Στο Λουξεμβούργο ο Πιερρακάκης για Eurogroup και ECOFIN, η ατζέντα των συζητήσεων

Οι Υπουργοί της Ευρωζώνης θα εξετάσουν τις πρόσφατες μακροοικονομικές και δημοσιονομικές εξελίξεις - Προσκεκλημένος ο πρώην Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πρώην Πρόεδρος του Eurogroup Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ στο δείπνο εργασίας