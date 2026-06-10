Ανακαινίζω: Στις 15 Ιουνίου ανοίγουν οι αιτήσεις, τα κριτήρια και ο στόχος

Ο συνολικός προϋπολογισμός του νέου προγράμματος «Ανακαινίζω» αναμένεται να φτάσει στα 500 εκατομμύρια ευρώ και θα προβλέπει σημαντικά αυξημένη κάλυψη δαπανών συγκριτικά με προηγούμενα προγράμματα