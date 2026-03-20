Αυτοδυναμία; Μπορεί

Το κόμμα το έστειλαν στη Β’ Εθνική. Ισως και πιο κάτω. Εκτός ελέγχου η μονομαχία του Χάρη Δούκα με το κοπέλι τον Νικόλα. Εδώ που τα λέμε, ο (ανύπαρκτος) δήμαρχος Αθήνας έχει τα δίκια του. Σου λέει, μα τι είδους διεύρυνση είναι αυτή! Ο Θεοδόσης Πελεγρίνης; Μπας και «διεύρυνση» όλα αυτά τα ανεμομαζώματα και διαβολοσκορπίσματα; Δηλαδή, καλοδεχούμενος κάθε άστεγος και περαστικός που μας χτυπάει την πόρτα;Στην προσεχή σύναξη της πράσινης παράταξης που την ονομάζουν «συνέδριο», διόλου απίθανο να επιχειρηθεί διαγραφή του Δούκα. Ε, τότε το μπάχαλο θα βαρέσει κόκκινο.Από την άλλη, οι σύντροφοι του Περισσού. Οι οποίοι πλαγίως στηρίζουν τους χιτλερικούς μουλάδες του Ιράν. Η τρέλα δεν έχει τελειωμό. Πάντα εναντίον ΗΠΑ. Ακόμα και η πορδή του Τραμπ είναι ιμπεριαλιστική. Φανταστείτε το διαπιστωμένο μακελειό. Οι ρασοφόροι και γενειοφόροι χιτλερίσκοι του Ιράν είχαν φροντίσει να εκτελέσουν και να αφανίσουν κάθε κομμουνιστικό ίχνος από αυτή τη δύσμοιρη περιοχή. Ομως ο Περισσός τούς στηρίζει. Ρε συντρόφια, τουλάχιστον να τηρούσατε κάποιες αποστάσεις.Τίποτα εκείνοι. Θα πρότεινα να επισκεφτούν την Τεχεράνη. Με την κομμουνιστική τους ταυτότητα!Οι ταχαριστεροί του ξεπουπουλιασμένου ΣΥΡΙΖΑ σε κατάσταση ολοκληρωτικής συγχύσεως. Τι είχες μπαρμπα- Σωκράτη, τι είχα πάντα. Και η Ζωή; Α, η μεγαλοκοπέλα περιμένει τα αποτελέσματα της δίκης για τα Τέμπη. Ο κόσμος καίγεται και η Τεμπολάγνα χτενίζεται.Και το Μαράκι μας; Η Καρυστιανού; Φανταστείτε να την είχαμε πρωθυπουργό τώρα πάνω στην πολεμική κρίση. Το καλύτερο σενάριο για ταινία τρόμου του Χόλιγουντ. Απείρως ανώτερο από τον «Εφιάλτη στον δρόμο με τις λεύκες». Να το βλέπεις και στη συνέχεια να κοιτάς κάτω από το κρεβάτι σου μπας και είναι κρυμμένη η κυρία!Ο Κυριάκος με πέντε κινήσεις έκανε ματ. Και μάλιστα με τη μέθοδο της ισπανικής παρτίδας. Δηλαδή, κίνηση πρώτη η οχύρωση της Κύπρου. Με επακόλουθο την επίσκεψη Μακρόν. Οσο για τους Αγγλους, ούτε που τους ένοιαξε η προστασία του «οικοπέδου» τους στην Κύπρο. Η Αγγλία σε ελεύθερη πτώση.Χειρότερα δεν γίνεται. Κι όμως γίνεται.Κίνηση δεύτερη, η Βουλγαρία. Για την προστασία των συνόρων μας. Ταυτόχρονα γυμνός ο σουλτάνος της γειτονικής χώρας. Με απλά λόγια, η «μικρή πλην τιμία Ελλάς» έχει πάρει διαστάσεις περιφερειακής δύναμης. Ποιος να το ’λεγε.Κίνηση τρίτη, η ταύτιση με το Ισραήλ. Με τη σωστή πλευρά της Ιστορίας. Η καλύτερη ομπρέλα προστασίας. Οποιος διαφωνεί δεν ξέρει πού πατάει και πού πηγαίνει.Τέταρτη κίνηση, η φραγή στην κερδοσκοπία. Ηταν καιρός. Οι καρχαρίες να κατασπαράξουν τα πορτοφόλια της ανυπεράσπιστης κοινωνίας. Αμάν πια.Και τελευταία κίνηση, ίσως η καλύτερη, η ανακοίνωση περί πυρηνικής ενέργειας. Οπως μου έλεγε ο αγαπητός φίλος Λευτέρης Τσουκαλάς, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Perdue, η χώρα μας διαθέτει άφθονες ποσότητες ουρανίου. Οπου υπάρχει χρυσός, εκεί και το ουράνιο. Επομένως, με μικρούς και ασφαλείς πυρηνικούς αντιδραστήρες η Ελλάδα εξασφαλίζει ενέργεια να φάνε και οι κότες.