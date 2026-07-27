Από μία μαχαιριά ο θάνατος της διασώστριας στη Σύρο, τι αναφέρει η ιατροδικαστική
Από μία μαχαιριά ο θάνατος της διασώστριας στη Σύρο, τι αναφέρει η ιατροδικαστική
Η ιατροδικαστική έκθεση προσδιορίζει ως αιτία θανάτου τις «κακώσεις θώρακος από νύσσον και τέμνον όργανο»
Σε κρίσιμη φάση εισέρχεται η έρευνα για τη δολοφονία της διασώστριας του ΕΚΑΒ στην Άνω Σύρο, καθώς βγήκε το πόρισμα του ιατροδικαστή. Ως αιτία θανάτου ο ιατροδικαστής προσδιορίζει τις κακώσεις στον θώρακα από μαχαίρι που είχαν σαν αποτέλεσμα να τρυπήσει ο πνεύμονας της 41χρονης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η ιατροδικαστική έκθεση προσδιορίζει ως αιτία θανάτου τις «κακώσεις θώρακος από νύσσον και τέμνον όργανο». Από την εξέταση προέκυψε πως η 41χρονη δέχτηκε ένα χτύπημα το οποίο στάθηκε μοιραίο.
Το συγκεκριμένο στοιχείο θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό για τη συνολική αξιολόγηση της υπόθεσης και ενδέχεται να επηρεάσει την περαιτέρω ποινική της διερεύνηση.
Όπως έγραψε νωρίτερα το protothema.gr, στη δικογραφία καταγράφονται λεπτομερώς όσα αντίκρισαν οι αστυνομικοί στον τόπο του εγκλήματος, αλλά και τα αντικείμενα που εντοπίστηκαν κατά την έρευνα στην κατοικία. Σύμφωνα με την έκθεση αυτοψίας και κατάσχεσης, οι αστυνομικοί μετέβησαν στην περιοχή το απόγευμα της 23ης Ιουλίου, στο πλαίσιο έρευνας για ανθρωποκτονία με δόλο και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.
Η κατοικία που ερευνήθηκε βρίσκεται σε στενό σοκάκι του οικισμού της Άνω Σύρου, σε περιοχή με σκάλες. Όπως αναφέρεται στο έγγραφο, η πόρτα του σπιτιού ήταν ανοικτή και οδηγούσε απευθείας στην κουζίνα, όπου πάνω στο τραπέζι υπήρχε φαγητό.
Από εκεί οι αστυνομικοί ακολούθησαν τη διαδρομή που τους υπέδειξαν οι περίοικοι. Σε απόσταση περίπου 70 μέτρων από την κατοικία εντόπισαν την 41χρονη πεσμένη στην οδό Αγίου Γεωργίου, στο ύψος της συμβολής με την οδό Βελισσαρίου Φρέρη.
Δίπλα ακριβώς από το σημείο όπου βρέθηκε η γυναίκα καταγράφηκαν κηλίδες αίματος. Σε μικρή απόσταση βρέθηκε επίσης πεσμένη και σπασμένη μία γλάστρα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η ιατροδικαστική έκθεση προσδιορίζει ως αιτία θανάτου τις «κακώσεις θώρακος από νύσσον και τέμνον όργανο». Από την εξέταση προέκυψε πως η 41χρονη δέχτηκε ένα χτύπημα το οποίο στάθηκε μοιραίο.
Το συγκεκριμένο στοιχείο θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό για τη συνολική αξιολόγηση της υπόθεσης και ενδέχεται να επηρεάσει την περαιτέρω ποινική της διερεύνηση.
Όπως έγραψε νωρίτερα το protothema.gr, στη δικογραφία καταγράφονται λεπτομερώς όσα αντίκρισαν οι αστυνομικοί στον τόπο του εγκλήματος, αλλά και τα αντικείμενα που εντοπίστηκαν κατά την έρευνα στην κατοικία. Σύμφωνα με την έκθεση αυτοψίας και κατάσχεσης, οι αστυνομικοί μετέβησαν στην περιοχή το απόγευμα της 23ης Ιουλίου, στο πλαίσιο έρευνας για ανθρωποκτονία με δόλο και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.
Τα δύο μαχαίρια και τα 13.000 ευρώ στο σπίτι
Η κατοικία που ερευνήθηκε βρίσκεται σε στενό σοκάκι του οικισμού της Άνω Σύρου, σε περιοχή με σκάλες. Όπως αναφέρεται στο έγγραφο, η πόρτα του σπιτιού ήταν ανοικτή και οδηγούσε απευθείας στην κουζίνα, όπου πάνω στο τραπέζι υπήρχε φαγητό.
Από εκεί οι αστυνομικοί ακολούθησαν τη διαδρομή που τους υπέδειξαν οι περίοικοι. Σε απόσταση περίπου 70 μέτρων από την κατοικία εντόπισαν την 41χρονη πεσμένη στην οδό Αγίου Γεωργίου, στο ύψος της συμβολής με την οδό Βελισσαρίου Φρέρη.
Δίπλα ακριβώς από το σημείο όπου βρέθηκε η γυναίκα καταγράφηκαν κηλίδες αίματος. Σε μικρή απόσταση βρέθηκε επίσης πεσμένη και σπασμένη μία γλάστρα.
Ανάμεσα στα ευρήματα που καταγράφονται στην έκθεση βρίσκονται δύο μαχαίρια διαφορετικών διαστάσεων. Το πρώτο είχε λάμα μήκους 20 εκατοστών και συνολικό μήκος 32 εκατοστών, ενώ το δεύτερο λάμα 12,5 εκατοστών και συνολικό μήκος 21,5 εκατοστών.Και τα δύο κατασχέθηκαν από τις Αρχές. Από το συγκεκριμένο έγγραφο, πάντως, δεν προκύπτει ποιο από τα δύο –εφόσον κάποιο χρησιμοποιήθηκε– συνδέεται με τον θανάσιμο τραυματισμό της 41χρονης.
Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα αναμένεται να προκύψει από τον συνδυασμό των ιατροδικαστικών και εργαστηριακών ευρημάτων.
Κατά την επιστροφή των αστυνομικών προς την κατοικία, η αυτοψία κατέγραψε ακόμη μία ξύλινη καρέκλα κατεστραμμένη απέναντι από το σπίτι, μπροστά από τον Καθολικό Ναό της Παναγίας του Καρμήλου. Στο ίδιο σημείο διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν τόσο μέσα όσο και έξω από την κατοικία τοποθετημένες κάμερες ασφαλείας.
Η ύπαρξη οπτικού υλικού αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την έρευνα. Όπως προκύπτει από δεύτερο έγγραφο της δικογραφίας, την ίδια ημέρα παραδόθηκε στις αστυνομικές αρχές μία κάρτα μνήμης microSD χωρητικότητας 32GB, η οποία, σύμφωνα με την έκθεση παράδοσης και κατάσχεσης, προερχόταν από κάμερα τοποθετημένη στην είσοδο της κατοικίας.
Το περιεχόμενο της κάρτας μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμο, καθώς ενδέχεται να βοηθήσει στην αποτύπωση των κινήσεων πριν και μετά το περιστατικό. Από τα έγγραφα που έχουμε στη διάθεσή μας, πάντως, δεν προκύπτει το περιεχόμενο του υλικού ούτε τι ακριβώς έχει καταγραφεί.
Η έρευνα στο εσωτερικό του σπιτιού έφερε στο φως σύνολο ευρημάτων. Οι αστυνομικοί κατέσχεσαν χρηματικό ποσό 13.000 ευρώ, καθώς και σειρά όπλων και φυσιγγίων.
Συγκεκριμένα, στην έκθεση καταγράφονται δύο αλληλεπίθετα δίκαννα, ένα επαναληπτικό κυνηγετικό όπλο μάρκας Benelli και ένα δίκαννο μάρκας Baikal.
Παράλληλα, κατασχέθηκαν εκατοντάδες κυνηγετικά φυσίγγια: 200 φυσίγγια σε οκτώ συσκευασίες, ακόμη 30 σε τρεις συσκευασίες, 97 μέσα σε πλαστική σακούλα, 26 μέσα σε φυσιγγιοθήκη και επιπλέον 28 φυσίγγια. Στην έκθεση γίνεται επίσης αναφορά σε 16 κάλυκες διαφορετικών διαμετρημάτων και 27 βλήματα διαφορετικών διαμετρημάτων.
Επιπλέον βρέθηκαν επιπλέον δέκα φυσίγγια διαφορετικών διαμετρημάτων τα οποία, σύμφωνα με την αστυνομική έκθεση, βρίσκονταν κλειδωμένα μέσα σε ερμάριο-οπλοβαστό στον χώρο του WC.
Ένα από τα σημεία που αποκτούν ιδιαίτερο βάρος στην ανασύνθεση των γεγονότων είναι η απόσταση μεταξύ της κατοικίας και του σημείου όπου εντοπίστηκε η γυναίκα. Η έκθεση την προσδιορίζει σε περίπου 70 μέτρα.
Σε αυτή τη μικρή διαδρομή καταγράφονται διαφορετικά ευρήματα: η ανοιχτή κατοικία, η κατεστραμμένη καρέκλα, η σπασμένη γλάστρα, τα δύο μαχαίρια και τελικά το σημείο όπου βρέθηκε η 41χρονη με κηλίδες αίματος δίπλα της.
Το εάν όλα αυτά αποτελούν κομμάτια μιας ενιαίας αλληλουχίας γεγονότων και ποια ακριβώς ήταν η χρονική σειρά τους είναι ζήτημα που δεν απαντάται από την αυτοψία.
Η έκθεση αποτυπώνει τον χώρο όπως τον βρήκαν οι αστυνομικοί και όχι κατ’ ανάγκη το πώς εξελίχθηκε το περιστατικό.
Σε αυτό το σκέλος, το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, οι καταθέσεις, τα εγκληματολογικά ευρήματα και η ιατροδικαστική εξέταση είναι εκείνα που μπορούν να συμπληρώσουν τα κενά.
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