Μια τελευταία φωτογραφία πριν τον Αύγουστο

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Αν και η μεγάλη εικόνα δεν εμφανίζει σημαντικές αλλαγές, οι μεταβολές που καταγράφονται έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω του ότι αφενός κάνουν ακόμη πιο ισχυρές κάποιες αρχικές ενδείξεις και αφετέρου ξεκαθαρίζουν ερωτήματα που παρέμεναν ασαφή, όπως αυτό που αφορά το στοίχημα της τρίτης θέσης. Αναμφισβήτητα, η τελευταία αυτή έρευνα θα αποτελέσει τη βάση συγκρίσεων για τις επόμενες που θα ακολουθήσουν τον Σεπτέμβριο με βασικό αντικείμενο την αξιολόγηση της ΔΕΘ και τον αντίκτυπό της στις εκλογικές προτιμήσεις.Σύμφωνα με τα στοιχεία της δημοσκόπησης, η Ν.Δ. προηγείται καταγράφοντας μια αξιοσημείωτη διαχρονική ανθεκτικότητα. Ενδιαφέρον στοιχείο, που καταγράφεται σε όλες τις έρευνες της περιόδου, είναι πως αν και προστέθηκαν δύο ακόμη κόμματα στον εκλογικό στίβο που συγκεντρώνουν αθροιστικά ένα περίπου 25%, το ποσοστό της Ν.Δ., αντί να μειωθεί, παραμένει αλώβητο και με τάση ανόδου.Στη δεύτερη θέση εμφανίζεται σταθερά η ΕΛΑΣ με σχετικά ανοδική τάση και υψηλή βεβαιότητα για τη σειρά κατάταξης. Το ποσοστό που συγκεντρώνει με την επιστροφή του ο Αλέξης Τσίπρας είναι ανάλογο με αυτό που τον οδήγησε σε παραίτηση το 2023, αλλά του εξασφαλίζει μια πλεονεκτική θέση σε σχέση με τα άλλα κόμματα που διεκδικούν την ηγεμονία της αντιπολίτευσης.Με την παρούσα έρευνα ξεκαθαρίζει επίσης το στοίχημα της τρίτης θέσης μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Ελπίδας για την Δημοκρατία, που στην προηγούμενη έρευνα είχαν το ίδιο ακριβώς ποσοστό. Σε αυτήν τη μέτρηση την τρίτη θέση καταλαμβάνει καθαρά το ΠΑΣΟΚ καταγράφοντας επίσης ανοδική τάση, σε αντίθεση με το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού που εμφανίζει στατιστικά σημαντική πτώση και βρίσκεται στην πέμπτη θέση πλέον, ελάχιστα πίσω από την Ελληνική Λύση.Το ΚΚΕ βρίσκεται στην έκτη θέση με διαχρονικά σταθερά ποσοστά και η Πλεύση Ελευθερίας στην έβδομη, δεχόμενη πιέσεις από τα δύο νέα κόμματα.Εξι μικρότερα κόμματα βρίσκονται στη ζώνη κινδύνου πέριξ του 3% ή χαμηλότερα. Μεταξύ αυτών και ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,3% εν μέσω έντονων διεργασιών, αλλά χωρίς να έχει πει ακόμη την τελευταία του λέξη.Παρακολουθώντας την επικαιρότητα και την έντονη πολιτική κινητικότητα συμπεραίνουμε πως η παρούσα περίοδος κρίνεται ατύπως προεκλογική, με άγνωστη ωστόσο διάρκεια. Το ενδεχόμενο των πρόωρων εκλογών, παρά τις πρωθυπουργικές διαβεβαιώσεις, παραμένει ισχυρό σε κάθε πολιτική συζήτηση και οι προβλέψεις διχάζονται.Σε επίπεδο κοινής γνώμης, το 52% πιστεύει πως θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας (κυρίως ψηφοφόροι της Ν.Δ.), ενώ το 43% τις βλέπει το φθινόπωρο (κυρίως ψηφοφόροι της αντιπολίτευσης).Οι προβλέψεις ταυτίζονται σε μεγάλο βαθμό και με τις επιθυμίες, καθώς το 44% προτιμά εκλογές την άνοιξη του 2027, το 45% το ερχόμενο φθινόπωρο, ενώ το 11% δεν εκφράζει προτίμηση.Στην παράσταση νίκης η Ν.Δ. αποτελεί την κυρίαρχη επιλογή, με το 65,6% να προβλέπει νέα νίκη του κυβερνώντος κόμματος (18,8% με αυτοδυναμία και 46,8% χωρίς αυτοδυναμία), ενώ η νίκη άλλου κόμματος έστω και με μία ψήφο δεν είναι ιδιαιτέρως πειστική.Τέλος, σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξακολουθεί να προηγείται στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός μακράν των υπολοίπων, με δεύτερο τον Αλέξη Τσίπρα και ποσοστά ανάλογα της εκλογικής δύναμης των κομμάτων τους αντίστοιχα.Η οικονομία της καθημερινότητας και οι διεθνείς εξελίξεις που την επηρεάζουν, σε συνδυασμό με τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού και τις τοποθετήσεις της αντιπολίτευσης στη ΔΕΘ, θα κρίνουν τη συνέχεια. Οι δημοσκοπήσεις του Σεπτεμβρίου θα δείξουν σε ποια κατεύθυνση και σε ποιον βαθμό θα υπάρξουν αλλαγές.