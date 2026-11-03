O Τραμπ ζητά περισσότερα χρήματα από το ΝΑΤΟ για όπλα στην Ουκρανία, νέες ειρηνευτικές συνομιλίες στις 10 Νοεμβρίου

Σύμφωνα με το Bloomberg, η Ουάσινγκτον σχεδιάζει να πιέσει τους συμμάχους της για μεγαλύτερη χρηματοδότηση της στρατιωτικής βοήθειας προς το Κίεβο





Το Bloomberg, επικαλούμενο πηγές με γνώση των σχεδιασμών της Ουάσινγκτον, αναφέρει ότι η αμερικανική κυβέρνηση σκοπεύει να ζητήσει από τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Συμμαχίας μεγαλύτερη οικονομική συνεισφορά στο πρόγραμμα προμήθειας οπλικών συστημάτων για το Κίεβο.







Το Reuters επισημαίνει, πάντως, ότι δεν κατέστη δυνατό να επιβεβαιώσει άμεσα και ανεξάρτητα τις συγκεκριμένες πληροφορίες.



Νέος γύρος συνομιλιών στις 10 και 11 Νοεμβρίου στο Αμπού Ντάμπι Την ίδια ώρα, ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου, Στιβ Γουίτκοφ, ανακοίνωσε ότι οι αντιπροσωπείες της Ρωσίας και της Ουκρανίας θα επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων στις 10 και 11 Νοεμβρίου, στο Αμπού Ντάμπι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών.







Η νέα προσπάθεια επανεκκίνησης των διαπραγματεύσεων ακολουθεί μια πολύμηνη περίοδο στασιμότητας. Η τελευταία τριμερής συνάντηση αντιπροσωπειών της Ρωσίας, της Ουκρανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών είχε πραγματοποιηθεί στα μέσα Φεβρουαρίου στη Γενεύη της Ελβετίας, χωρίς ουσιαστική πρόοδο, καθώς Μόσχα και Κίεβο παρέμειναν στις θέσεις τους σχετικά με τους όρους τερματισμού του πολέμου.



Τον Οκτώβριο, η Ρωσία είχε δηλώσει ότι είναι έτοιμη να επαναλάβει τις ειρηνευτικές συνομιλίες, οι οποίες είχαν ουσιαστικά ανασταλεί από τις αρχές του 2026.



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Στις Βρυξέλλες οι Αμερικανοί διαπραγματευτές για τις εγγυήσεις ασφαλείας Πριν από τις συνομιλίες στο Αμπού Ντάμπι, Αμερικανοί διαπραγματευτές αναμένεται να μεταβούν εντός της εβδομάδας στις Βρυξέλλες για επαφές με Ευρωπαίους συμμάχους.



Όπως ανέφερε ο Γουίτκοφ, θα συναντηθούν με εκπροσώπους της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Βρετανίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, με βασικό αντικείμενο τις εγγυήσεις ασφαλείας που θα μπορούσαν να παρασχεθούν στην Ουκρανία μετά τον πόλεμο.



Στην ατζέντα περιλαμβάνεται επίσης η διαμόρφωση της μεταπολεμικής αρχιτεκτονικής ασφαλείας στην Ευρώπη, καθώς και ζητήματα που συνδέονται με τη μελλοντική σταθερότητα στην περιοχή.



Να αυξήσουν τη χρηματοδότησή τους για την προμήθεια και παράδοση αμερικανικών όπλων στην Ουκρανία σχεδιάζει να ζητήσει από τους συμμάχους της στο ΝΑΤΟ η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ εντός του Νοεμβρίου, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε τη Δευτέρα (2 Νοεμβρίου) το Bloomberg. Η πρωτοβουλία αυτή καταγράφεται ενώ οι σχέσεις του Αμερικανού προέδρου με τον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, παραμένουν τεταμένες, αλλά και ενώ προετοιμάζεται νέος γύρος ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, με αμερικανική μεσολάβηση, με αμερικανική μεσολάβηση, στις 10 και 11 Νοεμβρίου στο Αμπού Ντάμπι.Το Bloomberg, επικαλούμενο πηγές με γνώση των σχεδιασμών της Ουάσινγκτον, αναφέρει ότι η αμερικανική κυβέρνηση σκοπεύει να ζητήσει από τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Συμμαχίας μεγαλύτερη οικονομική συνεισφορά στο πρόγραμμα προμήθειας οπλικών συστημάτων για το Κίεβο.Οι πληροφορίες αυτές, εφόσον επιβεβαιωθούν, καταδεικνύουν ότι η κυβέρνηση Τραμπ επιδιώκει τη συνέχιση της στρατιωτικής υποστήριξης προς την Ουκρανία, μεταφέροντας παράλληλα μεγαλύτερο μέρος του οικονομικού βάρους στους Ευρωπαίους συμμάχους.Το Reuters επισημαίνει, πάντως, ότι δεν κατέστη δυνατό να επιβεβαιώσει άμεσα και ανεξάρτητα τις συγκεκριμένες πληροφορίες.Την ίδια ώρα, ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου, Στιβ Γουίτκοφ, ανακοίνωσε ότι οι αντιπροσωπείες της Ρωσίας και της Ουκρανίας θα επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων στις 10 και 11 Νοεμβρίου, στο Αμπού Ντάμπι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών.«Οι συνομιλίες θα επικεντρωθούν στις διευθετήσεις για τη μεταπολεμική ασφάλεια, την αποκλιμάκωση, τις ανθρωπιστικές προσπάθειες και τα επόμενα βήματα προς την ειρήνη», ανέφερε ο Γουίτκοφ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.Η νέα προσπάθεια επανεκκίνησης των διαπραγματεύσεων ακολουθεί μια πολύμηνη περίοδο στασιμότητας. Η τελευταία τριμερής συνάντηση αντιπροσωπειών της Ρωσίας, της Ουκρανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών είχε πραγματοποιηθεί στα μέσα Φεβρουαρίου στη Γενεύη της Ελβετίας, χωρίς ουσιαστική πρόοδο, καθώς Μόσχα και Κίεβο παρέμειναν στις θέσεις τους σχετικά με τους όρους τερματισμού του πολέμου.Τον Οκτώβριο, η Ρωσία είχε δηλώσει ότι είναι έτοιμη να επαναλάβει τις ειρηνευτικές συνομιλίες, οι οποίες είχαν ουσιαστικά ανασταλεί από τις αρχές του 2026.Ο πόλεμος, που άρχισε με τη ρωσική εισβολή πλήρους κλίμακας στις 24 Φεβρουαρίου 2022, πλησιάζει πλέον στη συμπλήρωση πέντε ετών, χωρίς να έχει επιτευχθεί συμφωνία για τον τερματισμό του.Πριν από τις συνομιλίες στο Αμπού Ντάμπι, Αμερικανοί διαπραγματευτές αναμένεται να μεταβούν εντός της εβδομάδας στις Βρυξέλλες για επαφές με Ευρωπαίους συμμάχους.Όπως ανέφερε ο Γουίτκοφ, θα συναντηθούν με εκπροσώπους της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Βρετανίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, με βασικό αντικείμενο τις εγγυήσεις ασφαλείας που θα μπορούσαν να παρασχεθούν στην Ουκρανία μετά τον πόλεμο.Στην ατζέντα περιλαμβάνεται επίσης η διαμόρφωση της μεταπολεμικής αρχιτεκτονικής ασφαλείας στην Ευρώπη, καθώς και ζητήματα που συνδέονται με τη μελλοντική σταθερότητα στην περιοχή.

Οι συγκεκριμένες επαφές εντάσσονται στην προσπάθεια της Ουάσινγκτον να συντονίσει τις θέσεις της με τους Ευρωπαίους συμμάχους της ενόψει των νέων συνομιλιών με τη Μόσχα και το Κίεβο.



Στρατιωτική ενίσχυση παρά τις διαφωνίες Τραμπ και Ζελένσκι Η προετοιμασία των νέων διαπραγματεύσεων συμπίπτει με τις προσπάθειες διατήρησης της στρατιωτικής υποστήριξης προς το Κίεβο, παρά τις διαφωνίες που έχουν καταγραφεί μεταξύ της Ουάσινγκτον και της ουκρανικής κυβέρνησης.



Ιδιαίτερη σημασία έχει η συνέχιση των παραδόσεων αμερικανικών οπλικών συστημάτων, καθώς η Ουκρανία αντιμετωπίζει σοβαρές ανάγκες στην αντιαεροπορική της άμυνα, εν μέσω των συνεχιζόμενων ρωσικών επιθέσεων.



Η σχεδιαζόμενη πρωτοβουλία της κυβέρνησης Τραμπ για μεγαλύτερη χρηματοδότηση από τους συμμάχους του ΝΑΤΟ έρχεται να προστεθεί στις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό της σύγκρουσης.



Ωστόσο, σημαντικές διαφωνίες εξακολουθούν να χωρίζουν τη Μόσχα και το Κίεβο ως προς τους όρους μιας ενδεχόμενης ειρηνευτικής συμφωνίας.



Ρωσικοί βομβαρδισμοί με τουλάχιστον 26 νεκρούς στη Ζαπορίζια Η ανακοίνωση για την επανέναρξη των συνομιλιών έγινε την ίδια ημέρα που η Ουκρανία κατήγγειλε μια από τις πλέον πολύνεκρες ρωσικές επιθέσεις των τελευταίων ημερών.



Σύμφωνα με τις ουκρανικές Αρχές, τουλάχιστον 26 άνθρωποι σκοτώθηκαν από ρωσικούς βομβαρδισμούς στην κοινότητα Κομισουβάχα, στην περιφέρεια Ζαπορίζια, όπου επλήγη σχολείο που χρησιμοποιούνταν ως κέντρο διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας.



Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε ότι, μετά το πρώτο χτύπημα, ακολούθησε δεύτερη επίθεση στο σημείο όπου είχαν καταφύγει άμαχοι για να προστατευτούν.



Ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκονται διασώστες και αστυνομικοί, ενώ οι επιχειρήσεις έρευνας δυσχεράνθηκαν από νέες επιθέσεις ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην περιοχή.



Παράλληλα, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις επανέλαβαν τους βομβαρδισμούς στην περιφέρεια της Χερσώνας, στη νότια Ουκρανία, μετά την εφαρμογή μιας σπάνιας τοπικής κατάπαυσης του πυρός.



Η προσωρινή εκεχειρία είχε επιτρέψει την απομάκρυνση αμάχων από την πόλη Ολέσκι, η οποία βρίσκεται υπό ρωσική κατοχή.



Οι νέες επιθέσεις καταγράφονται ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι προετοιμασίες για τη διπλωματική συνάντηση στο Αμπού Ντάμπι, αναδεικνύοντας τις δυσκολίες που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου.