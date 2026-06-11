ΕΛΚΑΚ: Πώς θα πέσουν 250 εκατ. ευρώ στην ελληνική αμυντική τεχνολογία τα επόμενα δύο χρόνια

Με ορίζοντα την κινητοποίηση κεφαλαίων που μπορεί να υπερβούν τα 500 εκατ. ευρώ τα επόμενα χρόνια, το ΕΛΚΑΚ παρουσιάζει τα πρώτα αποτελέσματα της διετίας του και χαράσσει τη στρατηγική για την ενίσχυση της αμυντικής καινοτομίας στην Ελλάδα