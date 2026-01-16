Όλοι σούζα

Κλείσιμο

Οπως η Αραβική Ανοιξη. Οπως η καταστροφή στο Ιράκ. Οπως όλα.Μερικές «λεπτομέρειες». Ιμπεριαλιστική δύναμη και η Ρωσία. Αμ τι νομίζετε. Εκατοντάδες χιλιάδες ψυχές έχουν αφήσει την τελευταία τους πνοή και έχουν γίνει θυσία για να υπηρετήσουν τα επεκτατικά σχέδια του Πούτιν.Ακόμα και το σουλτανάτο της γειτονικής χώρας παριστάνει την περιφερειακή, ιμπεριαλιστική δύναμη. Το απέδειξε με τις επεμβάσεις του. Από την Κύπρο μέχρι τη Συρία.Και το Ισραήλ είναι μέρος των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων στην ευρύτερη περιοχή. Ομως, προσοχή: ο ιμπεριαλισμός του Ισραήλ, η αμυντική μας ασπίδα. Μας προστατεύει αποτρεπτικά από τις αιμοσταγείς ορέξεις του «Σουλτάνου». Επομένως, είναι καλός. Ακούγεται σαν κυνισμός, όμως είναι αλήθεια πέρα για πέρα. Και όποιος κατηγορεί το Ισραήλ για τις ανατριχιαστικές σκηνές στη Γάζα, δεν ξέρει πού πατά και πού πηγαίνει.Ναι στον ιμπεριαλισμό του Ισραήλ, όχι στον ιμπεριαλισμό της Τουρκίας. Ο καθένας κοιτάει τα συμφέροντά του. Τα εθνικά. Στοιχειώδες. Οσο ο «Σουλτάνος» τρέμει στο άκουσμα της λέξης «Ισραήλ», τόσο οι Ελληνες κοιμούνται ήσυχα. Καταλάβατε; Οχι; Ε, τότε, άι σιχτίρ!Πάμε τώρα σε άλλες, αποκαλυπτικές λεπτομέρειες. Ο «φιλολαϊκός» Νικολάς Μαδούρο, σε μια χώρα τόσο πλούσια σε πετρέλαιο, χρυσό και ουράνιο, είχε καταφέρει το αδιανόητο: να ψωμολυσάνε, κάτω από το όριο της φτώχειας, καμιά εικοσαριά εκατομμύρια κάτοικοι αυτής της ευλογημένης, από πρώτες ύλες, περιοχής της Λατινικής Αμερικής.Είναι τουλάχιστον ιστορικά αγράμματοι όσοι έμειναν εμβρόντητοι με το μπαγλάρωμα του Μαδούρο και της συζύγου του. Μια πρόχειρη ματιά στις ιμπεριαλιστικές επιδόσεις της Ουάσινγκτον τα τελευταία 70 χρόνια είναι πλούσια σε επεμβάσεις, πολεμικές αναμετρήσεις, υποκινήσεις πραξικοπημάτων, σε όλα.Η μέθοδος του μπαγλαρώματος είναι μέρος της καινοτόμου φαντασίας της CIA. Συμφωνώ. Γιατί, σου λένε οι επιτελείς του Ντον Τραμπ, δεν θα παρέμβουμε με στρατιωτικές δυνάμεις όπως κάναμε στο Ιράκ και βρήκαμε τον μπελά μας. Θα μπαγλαρώσουμε τον Μαδούρο και έτσι θα επιταχύνουμε τις εξελίξεις.Η λίστα των ιμπεριαλιστικών σχεδιασμών και «εφαρμογών» είναι ατελείωτη. Και η συνέχεια θα αποδειχθεί ακόμα πιο «συναρπαστική».Οσο γι’ αυτούς που χλευάζουν την αντίδραση του Κυριάκου, τι να πω; Δηλαδή τι να έκανε; Να σφύριζε αδιάφορα; Φυσικά συμφώνησε. Και με το παραπάνω. Δηλαδή οι άλλοι τι έκαμαν; Να σας πω εγώ πώς αντέδρασαν. Το έκαναν γαργάρα. Και όσοι τη νομιμότητα επικαλέστηκαν, αυτό το έκαναν για να ρίξουν στάχτη στα μάτια της διεθνούς κοινότητας.Ασε που υποπτεύομαι το ξαναμοίρασμα του κόσμου, γραμμένο πάνω σε μια χαρτοπετσέτα με τις υπογραφές του Ντόναλντ και του Βλαδίμηρου. Εσύ θα είσαι κουμανταδόρος σ’ αυτή την περιοχή κι εγώ στην άλλη.Πάμε τώρα σε πιο γαργαλιστικές «λεπτομέρειες». Αραγε ποια η «πηγή» της CIA που έλαβε 50 εκατομμύρια από την επικήρυξη του Μαδούρο σε στυλ Far West με το γνωστό «Wanted Dead or Alive»;