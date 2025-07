Κλείσιμο

Είμαι τόσο σίγουρος όπως ότι ο Ηλιος το πρωί από την Ανατολή και το βράδυ από τη Δύση. Πέραν πάσης αμφιβολίας. Η κατάσταση αφόρητη. Οπου καταστηματάρχες όλων των «ειδών» και όλων των υπηρεσιών. Παρέα με ξενοδόχους και άλλους της ευρύτερης συνομοταξίας από τα άγρια χαράματα μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες στριμώχνουν κομματικούς παράγοντες με την απειλητική προσταγή «πάρτε τους απ εδώ γιατί ψήφο ούτε μισό θα δείτε»Και στη συνέχεια με τους παράγοντες όλων των κομμάτων να τρέχουν με τη ψυχή στο στόμα για να μεταδώσουν τα κακά μαντάτα στους βουλευτές αλλά και στους υποψήφιους βουλευτές όλων των κομμάτων με την απειλητική προσταγή «αν δεν τους μπαγλαρώσετε τώρα αμέσως δεν θα δείτε ούτε τη δική σας ψήφο»Και στη συνέχεια με το μήνυμα αυτό, πολλαπλασιασμένο μέχρι τον ουρανό, οι βουλευτές επικοινωνούν με τις κομματικές ηγεσίες με την ίδια απειλητική προσταγή: πάρτε τους και εξαφανίστε τους»Μέσα σ αυτό τον πανικό τι να σου κάνει ο Θάνος ο Πλεύρης ο καψερός; Από τη μια να τον κατηγορούν ως ακροδεξιό, να μη πω σαν φανατικό οπαδό του Ολοκαυτώματος. Και από την άλλη να δέχεται αφόρητες πιέσεις από τους σύντεκνους της λεβεντομάνας της ΚρήτηςΟι οποίοι σύντεκνοι έχουν αρχίσει να βλέπουν εφιάλτες ακόμα και στον ύπνο τους. Με την εικόνα όλα αυτά τα «μαυράκια», όλα αυτά τα «μιάσματα», όλοι αυτοί οι «άγριοι» και «απολίτιστοι», να κυκλοφορούν στις λαχταριστές παραλίες της λεβεντομάνας της ΚρήτηςΜάλιστα έχω την υποψία ότι αρκετοί εξ αυτών των σύντεκνων φλερτάρουν με την ιδέα να αρπάξουν τα δίκανα και τα περίστροφα για να ξεκάνουν τους «μαυρούληδες» όπως οι κουμπουροφόροι της Αμερικής με την κραυγή «Shoot them All». Που όχι μόνο η όψη τους αποτελεί αιτία μαζικής αναχώρησης των κοιλαράδων από Γερμανία, αλλά και η είδηση που μεταδίδεται παγκοσμίως, πως ορδές Αφρικανών και άλλων «υποβαθμισμένων» περιοχών «κολυμπάνε» με προορισμό τις παραλίες της λεβεντομάνας της Κρήτης έχει προκαλέσει πανικό και φραγής ξένων επισκεπτώνΓι αυτό ο Νικόλας ο Ανδρουλάκης που παριστάνει τον ανήξερο σχετικά με τις επιδόσεις του κόμματός του στα αγροτικά και κτηνοτροφικά ταμεία της ευρωπαικής ένωσης, γι αυτό τώρα οι τοποθετήσεις του για το μεταναστευτικό είναι του τύπου «ήξεις αφήξεις». Γι αυτό έχει σημάνει συναγερμός. Και γι αυτό οι «μαυρούληδες» και «άγριοι» μεταφέρονται, επειγόντως και εσπευσμένα σε άλλους τόπους και σε άλλα μέρηΑλλωστε, για να μη ξεχνιόμαστε, στο πρόσφατο και ένδοξο παρελθόν των κυβερνήσεων των ταχαριστερών που σήμερα παριστάνουν τις «κορασίδες» χωρίς παρθενορραφή, οι κλειστές δομές είχαν μετατραπεί σε κολαστήρια. Και οι καταστηματάρχες τα Λέσβου, αν θυμάμαι καλά, είχαν ξεζουμίσει τους «μαυρούληδες» και τους «αγρίους» σε σημείο να ζητούν πέντε και δέκα ευρώ για την φόρτιση ενός κινητούΒάρδα να μην είσαι φτωχός. Βάρδα να μην προέρχεσαι από χώρα που έχει βομβαρδιστεί απ αυτούς τους εξαίρετους και άκρως δημοκρατικούς όπως ο Βλαντιμίρ Πούριν και ο Ταγίπ Ερντογάν. Βάρδα να μη σου λάχει να «κολυμπήσεις» μέχρι τις παραλίες της τόσο φιλόξενης Ελλάδας των φιλόξενων, ανιδιοτελών και αντιρατσιστών ΕλλήνωνΠαιδιά υπάρχει λύση. Ριζική. Shoot them All. Ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε. Αμαν πια. Μας τα πρήξατε!