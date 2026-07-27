Καταθέσεις: Πώς η πιστωτική επέκταση έφερε άλμα 8,6 δισ. ευρώ

Οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκαν κατά 8,58 δισ. ευρώ μέσα σε έναν μήνα, έναντι αύξησης 5,31 δισ. ευρώ τον Μάιο, με τον ετήσιο ρυθμό ανόδου να επιταχύνεται στο 9,3% από 7,8% - Τι έδειξαν τα στοιχεία της ΤτΕ