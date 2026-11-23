Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία αναδεικνύεται σε στρατηγικό πυλώνα του σύγχρονου παραγωγικού μοντέλου της χώρας, με ισχυρό αποτύπωμα στις επενδύσεις, την απασχόληση, τις εξαγωγές, την έρευνα και την καινοτομία.
Ο Τραμπ «πάγωσε» την ανατίναξη επικίνδυνων εκρηκτικών του Στρατού μέχρι να βγει δικαστική απόφαση
Ο Τραμπ «πάγωσε» την ανατίναξη επικίνδυνων εκρηκτικών του Στρατού μέχρι να βγει δικαστική απόφαση
Σε περίπτωση που ο κυβερνήτης της Αϊόβα και το δικαστήριο δεν συμφωνήσουν, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η κυβέρνηση δεν θα έχει άλλη επιλογή από το να μην προχωρήσει στην προγραμματισμένη έκρηξη
Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι θα αφήσει σε ομοσπονδιακό εφετείο την απόφαση για το αν η κυβέρνηση θα προχωρήσει με τα σχέδια για την ανατίναξη μεγάλης ποσότητας εκρηκτικών σε εργοστάσιο πυρομαχικών στην Αϊόβα.
Η ανατίναξη 68 βαρελιών αζιδίου του μολύβδου, πυροκροτητής για βόμβες που είναι πλέον υποβαθμισμένης ποιότητας, είχε προγραμματιστεί για την περασμένη παρασκευή Παρασκευή, αλλά ο Στρατός έχει από τότε αλλάξει την ημερομηνία τρεις φορές, μετά από έντονη ανησυχία του κοινού για πιθανές επιπτώσεις στην υγεία και το περιβάλλον.
Η επόμενη προγραμματισμένη ημέρα για την ανατίναξη είναι την Τετάρτη (25/11), γιατί οι καιρικές συνθήκες θα είναι πιο ευνοϊκές εκείνη την ημέρα.
Σε ανάρτησή του ο Τραμπ λέει ότι προτιμά να αντιμετωπίσει το εκρηκτικό υλικό το συντομότερο δυνατόν και ότι μια ελεγχόμενη έκρηξη θα ήταν πολύ ασφαλέστερη. «Ταυτόχρονα, έχω διατάξει το στρατό να μην προχωρήσει μέχρι να συμφωνήσει το 8ο Εφετείο ότι μπορούμε να προχωρήσουμε, και επιπλέον θέτω την απόφαση αυτή πλήρως υπό την προϋπόθεση ότι ο νεοεκλεγμένος κυβερνήτης Ρομπ Σαντ θα συμφωνήσει με την επιχείρηση».
Σε περίπτωση που ο κυβερνήτης και το δικαστήριο δεν συμφωνήσουν, ο Τραμπ δήλωσε ότι η κυβέρνηση δεν θα έχει άλλη επιλογή από το να μην προχωρήσει στην προγραμματισμένη έκρηξη, προσθέτοντας ότι θα θεωρήσει τον νέο κυβερνήτη υπεύθυνο για «οποιονδήποτε και κάθε θάνατο ή καταστροφή προκληθεί από αυτή την πολύ ατυχή κατάσταση»
Όπως αναφέρει το Associated Press o αμερικανικός Στρατός είχε εντοπίσει από τον Μάρτιο τα βαρέλια με το αλλοιωμένο αζίδιο του μολύβδου και έκρινε ότι έχει δημιουργηθεί μια ασταθής και επικίνδυνη κατάσταση.
Εξετάστηκαν εναλλακτικές λύσεις, όπως η εξουδετέρωση και η αποσύνθεση του περιεχομένου των βαρελιών με τη χρήση άλλων χημικών ουσιών, αλλά οι αρμόδιοι ανέφεραν ότι ο χειρισμός των βαρελιών θα αύξανε την πιθανότητα μιας τυχαίας, θανατηφόρας έκρηξης. Οι Αρχές υποστηρίζουν ότι ο κίνδυνος ανεξέλεγκτης έκρηξης αυξάνεται ιδίως γιατί οι θερμοκρασίες αναμένεται να πέσουν κάτω από το μηδέν τις επόμενες ημέρες.
Ωστόσο οι περιβαλλοντικές οργανώσεις διαφώνησαν, υποστηρίζοντας δικαστικά ότι δεν εξετάστηκαν πλήρως άλλες εναλλακτικές λύσεις και επικρίνοντας τους αρμόδιους ότι δεν κοινοποίησαν περισσότερες πληροφορίες στο κοινό.
Η ανατίναξη 68 βαρελιών αζιδίου του μολύβδου, πυροκροτητής για βόμβες που είναι πλέον υποβαθμισμένης ποιότητας, είχε προγραμματιστεί για την περασμένη παρασκευή Παρασκευή, αλλά ο Στρατός έχει από τότε αλλάξει την ημερομηνία τρεις φορές, μετά από έντονη ανησυχία του κοινού για πιθανές επιπτώσεις στην υγεία και το περιβάλλον.
Η επόμενη προγραμματισμένη ημέρα για την ανατίναξη είναι την Τετάρτη (25/11), γιατί οι καιρικές συνθήκες θα είναι πιο ευνοϊκές εκείνη την ημέρα.
Σε ανάρτησή του ο Τραμπ λέει ότι προτιμά να αντιμετωπίσει το εκρηκτικό υλικό το συντομότερο δυνατόν και ότι μια ελεγχόμενη έκρηξη θα ήταν πολύ ασφαλέστερη. «Ταυτόχρονα, έχω διατάξει το στρατό να μην προχωρήσει μέχρι να συμφωνήσει το 8ο Εφετείο ότι μπορούμε να προχωρήσουμε, και επιπλέον θέτω την απόφαση αυτή πλήρως υπό την προϋπόθεση ότι ο νεοεκλεγμένος κυβερνήτης Ρομπ Σαντ θα συμφωνήσει με την επιχείρηση».
Σε περίπτωση που ο κυβερνήτης και το δικαστήριο δεν συμφωνήσουν, ο Τραμπ δήλωσε ότι η κυβέρνηση δεν θα έχει άλλη επιλογή από το να μην προχωρήσει στην προγραμματισμένη έκρηξη, προσθέτοντας ότι θα θεωρήσει τον νέο κυβερνήτη υπεύθυνο για «οποιονδήποτε και κάθε θάνατο ή καταστροφή προκληθεί από αυτή την πολύ ατυχή κατάσταση»
Όπως αναφέρει το Associated Press o αμερικανικός Στρατός είχε εντοπίσει από τον Μάρτιο τα βαρέλια με το αλλοιωμένο αζίδιο του μολύβδου και έκρινε ότι έχει δημιουργηθεί μια ασταθής και επικίνδυνη κατάσταση.
Εξετάστηκαν εναλλακτικές λύσεις, όπως η εξουδετέρωση και η αποσύνθεση του περιεχομένου των βαρελιών με τη χρήση άλλων χημικών ουσιών, αλλά οι αρμόδιοι ανέφεραν ότι ο χειρισμός των βαρελιών θα αύξανε την πιθανότητα μιας τυχαίας, θανατηφόρας έκρηξης. Οι Αρχές υποστηρίζουν ότι ο κίνδυνος ανεξέλεγκτης έκρηξης αυξάνεται ιδίως γιατί οι θερμοκρασίες αναμένεται να πέσουν κάτω από το μηδέν τις επόμενες ημέρες.
Ωστόσο οι περιβαλλοντικές οργανώσεις διαφώνησαν, υποστηρίζοντας δικαστικά ότι δεν εξετάστηκαν πλήρως άλλες εναλλακτικές λύσεις και επικρίνοντας τους αρμόδιους ότι δεν κοινοποίησαν περισσότερες πληροφορίες στο κοινό.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα