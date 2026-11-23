Ο Τραμπ «πάγωσε» την ανατίναξη επικίνδυνων εκρηκτικών του Στρατού μέχρι να βγει δικαστική απόφαση

Σε περίπτωση που ο κυβερνήτης της Αϊόβα και το δικαστήριο δεν συμφωνήσουν, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η κυβέρνηση δεν θα έχει άλλη επιλογή από το να μην προχωρήσει στην προγραμματισμένη έκρηξη