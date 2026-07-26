Γκάλοπ Marc, το τελευταίο προ διακοπών: Σταθερά η ΝΔ στο +30% και ο Τσίπρας πάνω από το ΠΑΣΟΚ, βυθίζεται η Καρυστιανού Καθαρή υπεροχή Μητσοτάκη για την πρωθυπουργία - Τα κόμματα που θα μείνουν εκτός Βουλής αλλάζουν τους κοινοβουλευτικούς συσχετισμούς και κρίνουν σε μεγάλο βαθμό την αυτοδυναμία - Η αδιευκρίνιστη ψήφος παραμένει κρίσιμος παράγοντας

Μπάμπης Κούτρας 26.07.2026, 15:00