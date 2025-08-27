Αδεια διαμονής για επενδύσεις σε ελληνικές startups: εργαλείο προσέλκυσης «έξυπνων» κεφαλαίων

Κλείσιμο

Πρόκειται για μία ρύθμιση που συνδέει τη μεταναστευτική πολιτική με την επιχειρηματικότητα και την τεχνολογική ανάπτυξη. Η νέα άδεια διαμονής τύπου Β.6 προστέθηκε στο υφιστάμενο πλαίσιο του Κώδικα Μετανάστευσης και αφορά επενδύσεις ύψους τουλάχιστον 250.000 ευρώ σε εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων.Η άδεια χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα από τρίτες χώρες (εκτός Ε.Ε.) που επενδύουν σε ελληνικές startups με κεφάλαια προερχόμενα από το εξωτερικό. Η επένδυση μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί μέσω αλλοδαπού νομικού προσώπου, εφόσον ο αιτών -φυσικό πρόσωπο- συμμετέχει στο κεφάλαιό του. Οι μορφές επένδυσης περιλαμβάνουν:■ Απόκτηση μετοχών κατά την αύξηση κεφαλαίου μιας startup,■ Συμμετοχή σε ομολογιακό δάνειο που εκδίδει η επιχείρηση.Η διαδικασία χορήγησης είναι παρόμοια με εκείνη των λοιπών αδειών διαμονής. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει σχετική αίτηση στην αρμόδια διοικητική αρχή, η οποία κατόπιν εξέτασης του αιτήματος και διαπίστωσης των τυπικών και ουσιαστικών προϋποθέσεων εκδίδει την πράξη και χορηγεί τη σχετική άδειας διαμονής στον πολίτη τρίτης χώρας-επενδυτή.■ Τα βασικά κριτήρια για την έγκριση της άδειας περιλαμβάνουν:■ Απόκτηση ποσοστού έως 33% του εταιρικού κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου.■ Δημιουργία τουλάχιστον δύο νέων θέσεων εργασίας εντός του πρώτου έτους.■ Διατήρηση των θέσεων εργασίας για τουλάχιστον πέντε έτη.Η άδεια διαμονής χορηγείται αρχικά για ένα έτος, και μπορεί να ανανεώνεται ανά διετία, εφόσον συνεχίζουν να πληρούνται οι όροι της επένδυσης (π.χ. διατήρηση των θέσεων εργασίας και συμμετοχής στο εταιρικό σχήμα). Προβλέπεται επίσης υποχρέωση διακράτησης των μετοχών ή εταιρικών μεριδίων για τουλάχιστον πέντε έτη από την απόκτησή τους, ώστε να είναι δυνατή η διατήρηση της άδειας διαμονής. Η δυνατότητα ανανέωσης παραμένει ακόμα και στην περίπτωση πτώχευσης ή εταιρικού μετασχηματισμού της startup, αρκεί ο επενδυτής να πραγματοποιήσει αντίστοιχη επένδυση εντός δύο μηνών σε άλλη επιλέξιμη επιχείρηση ή σε διαφορετική επενδυτική κατηγορία.Με την ειδική άδεια διαμονής για πραγματοποίηση επένδυσης σε νεοφυή επιχείρηση, η χώρα στοχεύει να προσελκύσει «έξυπνα κεφάλαια», δηλαδή επενδύσεις που συνδυάζουν τη χρηματοδότηση με την τεχνογνωσία και την επιχειρηματική εμπειρία.Πρόκειται για μία στρατηγική επιλογή που συνδέει τη μεταναστευτική πολιτική με την ανάπτυξη της οικονομίας και της καινοτομίας.