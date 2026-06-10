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Χαρδαλιάς: Η Αττική χρειάζεται φορέα μητροπολιτικής διαχείρισης των μεγάλων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι πολίτες
Χαρδαλιάς: Η Αττική χρειάζεται φορέα μητροπολιτικής διαχείρισης των μεγάλων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι πολίτες
«Η κυβέρνηση πρέπει να το τολμήσει», ανέφερε ο Περιφερειάρχης Αττικής στο πλαίσιο των εργασιών της Έκθεσης ΟΤΑ EXPO 2026
Στην ανάγκη λήψης τολμηρών αποφάσεων από την κυβέρνηση για τη διαμόρφωση ενός μητροπολιτικού, αποκεντρωμένου μοντέλου διακυβέρνησης, με τις Περιφέρειες να έχουν πρωτεύοντα ρόλο στη χάραξη πολιτικών με κριτήρια χωρικότητας, αλλά και στην θεσμική κατοχύρωσή του μέσα από την εκτεταμένη αυτοδιοικητική μεταρρύθμιση που προωθείται το τελευταίο διάστημα, αναφέρθηκε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς κατά την ομιλία του χθες, στο πλαίσιο των εργασιών της Έκθεσης ΟΤΑ EXPO 2026.
Ο κ. Χαρδαλιάς τόνισε ότι η Αυτοδιοίκηση βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή, κατά την οποία Δήμοι και Περιφέρειες καλούνται να αποδείξουν στην πράξη τις δυνατότητές τους. Στο πλαίσιο αυτό, ανέπτυξε τη θέση της Περιφέρειας Αττικής υπέρ της Μητροπολιτικής Διακυβέρνησης, επισημαίνοντας ότι «η χώρα χρειάζεται ένα νέο μοντέλο διακυβέρνησης, απαλλαγμένο από τα λάθη και τις αγκυλώσεις του παρελθόντος» υπογραμμίζοντας ότι «η Μητροπολιτικότητα είναι το επόμενο αναγκαίο βήμα, αν θέλουμε μια περισσότερο αποτελεσματική διακυβέρνηση».
Αναφερόμενος στις θεσμικές αλλαγές που βρίσκονται σε εξέλιξη, ο κ. Χαρδαλιάς επέμεινε στην ανάγκη για διόρθωση παλαιότερων πολιτικών αποφάσεων, που αφορούσαν στη μεταφορά αρμοδιοτήτων από την αυτοδιοίκηση στην πολιτεία, με αποτέλεσμα τη μη αποτελεσματική αντιμετώπιση προβλημάτων των τοπικών κοινωνιών: «Ήταν λάθος ή κατάργηση του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας το 2014 και ακόμα μεγαλύτερο η κατάργηση του Συμβουλίου Μητροπολιτικού Σχεδιασμού το 2024» είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε:
«Δεν είναι δυνατόν για τα μεγάλα προβλήματα του Λεκανοπεδίου την ευθύνη να την έχει το Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων του ΥΠΕΝ. Η Αττική χρειάζεται φορέα μητροπολιτικής διαχείρισης των μεγάλων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι πολίτες. Και η κυβέρνηση πρέπει να το τολμήσει».
Ο Περιφερειάρχης εξήγησε ότι οι σύγχρονες προκλήσεις, όπως το κυκλοφοριακό, η πολιτική προστασία, η αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής κρίσης, η διαχείριση των απορριμμάτων, η ενίσχυση των υποδομών και η βελτίωση της οδικής ασφάλειας, απαιτούν ενιαίο σχεδιασμό, σαφείς αρμοδιότητες, επαρκείς πόρους και νέα θεσμικά εργαλεία. «Δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις του μέλλοντος, χρησιμοποιώντας εργαλεία του χθες», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη ενίσχυσης του θεσμικού ρόλου της Αυτοδιοίκησης, ξεκαθαρίζοντας ότι η σχετική διεκδίκηση δεν αφορά τη συγκέντρωση εξουσιών, αλλά την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών. «Δεν θέλουμε να γίνουμε χαλίφηδες στη θέση του χαλίφη. Δεν διεκδικούμε περισσότερα οφίτσια και τίτλους. Δεν νοιαζόμαστε για τον τίτλο που θα γράφει κάτω από την καρέκλα μας. Αυτό που διεκδικούμε είναι ουσιαστικές δυνατότητες για να είμαστε πιο χρήσιμοι και πιο αποτελεσματικοί», σημείωσε.
Σχετικά με τη ζωτική σημασία των ευρωπαϊκών πόρων, ο Περιφερειάρχης υπογράμμισε τον ιδιαίτερο συμβολισμό της επιλογής του Ωδείου Αθηνών για τη φιλοξενία της διοργάνωσης, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για έναν εμβληματικό πολιτιστικό χώρο, η ανακαίνιση του οποίου χρηματοδοτήθηκε μέσω του ΕΣΠΑ από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Αττικής.
Όπως σημείωσε, «το έργο αυτό αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα των δυνατοτήτων που διαθέτουν οι Περιφέρειες όταν συνδυάζουν όραμα, σωστό σχεδιασμό και αποτελεσματική αξιοποίηση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων».
Μάλιστα, ο κ. Χαρδαλιάς έκανε ιδιαίτερη μνεία στον δημόσιο διάλογο που έχει ανοίξει στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ενόψει της νέας διαχειριστικής περιόδου του ΕΣΠΑ 2028 – 2034, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για τη διατήρηση των σχετικών Περιφερειακών και Τομεακών Προγραμμάτων, με τις ευρωπαϊκές Περιφέρειες να έχουν ενισχυμένο ρόλο στη χάραξη και υλοποίηση πολιτικών που αφορούν τοπικά ζητήματα.
«Η ευελιξία, η αμεσότητα και, το κυριότερο, η αποτελεσματικότητα θα κριθούν όχι στις διαθέσεις και στις προθέσεις, αλλά στην πράξη. Αναμένουμε από τον Σεπτέμβριο να υπάρχει μια ξεκάθαρη θέση και να δρομολογηθούν οι εξελίξεις, πολύ πριν ληφθούν οι τελικές αποφάσεις» επεσήμανε χαρακτηριστικά.
Παράλληλα, αναφέρθηκε στο σχέδιο των 300+1 έργων και 50 παρεμβάσεων που υλοποιεί η Περιφέρεια Αττικής σε ολόκληρο το Λεκανοπέδιο, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για έργα με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, εξασφαλισμένους πόρους και διαρκή λογοδοσία προς τους πολίτες. Όπως επισήμανε, ήδη έχει δρομολογηθεί το μεγαλύτερο μέρος του προγραμματισμού της περιόδου 2024-2028, ενώ σχεδόν το 60% των αντιπλημμυρικών έργων του προγράμματος (55 έργα και εννέα παρεμβάσεις) βρίσκεται σε φάση υλοποίησης.
Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ο κ. Χαρδαλιάς προανήγγειλε τον δημόσιο απολογισμό του έργου της Περιφέρειας στα μέσα Ιουλίου, τονίζοντας ότι η διοίκηση της Περιφέρειας παραμένει προσηλωμένη στις δεσμεύσεις της απέναντι στους πολίτες.
«Θα παρουσιάσουμε έργα, δράσεις και προγράμματα που αποδεικνύουν ότι κρατάμε το λόγο μας, κάνουμε πράξη τις δεσμεύσεις μας. Αλλάζουμε την Αττική με έργο, βάζουμε ισχυρές βάσεις για μια Αττική πιο πράσινη, πιο βιώσιμη, πιο ανθεκτική, πιο ανθρώπινη», κατέληξε ο Περιφερειάρχης.
Ο κ. Χαρδαλιάς τόνισε ότι η Αυτοδιοίκηση βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή, κατά την οποία Δήμοι και Περιφέρειες καλούνται να αποδείξουν στην πράξη τις δυνατότητές τους. Στο πλαίσιο αυτό, ανέπτυξε τη θέση της Περιφέρειας Αττικής υπέρ της Μητροπολιτικής Διακυβέρνησης, επισημαίνοντας ότι «η χώρα χρειάζεται ένα νέο μοντέλο διακυβέρνησης, απαλλαγμένο από τα λάθη και τις αγκυλώσεις του παρελθόντος» υπογραμμίζοντας ότι «η Μητροπολιτικότητα είναι το επόμενο αναγκαίο βήμα, αν θέλουμε μια περισσότερο αποτελεσματική διακυβέρνηση».
Αναφερόμενος στις θεσμικές αλλαγές που βρίσκονται σε εξέλιξη, ο κ. Χαρδαλιάς επέμεινε στην ανάγκη για διόρθωση παλαιότερων πολιτικών αποφάσεων, που αφορούσαν στη μεταφορά αρμοδιοτήτων από την αυτοδιοίκηση στην πολιτεία, με αποτέλεσμα τη μη αποτελεσματική αντιμετώπιση προβλημάτων των τοπικών κοινωνιών: «Ήταν λάθος ή κατάργηση του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας το 2014 και ακόμα μεγαλύτερο η κατάργηση του Συμβουλίου Μητροπολιτικού Σχεδιασμού το 2024» είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε:
«Δεν είναι δυνατόν για τα μεγάλα προβλήματα του Λεκανοπεδίου την ευθύνη να την έχει το Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων του ΥΠΕΝ. Η Αττική χρειάζεται φορέα μητροπολιτικής διαχείρισης των μεγάλων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι πολίτες. Και η κυβέρνηση πρέπει να το τολμήσει».
Ο Περιφερειάρχης εξήγησε ότι οι σύγχρονες προκλήσεις, όπως το κυκλοφοριακό, η πολιτική προστασία, η αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής κρίσης, η διαχείριση των απορριμμάτων, η ενίσχυση των υποδομών και η βελτίωση της οδικής ασφάλειας, απαιτούν ενιαίο σχεδιασμό, σαφείς αρμοδιότητες, επαρκείς πόρους και νέα θεσμικά εργαλεία. «Δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις του μέλλοντος, χρησιμοποιώντας εργαλεία του χθες», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη ενίσχυσης του θεσμικού ρόλου της Αυτοδιοίκησης, ξεκαθαρίζοντας ότι η σχετική διεκδίκηση δεν αφορά τη συγκέντρωση εξουσιών, αλλά την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών. «Δεν θέλουμε να γίνουμε χαλίφηδες στη θέση του χαλίφη. Δεν διεκδικούμε περισσότερα οφίτσια και τίτλους. Δεν νοιαζόμαστε για τον τίτλο που θα γράφει κάτω από την καρέκλα μας. Αυτό που διεκδικούμε είναι ουσιαστικές δυνατότητες για να είμαστε πιο χρήσιμοι και πιο αποτελεσματικοί», σημείωσε.
Σχετικά με τη ζωτική σημασία των ευρωπαϊκών πόρων, ο Περιφερειάρχης υπογράμμισε τον ιδιαίτερο συμβολισμό της επιλογής του Ωδείου Αθηνών για τη φιλοξενία της διοργάνωσης, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για έναν εμβληματικό πολιτιστικό χώρο, η ανακαίνιση του οποίου χρηματοδοτήθηκε μέσω του ΕΣΠΑ από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Αττικής.
Όπως σημείωσε, «το έργο αυτό αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα των δυνατοτήτων που διαθέτουν οι Περιφέρειες όταν συνδυάζουν όραμα, σωστό σχεδιασμό και αποτελεσματική αξιοποίηση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων».
Μάλιστα, ο κ. Χαρδαλιάς έκανε ιδιαίτερη μνεία στον δημόσιο διάλογο που έχει ανοίξει στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ενόψει της νέας διαχειριστικής περιόδου του ΕΣΠΑ 2028 – 2034, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για τη διατήρηση των σχετικών Περιφερειακών και Τομεακών Προγραμμάτων, με τις ευρωπαϊκές Περιφέρειες να έχουν ενισχυμένο ρόλο στη χάραξη και υλοποίηση πολιτικών που αφορούν τοπικά ζητήματα.
«Η ευελιξία, η αμεσότητα και, το κυριότερο, η αποτελεσματικότητα θα κριθούν όχι στις διαθέσεις και στις προθέσεις, αλλά στην πράξη. Αναμένουμε από τον Σεπτέμβριο να υπάρχει μια ξεκάθαρη θέση και να δρομολογηθούν οι εξελίξεις, πολύ πριν ληφθούν οι τελικές αποφάσεις» επεσήμανε χαρακτηριστικά.
Παράλληλα, αναφέρθηκε στο σχέδιο των 300+1 έργων και 50 παρεμβάσεων που υλοποιεί η Περιφέρεια Αττικής σε ολόκληρο το Λεκανοπέδιο, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για έργα με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, εξασφαλισμένους πόρους και διαρκή λογοδοσία προς τους πολίτες. Όπως επισήμανε, ήδη έχει δρομολογηθεί το μεγαλύτερο μέρος του προγραμματισμού της περιόδου 2024-2028, ενώ σχεδόν το 60% των αντιπλημμυρικών έργων του προγράμματος (55 έργα και εννέα παρεμβάσεις) βρίσκεται σε φάση υλοποίησης.
Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ο κ. Χαρδαλιάς προανήγγειλε τον δημόσιο απολογισμό του έργου της Περιφέρειας στα μέσα Ιουλίου, τονίζοντας ότι η διοίκηση της Περιφέρειας παραμένει προσηλωμένη στις δεσμεύσεις της απέναντι στους πολίτες.
«Θα παρουσιάσουμε έργα, δράσεις και προγράμματα που αποδεικνύουν ότι κρατάμε το λόγο μας, κάνουμε πράξη τις δεσμεύσεις μας. Αλλάζουμε την Αττική με έργο, βάζουμε ισχυρές βάσεις για μια Αττική πιο πράσινη, πιο βιώσιμη, πιο ανθεκτική, πιο ανθρώπινη», κατέληξε ο Περιφερειάρχης.
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