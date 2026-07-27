Καταθέσεις: Πώς η πιστωτική επέκταση έφερε άλμα 8,6 δισ. ευρώ
Καταθέσεις: Πώς η πιστωτική επέκταση έφερε άλμα 8,6 δισ. ευρώ
Οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκαν κατά 8,58 δισ. ευρώ μέσα σε έναν μήνα, έναντι αύξησης 5,31 δισ. ευρώ τον Μάιο, με τον ετήσιο ρυθμό ανόδου να επιταχύνεται στο 9,3% από 7,8% - Τι έδειξαν τα στοιχεία της ΤτΕ
Τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για τον Ιούνιο του 2026 επιβεβαιώνουν στην πράξη τον τρόπο με τον οποίο η ισχυρή πιστωτική επέκταση τροφοδοτεί παράλληλα και την αύξηση των καταθέσεων. Η έντονη επιτάχυνση των νέων εκταμιεύσεων, κυρίως προς τις επιχειρήσεις συνεπεία και του αποτυπώματος του RRF, δεν ενισχύει μόνο το χαρτοφυλάκιο δανείων των τραπεζών, αλλά δημιουργεί και νέα ρευστότητα που, σε σημαντικό βαθμό, παραμένει αρχικά στο τραπεζικό σύστημα υπό μορφή καταθέσεων.
Όταν μια τράπεζα εκταμιεύει ένα επιχειρηματικό δάνειο, το ποσό πιστώνεται συνήθως σε τραπεζικό λογαριασμό του δανειολήπτη και χρησιμοποιείται σταδιακά για πληρωμές προμηθευτών, επενδύσεις ή μισθοδοσία. Μέχρι να διοχετευθούν τα χρήματα στην οικονομία, αλλά και καθώς μεγάλο μέρος τους μεταφέρεται μεταξύ λογαριασμών εντός του εγχώριου τραπεζικού συστήματος, οι καταθέσεις αυξάνονται παράλληλα με τις χορηγήσεις.
Η εικόνα του Ιουνίου είναι χαρακτηριστική. Η καθαρή ροή της συνολικής τραπεζικής χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα σχεδόν τριπλασιάστηκε, φθάνοντας τα 3,29 δισ. ευρώ από 1,32 δισ. ευρώ τον Μάιο, ενώ ο ετήσιος ρυθμός αύξησης της χρηματοδότησης επιταχύνθηκε στο 7,7% από 7,4%. Κύριος μοχλός ήταν οι επιχειρήσεις, οι οποίες άντλησαν νέα καθαρή χρηματοδότηση 2,98 δισ. ευρώ, έναντι 1,29 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ειδικά οι μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις απορρόφησαν 2,24 δισ. ευρώ νέων δανείων, έναντι μόλις 427 εκατ. ευρώ τον Μάιο, με τον ετήσιο ρυθμό πιστωτικής επέκτασης να παραμένει στο ιδιαίτερα υψηλό 9,8%.
Η αυξημένη αυτή ρευστότητα αποτυπώθηκε σχεδόν άμεσα και στις καταθέσεις. Οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκαν κατά 8,58 δισ. ευρώ μέσα σε έναν μήνα, έναντι αύξησης 5,31 δισ. ευρώ τον Μάιο, με τον ετήσιο ρυθμό ανόδου να επιταχύνεται στο 9,3% από 7,8%.
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Όταν μια τράπεζα εκταμιεύει ένα επιχειρηματικό δάνειο, το ποσό πιστώνεται συνήθως σε τραπεζικό λογαριασμό του δανειολήπτη και χρησιμοποιείται σταδιακά για πληρωμές προμηθευτών, επενδύσεις ή μισθοδοσία. Μέχρι να διοχετευθούν τα χρήματα στην οικονομία, αλλά και καθώς μεγάλο μέρος τους μεταφέρεται μεταξύ λογαριασμών εντός του εγχώριου τραπεζικού συστήματος, οι καταθέσεις αυξάνονται παράλληλα με τις χορηγήσεις.
Η εικόνα του Ιουνίου είναι χαρακτηριστική. Η καθαρή ροή της συνολικής τραπεζικής χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα σχεδόν τριπλασιάστηκε, φθάνοντας τα 3,29 δισ. ευρώ από 1,32 δισ. ευρώ τον Μάιο, ενώ ο ετήσιος ρυθμός αύξησης της χρηματοδότησης επιταχύνθηκε στο 7,7% από 7,4%. Κύριος μοχλός ήταν οι επιχειρήσεις, οι οποίες άντλησαν νέα καθαρή χρηματοδότηση 2,98 δισ. ευρώ, έναντι 1,29 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ειδικά οι μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις απορρόφησαν 2,24 δισ. ευρώ νέων δανείων, έναντι μόλις 427 εκατ. ευρώ τον Μάιο, με τον ετήσιο ρυθμό πιστωτικής επέκτασης να παραμένει στο ιδιαίτερα υψηλό 9,8%.
Η αυξημένη αυτή ρευστότητα αποτυπώθηκε σχεδόν άμεσα και στις καταθέσεις. Οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκαν κατά 8,58 δισ. ευρώ μέσα σε έναν μήνα, έναντι αύξησης 5,31 δισ. ευρώ τον Μάιο, με τον ετήσιο ρυθμό ανόδου να επιταχύνεται στο 9,3% από 7,8%.
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