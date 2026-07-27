Με βίντεο από πλοίο ο Καραμέρος ανακοίνωσε την εγγραφή του στην ΕΛΑΣ του Τσίπρα: «Όχι στην πρώτη θέση, στο κατάστρωμα», έγραψε
Με βίντεο από πλοίο ο Καραμέρος ανακοίνωσε την εγγραφή του στην ΕΛΑΣ του Τσίπρα: «Όχι στην πρώτη θέση, στο κατάστρωμα», έγραψε
Λίγες ημέρες μετά την παραίτησή του από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ο Γιώργος Καραμέρος εντάχθηκε ως απλό μέλος στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη
Ο Γιώργος Καραμέρος ανακοίνωσε και επίσημα την ένταξή του στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, λίγες ημέρες μετά την παραίτησή του από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στις 4 Ιουλίου 2026.
Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γνωστοποίησε ότι εγγράφεται ως απλό μέλος του νέου πολιτικού φορέα, συνοδεύοντας το μήνυμά του με ένα βίντεο.
Στο βίντεο εμφανίζεται να επιβιβάζεται σε πλοίο και, ενώ βρίσκεται στο κατάστρωμα, να ολοκληρώνει ηλεκτρονικά την εγγραφή του στην ΕΛΑΣ.
Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γνωστοποίησε ότι εγγράφεται ως απλό μέλος του νέου πολιτικού φορέα, συνοδεύοντας το μήνυμά του με ένα βίντεο.
Στο βίντεο εμφανίζεται να επιβιβάζεται σε πλοίο και, ενώ βρίσκεται στο κατάστρωμα, να ολοκληρώνει ηλεκτρονικά την εγγραφή του στην ΕΛΑΣ.
Στην ανάρτησή του στο Facebook έγραψε:«Σήμερα εγγράφομαι ως απλό μέλος στην ΕΛ.Α.Σ, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Με τον Αλέξη Τσίπρα για την Ελλάδα, το Δίκιο, τη Δημοκρατία. Ταξιδεύουμε πολλοί. Όχι στην πρώτη θέση στο κατάστρωμα, όπως πάντα ήμασταν. Όχι για μια θέση αλλά για το ταξίδι. Ένα ταξίδι που θα το κάνουμε μαζί».
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