Την πληροφορία μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, επικαλούμενο ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης, σύμφωνα με την οποία τα περιστατικά σημειώθηκαν τις τελευταίες ώρες σε διαφορετικά σημεία της στρατηγικής θαλάσσιας οδού





Την πληροφορία μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, επικαλούμενο ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC), σύμφωνα με την οποία τα περιστατικά σημειώθηκαν τις τελευταίες ώρες σε διαφορετικά σημεία της στρατηγικής θαλάσσιας οδού.







Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) Navy claimed on Tuesday that three oil tankers were struck by naval mines and caught fire in the Strait of Hormuz, alleging they had been travelling along unauthorized routes despite warnings. Live updates: https://t.co/5d9ld9aXnn https://t.co/q6ogVdGvDY — Roya News English (@RoyaNewsEnglish) November 23, 2026





«Η αμερικανική στρατιωτική συνοδεία δεν κατάφερε να τα προστατεύσει» Στην ανακοίνωση που επικαλείται το Fars, οι Φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν ότι τα δεξαμενόπλοια κινούνταν υπό εκτεταμένη αεροπορική κάλυψη και συνοδεία των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων.



«Ένα από αυτά τα δεξαμενόπλοια στη νότια ακτή και άλλα δύο ανατολικά των Στενών του Ορμούζ, ενώ βρίσκονταν υπό εκτεταμένη αεροπορική κάλυψη και συνοδεία του εισβάλλοντος αμερικανικού στρατού, προσέκρουσαν σε θαλάσσιες νάρκες και τυλίχθηκαν στις φλόγες έπειτα από ισχυρές εκρήξεις», αναφέρεται χαρακτηριστικά.



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«Η αεροπορική συνοδεία του αμερικανικού στρατού δεν μπόρεσε να αποτρέψει αυτά τα περιστατικά», σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση.



Το Ιράν προαναγγέλλει τη δημοσιοποίηση εικόνων Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν επίσης ότι πρόκειται να δημοσιοποιήσουν οπτικό υλικό από τα περιστατικά, το οποίο, σύμφωνα με τους ίδιους, καταγράφει τις εκρήξεις και τις πυρκαγιές στα δεξαμενόπλοια.



«Εικόνες από τις εκρήξεις και τις πυρκαγιές σε αυτά τα πλοία θα δοθούν στη δημοσιότητα τις επόμενες ώρες», αναφέρει η ανακοίνωση.



Τρία δεξαμενόπλοια φέρονται να έχουν τυλιχθεί στις φλόγες έπειτα από ισχυρές εκρήξεις στα Στενά του Ορμούζ , καθώς, σύμφωνα με τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν, προσέκρουσαν σε θαλάσσιες νάρκες ενώ επιχειρούσαν να διασχίσουν την περιοχή υπό την προστασία αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων.Την πληροφορία μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, επικαλούμενο ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC), σύμφωνα με την οποία τα περιστατικά σημειώθηκαν τις τελευταίες ώρες σε διαφορετικά σημεία της στρατηγικής θαλάσσιας οδού.Όπως υποστηρίζει η ιρανική πλευρά, το ένα δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε κοντά στις νότιες ακτές των Στενών του Ορμούζ, ενώ τα άλλα δύο ανατολικά της περιοχής, με τις εκρήξεις να προκαλούν εκτεταμένες πυρκαγιές.Οι πληροφορίες για τα τρία συγκεκριμένα περιστατικά και τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκαν δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.Στην ανακοίνωση που επικαλείται το Fars, οι Φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν ότι τα δεξαμενόπλοια κινούνταν υπό εκτεταμένη αεροπορική κάλυψη και συνοδεία των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων.«Ένα από αυτά τα δεξαμενόπλοια στη νότια ακτή και άλλα δύο ανατολικά των Στενών του Ορμούζ, ενώ βρίσκονταν υπό εκτεταμένη αεροπορική κάλυψη και συνοδεία του εισβάλλοντος αμερικανικού στρατού, προσέκρουσαν σε θαλάσσιες νάρκες και τυλίχθηκαν στις φλόγες έπειτα από ισχυρές εκρήξεις», αναφέρεται χαρακτηριστικά.Η Τεχεράνη επιρρίπτει παράλληλα ευθύνες στην Ουάσινγκτον, υποστηρίζοντας ότι η στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στην περιοχή δεν κατάφερε να διασφαλίσει την ασφαλή διέλευση των πλοίων.«Η αεροπορική συνοδεία του αμερικανικού στρατού δεν μπόρεσε να αποτρέψει αυτά τα περιστατικά», σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση.Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν επίσης ότι πρόκειται να δημοσιοποιήσουν οπτικό υλικό από τα περιστατικά, το οποίο, σύμφωνα με τους ίδιους, καταγράφει τις εκρήξεις και τις πυρκαγιές στα δεξαμενόπλοια.«Εικόνες από τις εκρήξεις και τις πυρκαγιές σε αυτά τα πλοία θα δοθούν στη δημοσιότητα τις επόμενες ώρες», αναφέρει η ανακοίνωση.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα ονόματα των τριών πλοίων, οι σημαίες τους, το φορτίο που μετέφεραν ή εάν υπάρχουν τραυματίες μεταξύ των πληρωμάτων.



Αυξανόμενος κίνδυνος για τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ Η νέα ανακοίνωση της Τεχεράνης έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία καταγράφονται επανειλημμένα περιστατικά εναντίον εμπορικών πλοίων στην ευρύτερη περιοχή των Στενών του Ορμούζ.



Στις 20 Νοεμβρίου, το Reuters μετέδωσε, επικαλούμενο τη βρετανική υπηρεσία ασφάλειας ναυσιπλοΐας UKMTO, ότι δεξαμενόπλοιο είχε τυλιχθεί στις φλόγες έπειτα από πλήγμα αγνώστου βλήματος κοντά στις ακτές του Ομάν. Οι Φρουροί της Επανάστασης είχαν αποδώσει τότε το περιστατικό σε πρόσκρουση του πλοίου σε θαλάσσια νάρκη.



Παράλληλα, οι ιρανικές αρχές έχουν ανακοινώσει τις προηγούμενες ημέρες και άλλα περιστατικά με δεξαμενόπλοια που φέρονται να χτυπήθηκαν από νάρκες στην ίδια περιοχή.



Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς για τη μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου παγκοσμίως, γεγονός που καθιστά κάθε νέα επίθεση ή περιστατικό ασφαλείας ιδιαίτερα σημαντικό για τη διεθνή ναυσιπλοΐα και τις ενεργειακές αγορές.



Η νέα αναφορά των Φρουρών της Επανάστασης προστίθεται στο ήδη τεταμένο σκηνικό στην περιοχή, την ώρα που συνεχίζονται οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.