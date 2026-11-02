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Γυαλιά-βόμβες για τους χειριστές των drone της Ρωσίας στο μέτωπο της Ουκρανίας – Το σχέδιο που θυμίζει την επίθεση με τους βομβητές της Χεζμπολάχ
Γυαλιά-βόμβες για τους χειριστές των drone της Ρωσίας στο μέτωπο της Ουκρανίας – Το σχέδιο που θυμίζει την επίθεση με τους βομβητές της Χεζμπολάχ
Γυαλιά που προορίζονταν για τον στρατό του Πούτιν φέρεται να είχαν μετατραπεί σε φονικές παγίδες – Μαρτυρίες για ύποπτα δέματα και αποστολές στο μέτωπο
Ένα σχέδιο εξόντωσης Ρώσων χειριστών drones, με τη χρήση γυαλιών FPV παγιδευμένων με εκρηκτικούς μηχανισμούς, λέει ότι απέτρεψε η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας της Ρωσίας (FSB), κατηγορώντας τις ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες ότι επιχείρησαν να μετατρέψουν στρατιωτικό εξοπλισμό σε θανάσιμη παγίδα. Η επιχείρηση θυμίζει έντονα την επίθεση του Ισραήλ με τους παγιδευμένους βομβητές και ασυρμάτους της Χεζμπολάχ, που προκάλεσε δεκάδες νεκρούς και χιλιάδες τραυματίες στον Λίβανο και τη Συρία τον Σεπτέμβριο του 2024.
Σύμφωνα με την FSB, οι εκρηκτικοί μηχανισμοί είχαν τοποθετηθεί μέσα σε ειδικά γυαλιά που χρησιμοποιούν οι χειριστές μη επανδρωμένων αεροσκαφών για να βλέπουν σε πραγματικό χρόνο την εικόνα που μεταδίδουν οι κάμερες των drones. Ο εξοπλισμός προοριζόταν για στρατιωτικές μονράδες στην πρώτη γραμμή του πολέμου στην Ουκρανία.
Η FSB υποστηρίζει ότι πίσω από την επιχείρηση βρίσκονταν Ουκρανοί πράκτορες, οι οποίοι παρουσιάζονταν ως φιλορώσοι εθελοντές και οργάνωναν την αποστολή των παγιδευμένων συσκευών μέσω ανθρωπιστικών οργανώσεων και φιλανθρωπικών ιδρυμάτων που προμηθεύουν τις ρωσικές δυνάμεις με εξοπλισμό.
«Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας απέτρεψε σειρά ενεργειών δολιοφθοράς και τρομοκρατικών επιθέσεων με τη χρήση αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών που ήταν κρυμμένοι μέσα σε γυαλιά FPV για drones, τα οποία προορίζονταν να παραδοθούν στον ρωσικό στρατό», ανέφερε η υπηρεσία σε ανακοίνωσή της.
Σύμφωνα με την ρωσική υπηρεσία, οι πυροτεχνουργοί που εξέτασαν τον ύποπτο εξοπλισμό πραγματοποίησαν ακτινογραφικούς ελέγχους και διαπίστωσαν ότι εξαρτήματα του συστήματος ψύξης είχαν αντικατασταθεί από αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς.
Η συγκεκριμένη «παρέμβαση» είχε στόχο να προκαλέσει έκρηξη σε εξαιρετικά μικρή απόσταση από το πρόσωπο των χειριστών, με κίνδυνο να υποστούν θανατηφόρα τραύματα, σοβαρά εγκαύματα ή μόνιμες βλάβες στην όρασή τους, ανέφεραν στην έκθεση τους.
Οι ρωσικές αρχές δημοσιοποίησαν μαρτυρίες εθελοντών που υποστήριξαν ότι είχαν παραλάβει ή επρόκειτο να διακινήσουν τα συγκεκριμένα γυαλιά των χειριστών, χωρίς να γνωρίζουν ότι περιείχαν εκρηκτικά.
Ένας άνδρας ανέφερε ότι επικοινώνησε μαζί του ανθρωπιστική οργάνωση προκειμένου να παραλάβει εξοπλισμό FPV, ο οποίος είχε σταλεί από άγνωστο πρόσωπο.
«Συμφώνησα να παραλάβω αυτή την ανθρωπιστική βοήθεια. Αλλά μόλις άνοιξα το πακέτο, επικοινώνησα αμέσως με τις υπηρεσίες ασφαλείας», δήλωσε. Μια γυναίκα υποστήριξε ότι είχε συμφωνήσει να παραδώσει αντίστοιχο εξοπλισμό στις ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις, μετά από προσφορά μιας άγνωστης γυναίκας που της συστήθηκε ως Ντάρια.
«Όταν πήγα να παραλάβω το πακέτο, με πλησίασαν αξιωματικοί της FSB. Με ενημέρωσαν ότι τα γυαλιά περιείχαν εκρηκτικό μηχανισμό, με σκοπό να βλάψει τη ζωή και την υγεία μου ή των ανδρών στους οποίους σκοπεύαμε να τα παραδώσουμε», ανέφερε.
Σύμφωνα με την FSB, οι εκρηκτικοί μηχανισμοί είχαν τοποθετηθεί μέσα σε ειδικά γυαλιά που χρησιμοποιούν οι χειριστές μη επανδρωμένων αεροσκαφών για να βλέπουν σε πραγματικό χρόνο την εικόνα που μεταδίδουν οι κάμερες των drones. Ο εξοπλισμός προοριζόταν για στρατιωτικές μονράδες στην πρώτη γραμμή του πολέμου στην Ουκρανία.
Η FSB υποστηρίζει ότι πίσω από την επιχείρηση βρίσκονταν Ουκρανοί πράκτορες, οι οποίοι παρουσιάζονταν ως φιλορώσοι εθελοντές και οργάνωναν την αποστολή των παγιδευμένων συσκευών μέσω ανθρωπιστικών οργανώσεων και φιλανθρωπικών ιδρυμάτων που προμηθεύουν τις ρωσικές δυνάμεις με εξοπλισμό.
«Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας απέτρεψε σειρά ενεργειών δολιοφθοράς και τρομοκρατικών επιθέσεων με τη χρήση αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών που ήταν κρυμμένοι μέσα σε γυαλιά FPV για drones, τα οποία προορίζονταν να παραδοθούν στον ρωσικό στρατό», ανέφερε η υπηρεσία σε ανακοίνωσή της.
Σύμφωνα με την ρωσική υπηρεσία, οι πυροτεχνουργοί που εξέτασαν τον ύποπτο εξοπλισμό πραγματοποίησαν ακτινογραφικούς ελέγχους και διαπίστωσαν ότι εξαρτήματα του συστήματος ψύξης είχαν αντικατασταθεί από αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς.
Η συγκεκριμένη «παρέμβαση» είχε στόχο να προκαλέσει έκρηξη σε εξαιρετικά μικρή απόσταση από το πρόσωπο των χειριστών, με κίνδυνο να υποστούν θανατηφόρα τραύματα, σοβαρά εγκαύματα ή μόνιμες βλάβες στην όρασή τους, ανέφεραν στην έκθεση τους.
Οι ρωσικές αρχές δημοσιοποίησαν μαρτυρίες εθελοντών που υποστήριξαν ότι είχαν παραλάβει ή επρόκειτο να διακινήσουν τα συγκεκριμένα γυαλιά των χειριστών, χωρίς να γνωρίζουν ότι περιείχαν εκρηκτικά.
Ένας άνδρας ανέφερε ότι επικοινώνησε μαζί του ανθρωπιστική οργάνωση προκειμένου να παραλάβει εξοπλισμό FPV, ο οποίος είχε σταλεί από άγνωστο πρόσωπο.
«Συμφώνησα να παραλάβω αυτή την ανθρωπιστική βοήθεια. Αλλά μόλις άνοιξα το πακέτο, επικοινώνησα αμέσως με τις υπηρεσίες ασφαλείας», δήλωσε. Μια γυναίκα υποστήριξε ότι είχε συμφωνήσει να παραδώσει αντίστοιχο εξοπλισμό στις ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις, μετά από προσφορά μιας άγνωστης γυναίκας που της συστήθηκε ως Ντάρια.
«Όταν πήγα να παραλάβω το πακέτο, με πλησίασαν αξιωματικοί της FSB. Με ενημέρωσαν ότι τα γυαλιά περιείχαν εκρηκτικό μηχανισμό, με σκοπό να βλάψει τη ζωή και την υγεία μου ή των ανδρών στους οποίους σκοπεύαμε να τα παραδώσουμε», ανέφερε.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η μαρτυρία μιας άλλης εθελόντριας, η οποία παραδέχθηκε ότι μέρος του ύποπτου εξοπλισμού είχε ήδη προωθηθεί σε ρωσικές μονάδες στην πρώτη γραμμή του πολέμου στην Ουκρανία.
Μερικά από τα παγιδευμένα γυαλιά έφτασαν στο μέτωπο
«Εμείς οι εθελοντές δεν γνωρίζουμε πραγματικά τις λεπτομέρειες αυτού του είδους εξοπλισμού. Απλώς παραλάβαμε τη βοήθεια, εκφράσαμε τις ευχαριστίες μας και την προωθήσαμε στους άνδρες στο μέτωπο», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Παρά τη συγκεκριμένη μαρτυρία, παραμένει άγνωστο εάν κάποια από τις παγιδευμένες συσκευές εξερράγη ή αν υπήρξαν τραυματισμοί Ρώσων στρατιωτικών.
Το Κίεβο από την μεριά του δεν έχει σχολιάσει τις κατηγορίες, ενώ οι ισχυρισμοί της FSB για την εμπλοκή των ουκρανικών υπηρεσιών πληροφοριών δεν έχουν επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές.
Η φερόμενη επιχείρηση παραπέμπει ευθέως στην επίθεση με τους παγιδευμένους βομβητές και ασυρμάτους που χρησιμοποιούσαν μέλη της Χεζμπολάχ στον Λίβανο και τη Συρία.
Οι ομοιότητες με την επίθεση του Ισραήλ κατά της Χεζμπολάχ
Στις 17 και 18 Σεπτεμβρίου 2024, όταν χιλιάδες βομβητές και εκατοντάδες φορητοί ασύρματοι εξερράγησαν σε δύο διαδοχικά κύματα, προκαλώντας πανικό και μαζικούς τραυματισμούς.
Η επιχείρηση, την οποία το Ισραήλ αναγνώρισε αργότερα ότι πραγματοποίησε, είχε ως στόχο το δίκτυο επικοινωνιών της Χεζμπολάχ και στηρίχθηκε στην παγίδευση ηλεκτρονικών συσκευών που είχαν διοχετευθεί στους χρήστες τους.
Από τις εκρήξεις σκοτώθηκαν δεκάδες άνθρωποι και τραυματίστηκαν χιλιάδες, μεταξύ των οποίων και άμαχοι. Πολλοί υπέστησαν σοβαρά τραύματα στα χέρια, στα μάτια και στο πρόσωπο, ενώ ορισμένοι έχασαν την όρασή τους ή ακρωτηριάστηκαν.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις που δημοσιοποιήθηκαν μετά την επίθεση, περίπου 1.500 μέλη της Χεζμπολάχ τέθηκαν εκτός επιχειρησιακής δράσης εξαιτίας των τραυματισμών τους.
Η βασική ομοιότητα των δύο υποθέσεων βρίσκεται στη φερόμενη παγίδευση ηλεκτρονικού εξοπλισμού πριν αυτός φτάσει στους τελικούς χρήστες του. Αντί για μια συμβατική επίθεση με πυραύλους ή drones, ο στόχος είναι να χρησιμοποιηθεί μια συσκευή που ο αντίπαλος θεωρεί ασφαλή και απαραίτητη για τις επιχειρήσεις του.
Στην περίπτωση των ρωσικών γυαλιών FPV, πάντως, δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής ανεξάρτητα επιβεβαιωμένα στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι πραγματοποιήθηκαν εκρήξεις ή ότι η φερόμενη επιχείρηση είχε αποτελέσματα αντίστοιχα με εκείνα της επίθεσης κατά της Χεζμπολάχ.
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