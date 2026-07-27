Η φωτογραφία της Άννας Πρέλεβιτς με μαγιό λίγους μήνες μετά τη γέννα και το φιλί με τον Νικήτα Νομικό
Η φωτογραφία της Άννας Πρέλεβιτς με μαγιό λίγους μήνες μετά τη γέννα και το φιλί με τον Νικήτα Νομικό
Η κόρη του παλαίμαχου μπασκετμπολίστα Μπάνε Πρέλεβιτς μοιράστηκε στιγμιότυπα από τις διακοπές της
Μία φωτογραφία της με μαγιό μοιράστηκε η Άννα Πρέλεβιτς λίγους μήνες μετά τη γέννηση των δίδυμων παιδιών της, ενώ μοιράστηκε και ένα τρυφερό στιγμιότυπο με τον σύζυγό της Νικήτα Νομικό.
Η κόρη του παλαίμαχου μπασκετμπολίστα Μπάνε Πρέλεβιτς, η οποία απέκτησε τις κόρες της τον Απρίλιο, τη Δευτέρα 27 Ιουλίου δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μία εικόνα της πάνω σε σκάφος όπου ποζάρει χαμογελαστή, φορώντας μαύρο μπικίνι, με θέα τη θάλασσα, ενώ σε άλλη φωτογραφία ο αγαπημένος της τη φιλά στο μάγουλο.
Δείτε τις φωτογραφίες
Η Άννα Πρέλεβιτς και ο Νικήτας Νομικός είναι ζευγάρι από τον Ιανουάριο του 2021. Οι δυο τους παντρεύτηκαν στις 27 Μαΐου 2023 και οι δίδυμες, όπως είχε ανακοινώσει η ίδια μέσα από ανάρτηση, ήρθαν στη ζωή στις 23 Απριλίου 2026.
Η κόρη του παλαίμαχου μπασκετμπολίστα Μπάνε Πρέλεβιτς, η οποία απέκτησε τις κόρες της τον Απρίλιο, τη Δευτέρα 27 Ιουλίου δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μία εικόνα της πάνω σε σκάφος όπου ποζάρει χαμογελαστή, φορώντας μαύρο μπικίνι, με θέα τη θάλασσα, ενώ σε άλλη φωτογραφία ο αγαπημένος της τη φιλά στο μάγουλο.
Δείτε τις φωτογραφίες
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Η Άννα Πρέλεβιτς και ο Νικήτας Νομικός είναι ζευγάρι από τον Ιανουάριο του 2021. Οι δυο τους παντρεύτηκαν στις 27 Μαΐου 2023 και οι δίδυμες, όπως είχε ανακοινώσει η ίδια μέσα από ανάρτηση, ήρθαν στη ζωή στις 23 Απριλίου 2026.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα