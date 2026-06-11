Ο έρωτας είναι ύψιστο συναίσθημα, είπε η Νατάσα Θεοδωρίδου: Η εμφάνιση του συντρόφου της Γιάννη Καρυπίδη στη συναυλία της
Ο έρωτας είναι ύψιστο συναίσθημα, είπε η Νατάσα Θεοδωρίδου: Η εμφάνιση του συντρόφου της Γιάννη Καρυπίδη στη συναυλία της
Σαν τον έρωτα δεν έχει που λέμε και στη Θεσσαλονίκη, είπε η τραγουδίστρια
Στα συναισθήματα που νιώθει όταν είναι ερωτευμένη αναφέρθηκε η Νατάσα Θεοδωρίδου σε δηλώσεις που έκανε σε συναυλία της, στην οποία εθεάθη να την παρακολουθεί ανάμεσα στον κόσμο ο σύντροφός της, Γιάννης Καρυπίδης.
Το βράδυ της Τετάρτης 10 Ιουνίου, η τραγουδίστρια έδωσε μία μεγάλη συναυλία στο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας και μέσα από δηλώσεις που έκανε στην κάμερα της εκπομπής «To Πρωινό» που προβλήθηκε την Πέμπτη, δέχτηκε ερωτήσεις για την προσωπική της ζωή, μιας και το τελευταίο διάστημα δημοσιεύματα τη θέλουν σε σχέση με τον επιχειρηματία, με την ίδια να μην επιβεβαιώνει, αλλά ούτε και να διαψεύδει την είδηση.
Πιο αναλυτικά, όταν οι δημοσιογράφοι τη ρώτησαν αν υπάρχει κάποιο πρόσωπο στο κοινό που την κάνει να χαίρεται περισσότερο, η Νατάσα Θεοδωρίδου απάντησε: «Ένας τραγουδιστής που υμνεί τον έρωτα, δεν μπορεί να μην τον βιώνει κιόλας. Ο έρωτας είναι ύψιστο συναίσθημα. Είναι συναίσθημα που μόνο χαρά σου δίνει, αγάπη, μόνο ευεξία. Σαν τον έρωτα δεν έχει, που λέμε και στη Θεσσαλονίκη εμείς».
Όσο για το εάν είναι ερωτευμένη αυτή την περίοδο, η ίδια ανέφερε: «Εγώ δεν δηλώνω τίποτα, δηλώνω τραγουδίστρια που υμνώ τον έρωτα και θέλω να ευλογηθώ να συνεχίσω να τον υμνώ όσο αντέχω». Παράλληλα, η τραγουδίστρια σχολίασε και την πιο εξωστρεφή εικόνα που παρουσιάζει το τελευταίο διάστημα, λέγοντας: «Μεγαλώνουμε και μαλακώνουμε τις γωνίες. Απλοποιούμε τα πράγματα».
Δείτε το βίντεο
Πριν από λίγες ημέρες, στις 11 Μαΐου προβλήθηκαν πλάνα από την επιστροφή της Νατάσας Θεοδωρίδου από τη Θεσσαλονίκη, στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος». Μαζί της ήταν ο Γιάννης Καρυπίδης. Ο επιχειρηματίας απομακρύνθηκε διακριτικά μόλις αντιλήφθηκε την παρουσία της κάμερας. Η τραγουδίστρια, από την πλευρά της, απέφυγε ευγενικά να απαντήσει στις ερωτήσεις του δημοσιογράφου.
Λίγες ημέρες νωρίτερα, οι δυο τους είχαν δώσει το «παρών» σε μία έκθεση, με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή να σχολιάζει μέσα από την εκπομπή της «Happy Day»: «Τέτοιο σύντροφο τον παρουσιάζεις, δεν τον κρύβεις».
Το βράδυ της Τετάρτης 10 Ιουνίου, η τραγουδίστρια έδωσε μία μεγάλη συναυλία στο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας και μέσα από δηλώσεις που έκανε στην κάμερα της εκπομπής «To Πρωινό» που προβλήθηκε την Πέμπτη, δέχτηκε ερωτήσεις για την προσωπική της ζωή, μιας και το τελευταίο διάστημα δημοσιεύματα τη θέλουν σε σχέση με τον επιχειρηματία, με την ίδια να μην επιβεβαιώνει, αλλά ούτε και να διαψεύδει την είδηση.
Πιο αναλυτικά, όταν οι δημοσιογράφοι τη ρώτησαν αν υπάρχει κάποιο πρόσωπο στο κοινό που την κάνει να χαίρεται περισσότερο, η Νατάσα Θεοδωρίδου απάντησε: «Ένας τραγουδιστής που υμνεί τον έρωτα, δεν μπορεί να μην τον βιώνει κιόλας. Ο έρωτας είναι ύψιστο συναίσθημα. Είναι συναίσθημα που μόνο χαρά σου δίνει, αγάπη, μόνο ευεξία. Σαν τον έρωτα δεν έχει, που λέμε και στη Θεσσαλονίκη εμείς».
Όσο για το εάν είναι ερωτευμένη αυτή την περίοδο, η ίδια ανέφερε: «Εγώ δεν δηλώνω τίποτα, δηλώνω τραγουδίστρια που υμνώ τον έρωτα και θέλω να ευλογηθώ να συνεχίσω να τον υμνώ όσο αντέχω». Παράλληλα, η τραγουδίστρια σχολίασε και την πιο εξωστρεφή εικόνα που παρουσιάζει το τελευταίο διάστημα, λέγοντας: «Μεγαλώνουμε και μαλακώνουμε τις γωνίες. Απλοποιούμε τα πράγματα».
Δείτε το βίντεο
Πριν από λίγες ημέρες, στις 11 Μαΐου προβλήθηκαν πλάνα από την επιστροφή της Νατάσας Θεοδωρίδου από τη Θεσσαλονίκη, στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος». Μαζί της ήταν ο Γιάννης Καρυπίδης. Ο επιχειρηματίας απομακρύνθηκε διακριτικά μόλις αντιλήφθηκε την παρουσία της κάμερας. Η τραγουδίστρια, από την πλευρά της, απέφυγε ευγενικά να απαντήσει στις ερωτήσεις του δημοσιογράφου.
Λίγες ημέρες νωρίτερα, οι δυο τους είχαν δώσει το «παρών» σε μία έκθεση, με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή να σχολιάζει μέσα από την εκπομπή της «Happy Day»: «Τέτοιο σύντροφο τον παρουσιάζεις, δεν τον κρύβεις».
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