίου κοινών πρωτοβουλιών που θα ενισχύσουν τη σύνδεση της πανεπιστημιακής γνώσης με τους δημοκρατικούς θεσμούς και θα συμβάλουν στην ανάπτυξη δράσεων υψηλής επιστημονικής και κοινωνικής αξίας.
Στο πλαίσιο του Μνημονίου προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η ανάπτυξη κοινών ερευνητικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, η διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων, σεμιναρίων και ανοικτών διαλέξεων, η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και επιστημονικών δεδομένων, η εκπόνηση μελετών σε θέματα κοινοβουλευτισμού, δημόσιας πολιτικής, δικαίου, ψηφιακής διακυβέρνησης και κοινωνικής συνοχής, καθώς και η από κοινού συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα.
Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται, επίσης, στην πρακτική άσκηση και την εκπαιδευτική εμπειρία των φοιτητών του Πανεπιστημίου Αθηνών, οι οποίοι θα μπορούν να συμμετέχουν σε δράσεις της Βουλής των Ελλήνων, αποκτώντας πολύτιμη εμπειρία σε ερευνητικά, αρχειακά και εκπαιδευτικά αντικείμενα. Παράλληλα, προβλέπεται η αξιοποίηση των ψηφιακών και πληροφοριακών πόρων της Βουλής, η συνεργασία σε θέματα ψηφιακού μετασχηματισμού και τεχνολογικών εφαρμογών, καθώς και η ανάπτυξη κοινής επικοινωνιακής πολιτικής για την προβολή των κοινών δράσεων των δύο φορέων. Επίσης, το Πανεπιστήμιο Αθηνών και η Τεχνική Υπηρεσία του θα συνδράμει σε σημαντικά τεχνικά έργα στη Βουλή των Ελλήνων.
Η συνεργασία μεταξύ της Βουλής των Ελλήνων και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στην ενίσχυση της θεσμικής γνώσης, της επιστημονικής τεκμηρίωσης και της εξωστρέφειας, αναδεικνύοντας τον καθοριστικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι δύο ιστορικοί θεσμοί στην προαγωγή της δημοκρατίας, της γνώσης και της καινοτομίας προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας.
Ο κ. Ν. Κακλαμάνης ανακοίνωσε, «ως πρώτη καλή ένδειξη αυτής της συνεργασίας εκ μέρους της Βουλής προς το Πανεπιστήμιο Αθηνών», πως «η Βουλή των Ελλήνων θα κάνει χορηγία στη Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική του Νοσοκομείου Σωτηρία». Η εν λόγω χορηγία θα τεθεί προς έγκριση σε επόμενη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής. Πρόκειται, όπως σημείωσε, για την τρίτη κατά σειρά χορηγία που γίνεται στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, πριν το παρόν Μνημόνιο Συνεργασίας.
Δηλώνοντας ιδιαίτερα ευτυχής και ο ίδιος ως απόφοιτος του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο Πρόεδρος της Βουλής εξήρε την αποτελεσματικότητα των δράσεων του Ιδρύματος αλλά και τη σπουδαία συμβολή του στη διαμόρφωση του χαρακτήρα των νέων απόφοιτων.
Ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ, καθηγητής Γεράσιμος Σιάσος, δήλωσε: «Η συνεργασία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τη Βουλή των Ελλήνων αποτελεί μια κορυφαία στρατηγική πρωτοβουλία με ισχυρό θεσμικό και κοινωνικό αποτύπωμα. Το Πανεπιστήμιο Αθηνών, ως το πρώτο και μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο της χώρας, έχει διαχρονική αποστολή να υπηρετεί τη γνώση, τη δημοκρατία και την κοινωνική πρόοδο. Μέσα από το Μνημόνιο Συνεργασίας δημιουργούμε ένα δυναμικό πλαίσιο κοινών δράσεων στην εκπαίδευση, την έρευνα, την πρακτική άσκηση και την καινοτομία, προσφέροντας στους φοιτητές, τις φοιτήτριες και τους νέους ερευνητές νέες ευκαιρίες συμμετοχής και εμπειρίας. Παράλληλα ενισχύουμε την επιστημονική υποστήριξη του κοινοβουλευτικού έργου και τη διάχυση της γνώσης προς όφελος της κοινωνίας. Η στενότερη διασύνδεση του Πανεπιστημίου με τους κορυφαίους δημοκρατικούς θεσμούς της χώρας αποτελεί επένδυση στο μέλλον της δημοκρατικής παιδείας και της ακαδημαϊκής αριστείας».
Στη φωτογραφία άρθρου απεικονίζονται: Από αριστερά, ο Καθ. Ευστάθιος Ευσταθόπουλος, ο Καθ. Δημοσθένης Ασημακόπουλος, ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο Πρύτανης ΕΚΠΑ Καθ. Γεράσιμος Σιάσος και ο Καθ. Χρήστος Καραγιάννης.
Στην Υπογραφή της συμφωνίας παρέστησαν, επίσης, οι Αντιπρυτάνεις του ΕΚΠΑ Καθηγητές κ.κ. Στάθης Ευσταθόπουλος και Χρήστος Καραγιάννης, καθώς και ο πρώην Πρύτανης, μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής και Ειδικός Σύμβουλος του Προέδρου της Βουλής, ομότιμος καθηγητής κ. Δημοσθένης Ασημακόπουλος.
Η συνεργασία αποσκοπεί στη δημιουργία ενός σταθερού πλαισίου κοινών πρωτοβουλιών που θα ενισχύσουν τη σύνδεση της πανεπιστημιακής γνώσης με τους δημοκρατικούς θεσμούς και θα συμβάλουν στην ανάπτυξη δράσεων υψηλής επιστημονικής και κοινωνικής αξίας.
Στο πλαίσιο του Μνημονίου προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η ανάπτυξη κοινών ερευνητικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, η διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων, σεμιναρίων και ανοικτών διαλέξεων, η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και επιστημονικών δεδομένων, η εκπόνηση μελετών σε θέματα κοινοβουλευτισμού, δημόσιας πολιτικής, δικαίου, ψηφιακής διακυβέρνησης και κοινωνικής συνοχής, καθώς και η από κοινού συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα.
Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται, επίσης, στην πρακτική άσκηση και την εκπαιδευτική εμπειρία των φοιτητών του Πανεπιστημίου Αθηνών, οι οποίοι θα μπορούν να συμμετέχουν σε δράσεις της Βουλής των Ελλήνων, αποκτώντας πολύτιμη εμπειρία σε ερευνητικά, αρχειακά και εκπαιδευτικά αντικείμενα. Παράλληλα, προβλέπεται η αξιοποίηση των ψηφιακών και πληροφοριακών πόρων της Βουλής, η συνεργασία σε θέματα ψηφιακού μετασχηματισμού και τεχνολογικών εφαρμογών, καθώς και η ανάπτυξη κοινής επικοινωνιακής πολιτικής για την προβολή των κοινών δράσεων των δύο φορέων. Επίσης, το Πανεπιστήμιο Αθηνών και η Τεχνική Υπηρεσία του θα συνδράμει σε σημαντικά τεχνικά έργα στη Βουλή των Ελλήνων.
Η συνεργασία μεταξύ της Βουλής των Ελλήνων και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στην ενίσχυση της θεσμικής γνώσης, της επιστημονικής τεκμηρίωσης και της εξωστρέφειας, αναδεικνύοντας τον καθοριστικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι δύο ιστορικοί θεσμοί στην προαγωγή της δημοκρατίας, της γνώσης και της καινοτομίας προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας.
Ο κ. Ν. Κακλαμάνης ανακοίνωσε, «ως πρώτη καλή ένδειξη αυτής της συνεργασίας εκ μέρους της Βουλής προς το Πανεπιστήμιο Αθηνών», πως «η Βουλή των Ελλήνων θα κάνει χορηγία στη Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική του Νοσοκομείου Σωτηρία». Η εν λόγω χορηγία θα τεθεί προς έγκριση σε επόμενη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής. Πρόκειται, όπως σημείωσε, για την τρίτη κατά σειρά χορηγία που γίνεται στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, πριν το παρόν Μνημόνιο Συνεργασίας.
Δηλώνοντας ιδιαίτερα ευτυχής και ο ίδιος ως απόφοιτος του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο Πρόεδρος της Βουλής εξήρε την αποτελεσματικότητα των δράσεων του Ιδρύματος αλλά και τη σπουδαία συμβολή του στη διαμόρφωση του χαρακτήρα των νέων απόφοιτων.
Ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ, καθηγητής Γεράσιμος Σιάσος, δήλωσε: «Η συνεργασία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τη Βουλή των Ελλήνων αποτελεί μια κορυφαία στρατηγική πρωτοβουλία με ισχυρό θεσμικό και κοινωνικό αποτύπωμα. Το Πανεπιστήμιο Αθηνών, ως το πρώτο και μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο της χώρας, έχει διαχρονική αποστολή να υπηρετεί τη γνώση, τη δημοκρατία και την κοινωνική πρόοδο. Μέσα από το Μνημόνιο Συνεργασίας δημιουργούμε ένα δυναμικό πλαίσιο κοινών δράσεων στην εκπαίδευση, την έρευνα, την πρακτική άσκηση και την καινοτομία, προσφέροντας στους φοιτητές, τις φοιτήτριες και τους νέους ερευνητές νέες ευκαιρίες συμμετοχής και εμπειρίας. Παράλληλα ενισχύουμε την επιστημονική υποστήριξη του κοινοβουλευτικού έργου και τη διάχυση της γνώσης προς όφελος της κοινωνίας. Η στενότερη διασύνδεση του Πανεπιστημίου με τους κορυφαίους δημοκρατικούς θεσμούς της χώρας αποτελεί επένδυση στο μέλλον της δημοκρατικής παιδείας και της ακαδημαϊκής αριστείας».
Στη φωτογραφία άρθρου απεικονίζονται: Από αριστερά, ο Καθ. Ευστάθιος Ευσταθόπουλος, ο Καθ. Δημοσθένης Ασημακόπουλος, ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο Πρύτανης ΕΚΠΑ Καθ. Γεράσιμος Σιάσος και ο Καθ. Χρήστος Καραγιάννης.
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