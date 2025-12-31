Ο Αϊ-Βασίλης με ζουρλομανδύα

Κλείσιμο

Τον Αϊ-Βασίλη να προσγειώνεται εν Ελλάδι τυλιγμένος με κατακόκκινο ζουρλομανδύα. Δεν με πιστεύετε; Ορίστε, λοιπόν!Πρώτος, λόγω μεγέθους, ο αντάρτης αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης. Που στρογγυλοκαθήμενος στη μέση της εθνικής, παρέα με πρόχειρο τζάκι, δηλαδή φωτιά που είχε ανάψει προς αποφυγή κρυολογήματος, επιχειρούσε να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα. Οτι τα 120 χιλιάρικα και κάτι ψιλά που είχε παρανόμως εισπράξει με πέτσινα δικαιολογητικά από το ταμείο των επιδοτήσεων δεν ήταν δικά του. Ως εικόνα, η παρουσία του και το τεράστιο μέγεθός του ταιριάζουν για κωμωδία επιθεώρησης στο «Δελφινάριο».Δεύτερο περιστατικό από την ατελείωτη λίστα με ιστορίες για αγρίους: η απόφαση των αγροτο-ανταρτών να ελευθερώσουν τις εθνικές οδούς. Μόνο για τις χρονιάρες μέρες. Να κάνουν τη χάρη σε όσους επιθυμούν να ταξιδέψουν προς τουριστικούς προορισμούς. Να τους ευχαριστήσουμε, λοιπόν. Ομως, η λωρίδα που απελευθερώνουν είναι εκείνη της ΛΕΑ. Το μέρος απ’ όπου περνάνε τα νοσοκομειακά και τα πυροσβεστικά! Ο κυνισμός στη νιοστή δύναμη.Τι θα κάνουν οι ίδιοι οι αντάρτες; Φυσικά, θα εγκαταλείψουν τα πανάκριβα τρακτέρ, όπου έκαστο κοστίζει άνω των 150.000 ευρώ. Θα τα εγκαταλείψουν στις εθνικές αρτηρίες. Ενώ οι ίδιοι θα καταβροχθίσουν τη γαλοπούλα τους, το χοιρινό τους και ό,τι άλλο κοψίδι έχουν προμηθευτεί για το εορταστικό τραπέζι. Ολα αυτά παρέα με τις οικογένειές τους. Αμ τι νομίζετε; Δεν πρέπει κι αυτοί, χρονιάρες μέρες, να φάνε με τις γυναίκες και τα παιδιά τους; Ελεος!Τώρα, τι θα κάνουν όλοι οι άλλοι της μη αντάρτικης κοινωνίας ούτε που τους νοιάζει. Γιατί, σου λένε, εμείς δεν φταίμε για τα προβλήματα τροφοδοσίας και την ταλαιπωρία των ταξιδιωτών. Ποιος ο ένοχος; Μα, φυσικά, ο Μητσοτάκης. Αν μας δώσει φτηνό καύσιμο και αν αγρότες και κτηνοτρόφοι παραμείνουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ, τότε το κουβεντιάζουμε.Και γιατί όλοι οι χαμηλόμισθοι να μην εξασφαλίζουν φτηνό καύσιμο; Γιατί είναι παιδιά κατώτερου Θεού!Το τρίτο περιστατικό από την ατελείωτη λίστα με ιστορίες για αγρίους, τα άλλα κόμματα. Που φροντίζουν να ενισχύουν και να ανοίγουν την όρεξη του κάθε Κώστα Ανεστίδη. Κάπως έτσι αλιεύουν ψήφους, μπας και τα ποσοστά τους σκαρφαλώσουν κι έτσι ο Νικόλας ο σύντεκνος δει άσπρη μέρα. Προς το παρόν, ούτε με κιάλια!Το τέταρτο περιστατικό φέρει το γνωστό ονοματεπώνυμο Μαρία Καρυστιανού. Πάντα μα πάντα, παγκοσμίως και διαχρονικώς, οι αντισυστημικοί όταν αναρριχώνται στην εξουσία μεταμορφώνονται σε συστημικούς. Πρώτα κοπανάμε ανηλεώς το διεφθαρμένο, το φαύλο, το διαπλεκόμενο και το αντιλαϊκό πολιτικό κατεστημένο και στη συνέχεια καταλήγουμε στον πυρήνα ενός συστήματος που στο παρελθόν το κατηγορούσαμε ώστε να το καταστρέψουμε ολοσχερώς.Οπως έλεγε και κάποιος σοφός, «όλοι, αν μπορούσαν, θα γίνονταν τύραννοι». Η κυρία Καρυστιανού, αφού πρώτα κατάφερε να ηγηθεί ενός αυθόρμητου κινήματος για την απόδοση δικαιοσύνης στη μνήμη των παιδιών που εξαερώθηκαν σε εκείνη την ανατριχιαστική τραγωδία των Τεμπών.Αφού κατάφερε να προσελκύσει τα φώτα της δημοσιότητας για να καταλήξει στα πρωτοσέλιδα των social media και των τηλεοπτικών καναλιών. Και αφού το όνομά της ταυτίστηκε με αυτό το αυθόρμητο κίνημα, τώρα ήρθε η ώρα να κάνει το ταμείο της.Αφού η γυναίκα επένδυσε άφθονο χρόνο και άφθονη ρητορική, ε να μην εισπράξει και τα κέρδη του αγώνα της; Οι ποταμοί δακρύων και οι ωκεανοί αβάσταχτου πόνου, το εφαλτήριό της. Εγώ, ας πούμε, που έχασα το παιδί μου, χωρίς να το θέλω, έχω μετατραπεί σε εφαλτήριο των πολιτικών επιδιώξεών της. Δεν με ρώτησε. Με χρησιμοποίησε. Ασε που οι εισπράξεις μιας συναυλίας των γονιών κατέληξαν οικονομική πηγή για την υλοποίηση των πολιτικών της ονείρων.Ενα της λέω, επειδή έχει τυφλωθεί από τα νούμερα των δημοσκοπήσεων. Κυρία μου, από τούδε δεν θα σας αντιμετωπίζουμε ως τη χαροκαμένη μάνα που έχασε το παιδί της. Θα σας αντιμετωπίζουμε ως πολιτικό. Και πολύ φοβάμαι ότι με την περπατησιά σας ένα θα συμβεί: μάχαιραν έδωκες, μάχαιραν θα λάβεις. Οπως έλεγε και η νόνα μου, «παιδάκι μου, όπως έστρωσες, έτσι θα κοιμηθείς»!