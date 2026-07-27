«Δεν έχουμε κάνει τίποτα»: Επιμένουν στην αθωότητά τους οι δυο ψαράδες στη δίκη για τον θάνατο του Βαλυράκη
«Δεν έχουμε κάνει τίποτα»: Επιμένουν στην αθωότητά τους οι δυο ψαράδες στη δίκη για τον θάνατο του Βαλυράκη
Η δίκη συνεχίζεται αύριο με την απολογία τους δευτέρου κατηγορουμένου
Επιμένοντας ότι ο ίδιος και ο συγκατηγορούμενος αδελφός του είναι αθώοι, απολογήθηκε ο πρώτος κατηγορούμενος στη δίκη ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου για τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη, τον Ιανουάριο του 2021 στην θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας.
Ο κατηγορούμενος ψαράς υποστηρίζοντας ότι την επίμαχη ημέρα δεν βγήκαν για ψάρεμα, είπε μέσα σε ένα φορτισμένο κλίμα: «Επιμένουμε στην αθωότητά μας. Δεν αντέχουμε άλλο. Υποφέρουμε, υποφέρουν και τα παιδιά μας».
Σύμφωνα με την κατάθεσή του, την επίμαχη ημέρα είχαν επιστρέψει από τριήμερο ταξίδι και είχαν δέσει το σκάφος με την πρύμνη. Την Κυριακή, όπως είπε, κατέβηκε στο καταφύγιο γύρω στις 8 το πρωί, χωρίς όμως να προχωρήσει σε κάποια εργασία, καθώς οι καιρικές συνθήκες δεν επέτρεπαν να βγουν για να σηκώσουν τα δίχτυα και προσέθεσε: «Δεν έκανα καμία δουλειά. Δεν είχε καλό καιρό και επέστρεψα στο σπίτι. Τα δίχτυα τελικά τα βγάλαμε τη Δευτέρα».
Σε ερώτηση του προέδρου του δικαστηρίου γιατί κατέβηκε στο λιμάνι, ο κατηγορούμενος απάντησε ότι αυτό αποτελεί συνήθεια για τους ψαράδες και τόνισε: «Είναι το χούι. Είναι σαν τρίτο παιδί μου. Εμείς οι ψαράδες κατεβαίνουμε και βλέπουμε τα σκάφη μας», προσθέτοντας: «Από όλα αυτά που έχουν ακουστεί εδώ δεν έχουμε κάνει τίποτα. Δεν ξέρω γιατί μας κατηγόρησαν, δεν μπορώ να το καταλάβω».
Ο εισαγγελέας της έδρας αναφέρθηκε σε βιντεοληπτικό υλικό, σύμφωνα με το οποίο αυτοκίνητο που μοιάζει με εκείνο του κατηγορουμένου εμφανίζεται να εισέρχεται προς το αλιευτικό καταφύγιο στις 11:14 και να αποχωρεί στις 11:41.
Όμως, ο κατηγορούμενος αρνήθηκε ότι βρισκόταν εκεί την ώρα αυτή, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν και άλλα οχήματα με ίδιες ζάντες και διευκρίνισε: «Μπορεί να κατέβηκα στη μητέρα μου, μπορεί να το πήρε η σύζυγός μου. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι εγώ εκείνη την ώρα δεν κατέβηκα στο λιμάνι. Είμαστε αθώοι, κύριε εισαγγελέα. Το μυαλό μου είναι θολωμένο».
Σε εκείνο το σημείο ο εισαγγελέας τον ρώτησε γιατί δεν αναζήτησαν τους οδηγούς των άλλων οχημάτων, ώστε να καταθέσουν αν βρίσκονταν εκείνη την ημέρα στο καταφύγιο και ο κατηγορούμενος απάντησε: «Δεν το σκεφτήκαμε» και απευθυνόμενος στους δικαστές συμπλήρωσε: «Οι ζωές μας είναι στα χέρια σας».
Ακόμη, ο κατηγορούμενος ανέφερε ότι δεν είχε καμία ιδιαίτερη σχέση με τους λιμενικούς της περιοχής, πέρα από έναν τυπικό χαιρετισμό, επισημαίνοντας ότι τα έγγραφα του σκάφους τα θεωρούσε συνήθως άλλος λιμενικός, ενώ αρνήθηκε ότι είχε αντιληφθεί οποιαδήποτε παράνομη αλιευτική δραστηριότητα.
Σε άλλο σημείο ανέφερε ότι «εμείς κάνουμε τη δουλειά μας» και εξήγησε ότι ο γάντζος που βρέθηκε στο σκάφος είναι συνηθισμένος εξοπλισμός όλων των αλιευτικών για την περισυλλογή αντικειμένων από τη θάλασσα και ότι διαθέτει επίσης κοφτάκι για τα ψάρια.
Η δίκη συνεχίζεται αύριο με την απολογία τους δευτέρου κατηγορουμένου.
Ο κατηγορούμενος ψαράς υποστηρίζοντας ότι την επίμαχη ημέρα δεν βγήκαν για ψάρεμα, είπε μέσα σε ένα φορτισμένο κλίμα: «Επιμένουμε στην αθωότητά μας. Δεν αντέχουμε άλλο. Υποφέρουμε, υποφέρουν και τα παιδιά μας».
Σύμφωνα με την κατάθεσή του, την επίμαχη ημέρα είχαν επιστρέψει από τριήμερο ταξίδι και είχαν δέσει το σκάφος με την πρύμνη. Την Κυριακή, όπως είπε, κατέβηκε στο καταφύγιο γύρω στις 8 το πρωί, χωρίς όμως να προχωρήσει σε κάποια εργασία, καθώς οι καιρικές συνθήκες δεν επέτρεπαν να βγουν για να σηκώσουν τα δίχτυα και προσέθεσε: «Δεν έκανα καμία δουλειά. Δεν είχε καλό καιρό και επέστρεψα στο σπίτι. Τα δίχτυα τελικά τα βγάλαμε τη Δευτέρα».
Σε ερώτηση του προέδρου του δικαστηρίου γιατί κατέβηκε στο λιμάνι, ο κατηγορούμενος απάντησε ότι αυτό αποτελεί συνήθεια για τους ψαράδες και τόνισε: «Είναι το χούι. Είναι σαν τρίτο παιδί μου. Εμείς οι ψαράδες κατεβαίνουμε και βλέπουμε τα σκάφη μας», προσθέτοντας: «Από όλα αυτά που έχουν ακουστεί εδώ δεν έχουμε κάνει τίποτα. Δεν ξέρω γιατί μας κατηγόρησαν, δεν μπορώ να το καταλάβω».
Ο εισαγγελέας της έδρας αναφέρθηκε σε βιντεοληπτικό υλικό, σύμφωνα με το οποίο αυτοκίνητο που μοιάζει με εκείνο του κατηγορουμένου εμφανίζεται να εισέρχεται προς το αλιευτικό καταφύγιο στις 11:14 και να αποχωρεί στις 11:41.
Όμως, ο κατηγορούμενος αρνήθηκε ότι βρισκόταν εκεί την ώρα αυτή, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν και άλλα οχήματα με ίδιες ζάντες και διευκρίνισε: «Μπορεί να κατέβηκα στη μητέρα μου, μπορεί να το πήρε η σύζυγός μου. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι εγώ εκείνη την ώρα δεν κατέβηκα στο λιμάνι. Είμαστε αθώοι, κύριε εισαγγελέα. Το μυαλό μου είναι θολωμένο».
Σε εκείνο το σημείο ο εισαγγελέας τον ρώτησε γιατί δεν αναζήτησαν τους οδηγούς των άλλων οχημάτων, ώστε να καταθέσουν αν βρίσκονταν εκείνη την ημέρα στο καταφύγιο και ο κατηγορούμενος απάντησε: «Δεν το σκεφτήκαμε» και απευθυνόμενος στους δικαστές συμπλήρωσε: «Οι ζωές μας είναι στα χέρια σας».
Ακόμη, ο κατηγορούμενος ανέφερε ότι δεν είχε καμία ιδιαίτερη σχέση με τους λιμενικούς της περιοχής, πέρα από έναν τυπικό χαιρετισμό, επισημαίνοντας ότι τα έγγραφα του σκάφους τα θεωρούσε συνήθως άλλος λιμενικός, ενώ αρνήθηκε ότι είχε αντιληφθεί οποιαδήποτε παράνομη αλιευτική δραστηριότητα.
Σε άλλο σημείο ανέφερε ότι «εμείς κάνουμε τη δουλειά μας» και εξήγησε ότι ο γάντζος που βρέθηκε στο σκάφος είναι συνηθισμένος εξοπλισμός όλων των αλιευτικών για την περισυλλογή αντικειμένων από τη θάλασσα και ότι διαθέτει επίσης κοφτάκι για τα ψάρια.
Η δίκη συνεχίζεται αύριο με την απολογία τους δευτέρου κατηγορουμένου.
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