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Ο Τραμπ θα παρασημοφορήσει τον Ρούντι Τζουλιάνι με το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας
Ο Τραμπ θα παρασημοφορήσει τον Ρούντι Τζουλιάνι με το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας
Πρώην εισαγγελέας και δήμαρχος Νέας Υόρκης, όπως και άλλοτε προσωπικός δικηγόρος του Αμερικανό Ντόναλντ Τραμπ
Ο Ντόναλντ Τραμπ θα απονείμει αύριο Τρίτη στον Ρούντι Τζουλιάνι το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας, την ανώτερη τιμή που μπορεί να δοθεί σε πολίτη στις ΗΠΑ, ανακοίνωσε σήμερα ο ίδιος ο πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης.
«Είμαι προφανώς πολύ συγκινημένος και είναι μεγάλη μου τιμή, όχι μόνο που θα το λάβω αλλά που θα το λάβω από εκείνον», δήλωσε ο Τζουλιάνι σε εκπομπή που παρουσιάζει ο Στιβ Μπάνον, ηγετική φυσιογνωμία της ριζοσπαστικής δεξιάς στις ΗΠΑ.
Η απονομή έχει προγραμματιστεί για τις 11 το πρωί της Τρίτης (τοπική ώρα, 18:00 στην Ελλάδα) στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου.
Πρώην εισαγγελέας, ο Τζουλιάνι έγινε γνωστός για τον αγώνα του κατά της μαφίας της Νέας Υόρκης. Ως δήμαρχος της αμερικανικής μεγαλούπολης, επαινέθηκε για τους χειρισμούς του μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001. Υπήρξε και ο εμπνευστής της πολιτικής της «μηδενικής ανοχής» που θεωρείται ότι περιόρισε δραστικά την εγκληματικότητα στη Νέα Υόρκη.
Ωστόσο, το κύρος του άλλοτε προσωπικού δικηγόρου του Ντόναλντ Τραμπ επλήγη το 2023, όταν ο Τζουλιάνι καταδικάστηκε να καταβάλει αποζημίωση ύψους 148 εκατομμυρίων δολαρίων για συκοφαντική δυσφήμιση, με φόντο κατηγορίες περί εκλογικής νοθείας στις προεδρικές εκλογές του 2020.
Ο Ρούντι Τζουλιάνι είχε πρωτοστατήσει στην προσπάθεια ακύρωσης των αποτελεσμάτων των εκλογών, στις οποίες επικράτησε ο Δημοκρατικός Τζο Μπάιντεν.
Έκτοτε, έχει διαγραφεί από τους δικηγορικούς συλλόγους της Νέας Υόρκης και της Ουάσινγκτον.
«Είμαι προφανώς πολύ συγκινημένος και είναι μεγάλη μου τιμή, όχι μόνο που θα το λάβω αλλά που θα το λάβω από εκείνον», δήλωσε ο Τζουλιάνι σε εκπομπή που παρουσιάζει ο Στιβ Μπάνον, ηγετική φυσιογνωμία της ριζοσπαστικής δεξιάς στις ΗΠΑ.
Η απονομή έχει προγραμματιστεί για τις 11 το πρωί της Τρίτης (τοπική ώρα, 18:00 στην Ελλάδα) στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου.
Πρώην εισαγγελέας, ο Τζουλιάνι έγινε γνωστός για τον αγώνα του κατά της μαφίας της Νέας Υόρκης. Ως δήμαρχος της αμερικανικής μεγαλούπολης, επαινέθηκε για τους χειρισμούς του μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001. Υπήρξε και ο εμπνευστής της πολιτικής της «μηδενικής ανοχής» που θεωρείται ότι περιόρισε δραστικά την εγκληματικότητα στη Νέα Υόρκη.
Ωστόσο, το κύρος του άλλοτε προσωπικού δικηγόρου του Ντόναλντ Τραμπ επλήγη το 2023, όταν ο Τζουλιάνι καταδικάστηκε να καταβάλει αποζημίωση ύψους 148 εκατομμυρίων δολαρίων για συκοφαντική δυσφήμιση, με φόντο κατηγορίες περί εκλογικής νοθείας στις προεδρικές εκλογές του 2020.
Ο Ρούντι Τζουλιάνι είχε πρωτοστατήσει στην προσπάθεια ακύρωσης των αποτελεσμάτων των εκλογών, στις οποίες επικράτησε ο Δημοκρατικός Τζο Μπάιντεν.
Έκτοτε, έχει διαγραφεί από τους δικηγορικούς συλλόγους της Νέας Υόρκης και της Ουάσινγκτον.
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