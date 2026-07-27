Η φωτογραφία της Άννας Πρέλεβιτς με μαγιό λίγους μήνες μετά τη γέννα και το φιλί με τον Νικήτα Νομικό
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Αννα Πρέλεβιτς Μαγιό Γέννα Νικήτας Νομικός

Η φωτογραφία της Άννας Πρέλεβιτς με μαγιό λίγους μήνες μετά τη γέννα και το φιλί με τον Νικήτα Νομικό

Η κόρη του παλαίμαχου μπασκετμπολίστα Μπάνε Πρέλεβιτς μοιράστηκε στιγμιότυπα από τις διακοπές της

Η φωτογραφία της Άννας Πρέλεβιτς με μαγιό λίγους μήνες μετά τη γέννα και το φιλί με τον Νικήτα Νομικό
Γεωργία Κοτζιά
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Μία φωτογραφία της με μαγιό μοιράστηκε η Άννα Πρέλεβιτς λίγους μήνες μετά τη γέννηση των δίδυμων παιδιών της, ενώ μοιράστηκε και ένα τρυφερό στιγμιότυπο με τον σύζυγό της Νικήτα Νομικό.

Η κόρη του παλαίμαχου μπασκετμπολίστα Μπάνε Πρέλεβιτς, η οποία απέκτησε τις κόρες της τον Απρίλιο, τη Δευτέρα 27 Ιουλίου δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μία εικόνα της πάνω σε σκάφος όπου ποζάρει χαμογελαστή, φορώντας μαύρο μπικίνι, με θέα τη θάλασσα, ενώ σε άλλη φωτογραφία ο αγαπημένος της τη φιλά στο μάγουλο.

Δείτε τις φωτογραφίες


Η φωτογραφία της Άννας Πρέλεβιτς με μαγιό λίγους μήνες μετά τη γέννα και το φιλί με τον Νικήτα Νομικό

Η Άννα Πρέλεβιτς και ο Νικήτας Νομικός είναι ζευγάρι από τον Ιανουάριο του 2021. Οι δυο τους παντρεύτηκαν στις 27 Μαΐου 2023 και οι δίδυμες, όπως είχε ανακοινώσει η ίδια μέσα από ανάρτηση, ήρθαν στη ζωή στις 23 Απριλίου 2026.
Γεωργία Κοτζιά
6 ΣΧΟΛΙΑ

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