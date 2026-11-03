Ρωσικό σφυροκόπημα με τουλάχιστον 26 νεκρούς στη Ζαπορίζια: Χτύπησαν κέντρο ανθρωπιστικής βοήθειας και μετά καταφύγιο αμάχων

Ανάμεσα στα θύματα διασώστες και αστυνομικοί - Ο Ζελένσκι προειδοποιεί για νέο μαζικό ρωσικό χτύπημα εν μέσω των αμερικανικών εκλογών





Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε την επίθεση «απολύτως φρικτή», κατηγορώντας τη Μόσχα ότι δεν επιδιώκει την αποκλιμάκωση της σύγκρουσης. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι, σύμφωνα με πληροφορίες των ουκρανικών υπηρεσιών, η Ρωσία ετοιμάζει νέο μαζικό χτύπημα με στόχο κυρίως ενεργειακές υποδομές και υποδομές μεταφορών, επιχειρώντας ενδεχομένως να εκμεταλλευτεί τη διεθνή προσοχή που συγκεντρώνουν οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ.



Εννέα βόμβες στο καταφύγιο μετά το πρώτο χτύπημα Σύμφωνα με τον επικεφαλής της περιφερειακής διοίκησης, Μιχάιλο Σεμίκιν, οι ρωσικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν αεροπορικές βόμβες βάρους τριών τόνων, ενώ τουλάχιστον εννέα βόμβες έπληξαν την περιοχή.



Όπως ανέφερε ο Ζελένσκι, ο αρχικός βομβαρδισμός είχε στόχο το κτίριο ενός τοπικού σχολείου, το οποίο δεν λειτουργούσε πλέον για εκπαιδευτικούς σκοπούς, αλλά χρησιμοποιούνταν για τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας στους κατοίκους που παρέμεναν στην κοινότητα.



Ακολούθησε δεύτερο κύμα επιθέσεων, με εννέα ακόμη βόμβες να πλήττουν το καταφύγιο όπου είχαν συγκεντρωθεί άνθρωποι για να προστατευτούν από τους βομβαρδισμούς.







Στους 26 οι νεκροί, ανάμεσά τους διασώστες και αστυνομικοί Ο αριθμός των θυμάτων αυξήθηκε στη διάρκεια της Δευτέρας, καθώς συνεχίζονταν οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.



Αρχικά, ο Ζελένσκι έκανε λόγο για 18 νεκρούς, ωστόσο η Κρατική Υπηρεσία Εκτάκτων Αναγκών της Ουκρανίας (DSNS) ανακοίνωσε στη συνέχεια ότι είχαν επιβεβαιωθεί 24 θάνατοι, μεταξύ των οποίων δύο διασώστες και τέσσερις αστυνομικοί.



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Πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ οι αρχικές αναφορές έκαναν λόγο για 27 αγνοούμενους, με τις Αρχές να εκφράζουν φόβους ότι υπάρχουν ακόμη άνθρωποι παγιδευμένοι κάτω από τα συντρίμμια.



Ο Σεμίκιν χαρακτήρισε την επίθεση «τρομερή τραγωδία» για την κοινότητα, επιβεβαιώνοντας ότι οι επιχειρήσεις εντοπισμού των αγνοουμένων συνεχίζονται.



Το έργο των διασωστών δυσχεραίνουν οι συνεχιζόμενες ρωσικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην περιοχή, οι οποίες τους ανάγκασαν να διακόψουν επανειλημμένα τις προσπάθειές τους.



Τουλάχιστον 26 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από ρωσικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς σε σχολείο που χρησιμοποιούνταν ως κέντρο διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας στην κοινότητα Κομισουβάχα, στην περιφέρεια Ζαπορίζια της νότιας Ουκρανίας . Σύμφωνα με τις ουκρανικές Αρχές, οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν διαδοχικά πλήγματα στην περιοχή τη Δευτέρα (2 Νοεμβρίου), με το δεύτερο να έχει στόχο το καταφύγιο στο οποίο είχαν αναζητήσει προστασία κάτοικοι μετά την αρχική επίθεση.Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε την επίθεση «απολύτως φρικτή», κατηγορώντας τη Μόσχα ότι δεν επιδιώκει την αποκλιμάκωση της σύγκρουσης. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι, σύμφωνα με πληροφορίες των ουκρανικών υπηρεσιών, η Ρωσία ετοιμάζει νέο μαζικό χτύπημα με στόχο κυρίως ενεργειακές υποδομές και υποδομές μεταφορών, επιχειρώντας ενδεχομένως να εκμεταλλευτεί τη διεθνή προσοχή που συγκεντρώνουν οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ.Σύμφωνα με τον επικεφαλής της περιφερειακής διοίκησης, Μιχάιλο Σεμίκιν, οι ρωσικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν αεροπορικές βόμβες βάρους τριών τόνων, ενώ τουλάχιστον εννέα βόμβες έπληξαν την περιοχή.Όπως ανέφερε ο Ζελένσκι, ο αρχικός βομβαρδισμός είχε στόχο το κτίριο ενός τοπικού σχολείου, το οποίο δεν λειτουργούσε πλέον για εκπαιδευτικούς σκοπούς, αλλά χρησιμοποιούνταν για τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας στους κατοίκους που παρέμεναν στην κοινότητα.Ακολούθησε δεύτερο κύμα επιθέσεων, με εννέα ακόμη βόμβες να πλήττουν το καταφύγιο όπου είχαν συγκεντρωθεί άνθρωποι για να προστατευτούν από τους βομβαρδισμούς.Ο Ουκρανός πρόεδρος δημοσίευσε βίντεο από το σημείο της επίθεσης, στο οποίο διακρίνεται ένας τεράστιος κρατήρας που δημιουργήθηκε από τις εκρήξεις, καθώς και συνεργεία διάσωσης που αναζητούν επιζώντες ανάμεσα στα ερείπια.Ο αριθμός των θυμάτων αυξήθηκε στη διάρκεια της Δευτέρας, καθώς συνεχίζονταν οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.Αρχικά, ο Ζελένσκι έκανε λόγο για 18 νεκρούς, ωστόσο η Κρατική Υπηρεσία Εκτάκτων Αναγκών της Ουκρανίας (DSNS) ανακοίνωσε στη συνέχεια ότι είχαν επιβεβαιωθεί 24 θάνατοι, μεταξύ των οποίων δύο διασώστες και τέσσερις αστυνομικοί.Στο βραδινό διάγγελμά του, ο Ουκρανός πρόεδρος γνωστοποίησε ότι ο απολογισμός είχε αυξηθεί στους 26 νεκρούς.Πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ οι αρχικές αναφορές έκαναν λόγο για 27 αγνοούμενους, με τις Αρχές να εκφράζουν φόβους ότι υπάρχουν ακόμη άνθρωποι παγιδευμένοι κάτω από τα συντρίμμια.Ο Σεμίκιν χαρακτήρισε την επίθεση «τρομερή τραγωδία» για την κοινότητα, επιβεβαιώνοντας ότι οι επιχειρήσεις εντοπισμού των αγνοουμένων συνεχίζονται.Το έργο των διασωστών δυσχεραίνουν οι συνεχιζόμενες ρωσικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην περιοχή, οι οποίες τους ανάγκασαν να διακόψουν επανειλημμένα τις προσπάθειές τους.

Για την Τρίτη 3 Νοεμβρίου κηρύχθηκε ημέρα πένθους σε ολόκληρη την περιφέρεια Ζαπορίζια.



Ζελένσκι: «Η Ρωσία δεν επιθυμεί καμία αποκλιμάκωση» Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε τις ρωσικές δυνάμεις ότι γνώριζαν πως το συγκεκριμένο κτίριο χρησιμοποιούνταν συστηματικά για την παροχή βοήθειας στον άμαχο πληθυσμό.



«Οι Ρώσοι δεν θα μπορούσαν να μη γνωρίζουν ότι οι κάτοικοι που είχαν απομείνει στην Κομισουβάχα λάμβαναν εκεί ανθρωπιστική βοήθεια κάθε εβδομάδα», δήλωσε, επισημαίνοντας ότι η διανομή πραγματοποιούνταν κάθε Δευτέρα.



«Αυτή είναι ακόμη μία απόδειξη ότι η Ρωσία δεν επιθυμεί καμία αποκλιμάκωση», πρόσθεσε.







Ο Ουκρανός πρόεδρος συνέδεσε την επίθεση με την πρόσφατη κοινή ανθρωπιστική επιχείρηση Ρωσίας και Ουκρανίας στην κατεχόμενη πόλη Ολέσκι της νότιας Ουκρανίας, η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο προσωρινής εκεχειρίας με τη μεσολάβηση της πρώτης κυρίας των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ.



Όπως υποστήριξε, μετά την επιτυχή επιχείρηση απομάκρυνσης αμάχων υπήρχε ένα περιθώριο για περαιτέρω κινήσεις προς την ειρήνη.



«Υπήρξε μια στιγμή κατά την οποία τα επόμενα βήματα θα μπορούσαν να δείξουν ότι η ειρήνη είναι εφικτή», ανέφερε.



«Με τέτοιες δολοφονίες, η Ρωσία στέλνει το ακριβώς αντίθετο μήνυμα. Η Ρωσία υπολογίζει σε περισσότερες δολοφονίες», πρόσθεσε.



Ο ρωσικός στρατός δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια για τους βομβαρδισμούς.



Προειδοποίηση Ζελένσκι για νέα μαζική ρωσική επίθεση Σε νεότερη ανάρτησή του, ο Ζελένσκι προειδοποίησε ότι η Ρωσία προετοιμάζει νέα μεγάλης κλίμακας επίθεση εναντίον της Ουκρανίας, με κύριους στόχους τις ενεργειακές υποδομές και τις υποδομές μεταφορών, επικαλούμενος πληροφορίες των ουκρανικών υπηρεσιών πληροφοριών.



Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, η Μόσχα ενδέχεται να επιχειρήσει να εκμεταλλευτεί τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου στις ΗΠΑ, θεωρώντας ότι η προσοχή της διεθνούς κοινότητας θα είναι στραμμένη στην αμερικανική κάλπη και ότι τα προβλήματα της ουκρανικής αντιαεροπορικής άμυνας, ιδιαίτερα οι ελλείψεις σε πυραύλους Patriot, θα περάσουν σε δεύτερη μοίρα.



Ο Ζελένσκι ζήτησε ισχυρότερη διεθνή πίεση προς τη Μόσχα, κυρίως μέσω του περιορισμού των εσόδων της από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, υποστηρίζοντας ότι οι ρωσικές επιθέσεις δεν πρέπει να αποφέρουν κανένα όφελος. «Πρέπει να ασκήσουμε τέτοια πίεση στη Ρωσία, ώστε να μην έχει άλλη επιλογή από το να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο. Η Αμερική μπορεί να το κάνει», τόνισε.







Νέες ειρηνευτικές συνομιλίες ενώ εντείνονται οι επιθέσεις Η επίθεση στη Ζαπορίζια σημειώθηκε ενώ αναμένεται να επαναληφθούν τις επόμενες ημέρες οι συνομιλίες μεταξύ αντιπροσωπειών της Ουκρανίας, της Ρωσίας και των Ηνωμένων Πολιτειών, έπειτα από τη διακοπή των διαπραγματεύσεων τον Φεβρουάριο.



Οι νέες επαφές εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθούν στο Αμπού Ντάμπι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν προσδοκίες για σημαντική διπλωματική πρόοδο.



Την ίδια στιγμή, η Μόσχα έχει εντείνει τους βομβαρδισμούς της, ενώ η Ουκρανία αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις στους δυτικής προέλευσης αναχαιτιστικούς πυραύλους που χρησιμοποιεί για την αντιμετώπιση των ρωσικών πυραυλικών επιθέσεων.



Ο πόλεμος συνεχίζεται από τις 24 Φεβρουαρίου 2022, όταν ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν διέταξε την έναρξη της πλήρους κλίμακας εισβολής στην Ουκρανία.