ΕΛΚΑΚ: Πώς θα πέσουν 250 εκατ. ευρώ στην ελληνική αμυντική τεχνολογία τα επόμενα δύο χρόνια
ΕΛΚΑΚ: Πώς θα πέσουν 250 εκατ. ευρώ στην ελληνική αμυντική τεχνολογία τα επόμενα δύο χρόνια
Με ορίζοντα την κινητοποίηση κεφαλαίων που μπορεί να υπερβούν τα 500 εκατ. ευρώ τα επόμενα χρόνια, το ΕΛΚΑΚ παρουσιάζει τα πρώτα αποτελέσματα της διετίας του και χαράσσει τη στρατηγική για την ενίσχυση της αμυντικής καινοτομίας στην Ελλάδα
Δύο χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ) περνά από τη φάση της θεσμικής συγκρότησης σε μια περίοδο επιτάχυνσης επενδύσεων, έργων και συνεργασιών, με τη διοίκησή του να εκτιμά ότι τα επόμενα δύο έως τρία χρόνια θα διοχετευθούν στην ελληνική αμυντική και τεχνολογική καινοτομία τουλάχιστον 250 εκατ. ευρώ. Μάλιστα με τη μόχλευση ιδιωτικών και ευρωπαϊκών κεφαλαίων, το ποσό αυτό εκτιμάται ότι μπορεί να φθάσει ή και να ξεπεράσει τα 500 εκατ. ευρώ, δημιουργώντας ένα νέο επενδυτικό περιβάλλον για τον κλάδο.
Αυτό ήταν και το βασικό μήνυμα της εκδήλωσης που διοργάνωσε το ΕΛΚΑΚ για την παρουσίαση σε δημοσιογράφους των αποτελεσμάτων της πρώτης διετίας λειτουργίας του.
Νωρίτερα είχε προηγηθεί η επίσημη εκδήλωση εταιρικού απολογισμού, «Δύο Χρόνια ΕΛΚΑΚ: Απολογισμός – Αποτελέσματα – Στρατηγική Προοπτική», με την παρουσία του υπουργού Εθνικής Άμυνας, κ. Νίκου Δένδια, ενώ παρευρέθηκαν κυβερνητικοί εκπρόσωποι, ανώτατοι αξιωματικοί, εκπρόσωποι της διπλωματικής κοινότητας, επενδυτές, επιχειρηματίες και στελέχη του οικοσυστήματος τεχνολογίας, άμυνας και καινοτομίας.
Η εκδήλωση δεν περιορίστηκε στον απολογισμό των πεπραγμένων, αλλά εστίασε κυρίως στον σχεδιασμό της επόμενης ημέρας. Ο Πρόεδρος ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΛΚΑΚ, Παντελής Τζωρτζάκης, καθώς και οι Εντεταλμένοι Σύμβουλοι Μάρκος Βασιλικός, Παναγιώτης Παπαγεωργίου και Τζώρτζια Πρασίνου, παρουσίασαν τον οδικό χάρτη για την ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος που θα συνδέει τις επιχειρησιακές ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων με την ελληνική έρευνα, τη βιομηχανία και τις νεοφυείς επιχειρήσεις.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Αυτό ήταν και το βασικό μήνυμα της εκδήλωσης που διοργάνωσε το ΕΛΚΑΚ για την παρουσίαση σε δημοσιογράφους των αποτελεσμάτων της πρώτης διετίας λειτουργίας του.
Νωρίτερα είχε προηγηθεί η επίσημη εκδήλωση εταιρικού απολογισμού, «Δύο Χρόνια ΕΛΚΑΚ: Απολογισμός – Αποτελέσματα – Στρατηγική Προοπτική», με την παρουσία του υπουργού Εθνικής Άμυνας, κ. Νίκου Δένδια, ενώ παρευρέθηκαν κυβερνητικοί εκπρόσωποι, ανώτατοι αξιωματικοί, εκπρόσωποι της διπλωματικής κοινότητας, επενδυτές, επιχειρηματίες και στελέχη του οικοσυστήματος τεχνολογίας, άμυνας και καινοτομίας.
Η εκδήλωση δεν περιορίστηκε στον απολογισμό των πεπραγμένων, αλλά εστίασε κυρίως στον σχεδιασμό της επόμενης ημέρας. Ο Πρόεδρος ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΛΚΑΚ, Παντελής Τζωρτζάκης, καθώς και οι Εντεταλμένοι Σύμβουλοι Μάρκος Βασιλικός, Παναγιώτης Παπαγεωργίου και Τζώρτζια Πρασίνου, παρουσίασαν τον οδικό χάρτη για την ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος που θα συνδέει τις επιχειρησιακές ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων με την ελληνική έρευνα, τη βιομηχανία και τις νεοφυείς επιχειρήσεις.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα