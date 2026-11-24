Σχεδόν ένας στους δύο Έλληνες εργαζομένους αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας που συνδέονται με την εργασία – Οι μεγάλες αποκλίσεις στην καταγραφή των εργατικών ατυχημάτων





Όσον αφορά τις επαγγελματικές ασθένειες, η εμφάνιση



καθηγητής Jukka Takala στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Ινστιτούτου Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΕΛΙΝΥΑΕ), στην Ελλάδα από τους 3.394 θανάτους που εκτιμάται ότι συνδέονταν με την εργασία στην Ελλάδα το 2019, οι 3.359 αποδόθηκαν σε ασθένειες και οι 35 σε εργατικά ατυχήματα. Για το ίδιο έτος, η παγκόσμια εκτίμηση ήταν περίπου 2,9 εκατομμύρια θάνατοι από ασθένειες και ατυχήματα που συνδέονται με την εργασία.



Ειδικότερα στον συγκριτικό πίνακα που παρουσίασε ο καθηγητής Takala στην Ελλάδα αντιστοιχούσαν περίπου 0,73 θάνατοι από εργατικά ατυχήματα ανά 100.000 άτομα του εργατικού δυναμικού, έναντι 1,75 στην Ισπανία και 0,70 στη Σουηδία. Η Ελλάδα εμφανίζεται χαμηλότερα από την Ισπανία και κοντά στη Σουηδία για το συγκεκριμένο έτος.



Οι ασθένειες και τα ατυχήματα που συνδέονται με την εργασία αντιστοιχούσαν, σύμφωνα με την αποτίμηση που παρουσίασε ο καθηγητής Takala, σε περίπου 134.000 χαμένα έτη υγιούς ζωής στην Ελλάδα και περίπου 180 εκατομμύρια παγκοσμίως. Ο δείκτης συνυπολογίζει τα έτη που χάνονται από πρόωρο θάνατο και την επιβάρυνση από χρόνια ζωής με προβλήματα υγείας.



εκτιμάται στο 3,79% του ΑΕΠ, αρκετά χαμηλότερη από την παγκόσμια, που ανέρχεται σε περίπου 5,8%, και υψηλότερη από εκείνη για την ΕΕ των 28, που ανέρχεται σε 3,26%.



Σε κάθε περίπτωση το πρόβλημα στην ελληνική επικράτεια είναι ότι η χώρα δεν διαθέτει αξιόπιστη μεθοδολογία για την καταγραφή των εργατικών ατυχημάτων και του επαγγελματικού κινδύνου, συνθήκη που εμποδίζει το σχεδιασμό αποτελεσματικών πολιτικών πρόληψης και προστασίας των εργαζομένων. Δηλαδή διαφορετικά στοιχεία καταγράφει ο ΕΦΚΑ, διαφορετικά η ΕΛΣΤΑΤ και άλλα η Επιθεώρηση Εργασίας.



Χαρακτηριστικό είναι πως για το 2024 η Επιθεώρηση Εργασίας κατέγραψε 14.388 εργατικά ατυχήματα, αριθμό που μάλιστα δεν περιλαμβάνει τον αγροτικό τομέα, την αλιεία και τους αυτοαπασχολούμενους, ενώ ο ΕΦΚΑ για την ίδια χρονιά κατέγραψε 5.693 ατυχήματα και η Ελληνική Στατιστική Αρχή 4.999, ενώ τα στοιχεία που διαβιβάστηκαν στη Eurostat περιορίστηκαν σε μόλις 4.824 περιστατικά.



Κλείσιμο Ιωάννη Ζευγώλη στην Ελλάδα στον κλάδο των κατασκευών καταγράφονται 14 φορές περισσότερα ατυχήματα από το μέσο όρο της ΕΕ. Συγκεκριμένα, ανά 100.000 εργαζόμενους στις κατασκευές, ο μέσος όρος των θανατηφόρων ατυχημάτων την περίοδο 2014- 2023 ήταν 6.8 % στην Ελλάδα έναντι 6.4% στην ΕΕ.



Όπως επεσήμανε ο ίδιος χρειάζεται άμεσα να δημιουργηθεί ένα ενιαίο σύστημα καταγραφής ατυχημάτων καθώς και ένα σύστημα καταγραφής επαγγελματικών ασθενειών.



Tις επιπτώσεις της ΑΙ και των νέων τεχνολογιών στην οργάνωση της εργασίας παρουσίασε ο Steffen Bohni Nielsen και τόνισε ότι η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών θα πρέπει να συνοδεύεται από ανθρώπινη εποπτεία, ανάπτυξη δεξιοτήτων και ουσιαστική συμμετοχή των εργαζομένων. «Είναι σαφές επεσήμανε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα καταργήσει θέσεις εργασίας αλλά την ίδια ώρα θα συμβάλλει στην προστασία των εργαζόμενων και στη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας. Για παράδειγμα η ρομποτική μπορεί να μειώσει την έκθεση των ανθρώπων σε βλαβερές ουσίες και στην επικίνδυνη άρση βαρέων φορτίων. Επίσης η ΑΙ μπορεί να ενισχύσει τη μάθηση και την ικανότητα αλλά παράλληλα να δημιουργήσει ανασφάλεια. Για παράδειγμα, η ΙΚΕA, λανσάροντας τον chatbot billy, ένα σύστημα ΑΙ για να χειρίζεται τα συνήθη αιτήματα των πελατών ανέφερε ότι το 47% των αιτημάτων επιλύθηκαν μέσω της ΑΙ τα δύο προηγούμενα χρόνια. Από την άλλη πλευρά τα συστήματα που προστατεύουν την ασφάλεια επιτρέπουν την παρακολούθηση ακόμα κα των προσωπικών δεδομένων. Οπότε χρειάζεται να εφαρμοστεί το τρίπτυχο, υπανάπτυξη, όφελος και αρετή.



Ο Υφυπουργός εργασίας Κωνσταντίνος Καραγκούνης ανέφερε ότι πέρυσι καταγράφηκαν 45 θάνατοι στο πεδίο της εργασίας, εξηγώντας ότι σε περιόδους ανάπτυξης όπως είναι η τρέχουσα τα ατυχήματα πολλαπλασιάζονται σε σχέση με τις περιόδους ύφεσης.



Εργασιακή ανασφάλεια σε τρία μέτωπα καταγράφεται στην Ελλάδα: Τα εργατικά ατυχήματα εμφανίζουν υψηλότερο ποσοστό στη χώρα σε σχέση με την ΕΕ ενώ η ελλιπής καταγραφή τους μεγεθύνει το πρόβλημα. Παράλληλα οι ψυχικές ασθένειες λόγω εργασίας εμφανίζονται στη χώρα μας σχεδόν διπλάσιες από το μέσο όρο της ΕΕ.Όσον αφορά τις επαγγελματικές ασθένειες, η εμφάνιση καρκίνου που οφείλεται σε χημικά, σκόνη, αέρια, πυρίτιο, ντίζελ, ορυκτά έλαια, ακτινοβολία, υδρατμούς και ασβέστιο, προσεγγίζει τους μέσους όρους της ΕΕ. Ωστόσο οι Έλληνες εργαζόμενοι εμφανίζουν περισσότερα καρδιαγγειακές και μυο σκελετικές παθήσεις από τους ευρωπαίους.Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε οστο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Ινστιτούτου Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΕΛΙΝΥΑΕ), στην Ελλάδα από τους 3.394 θανάτους που εκτιμάται ότι συνδέονταν με την εργασία στην Ελλάδα το 2019, οι 3.359 αποδόθηκαν σε ασθένειες και οι 35 σε εργατικά ατυχήματα. Για το ίδιο έτος, η παγκόσμια εκτίμηση ήταν περίπου 2,9 εκατομμύρια θάνατοι από ασθένειες και ατυχήματα που συνδέονται με την εργασία.Ειδικότερα στον συγκριτικό πίνακα που παρουσίασε ο καθηγητής Takala στην Ελλάδα αντιστοιχούσαν περίπου 0,73 θάνατοι από εργατικά ατυχήματα ανά 100.000 άτομα του εργατικού δυναμικού, έναντι 1,75 στην Ισπανία και 0,70 στη Σουηδία. Η Ελλάδα εμφανίζεται χαμηλότερα από την Ισπανία και κοντά στη Σουηδία για το συγκεκριμένο έτος.Οι ασθένειες και τα ατυχήματα που συνδέονται με την εργασία αντιστοιχούσαν, σύμφωνα με την αποτίμηση που παρουσίασε ο καθηγητής Takala, σε περίπου 134.000 χαμένα έτη υγιούς ζωής στην Ελλάδα και περίπου 180 εκατομμύρια παγκοσμίως. Ο δείκτης συνυπολογίζει τα έτη που χάνονται από πρόωρο θάνατο και την επιβάρυνση από χρόνια ζωής με προβλήματα υγείας.Όσον αφορά την οικονομική αποτύπωση των ασθενειών και ατυχημάτων που συνδέονται με την εργασία, η απώλεια της παραγωγήςαρκετά χαμηλότερη από την παγκόσμια, που ανέρχεται σε περίπου 5,8%, και υψηλότερη από εκείνη για την ΕΕ των 28, που ανέρχεται σε 3,26%.Σε κάθε περίπτωση το πρόβλημα στην ελληνική επικράτεια είναι ότι η χώρα δεν διαθέτει αξιόπιστη μεθοδολογία για την καταγραφή των εργατικών ατυχημάτων και του επαγγελματικού κινδύνου, συνθήκη που εμποδίζει το σχεδιασμό αποτελεσματικών πολιτικών πρόληψης και προστασίας των εργαζομένων. Δηλαδή διαφορετικά στοιχεία καταγράφει ο, διαφορετικά η ΕΛΣΤΑΤ και άλλα η Επιθεώρηση Εργασίας.Χαρακτηριστικό είναι πως για το 2024 ηκατέγραψε 14.388 εργατικά ατυχήματα, αριθμό που μάλιστα δεν περιλαμβάνει τον αγροτικό τομέα, την αλιεία και τους αυτοαπασχολούμενους, ενώ ο ΕΦΚΑ για την ίδια χρονιά κατέγραψε 5.693 ατυχήματα και η Ελληνική Στατιστική Αρχή 4.999, ενώ τα στοιχεία που διαβιβάστηκαν στη Eurostat περιορίστηκαν σε μόλις 4.824 περιστατικά.Σύμφωνα με τον καθηγητή του ΕΜΠστην Ελλάδα στον κλάδο των κατασκευών καταγράφονται 14 φορές περισσότερα ατυχήματα από το μέσο όρο της ΕΕ. Συγκεκριμένα, ανά 100.000 εργαζόμενους στις κατασκευές, ο μέσος όρος των θανατηφόρων ατυχημάτων την περίοδο 2014- 2023 ήταν 6.8 % στην Ελλάδα έναντι 6.4% στην ΕΕ.Όπως επεσήμανε ο ίδιος χρειάζεται άμεσα να δημιουργηθεί ένα ενιαίο σύστημα καταγραφής ατυχημάτων καθώς και ένα σύστημα καταγραφής επαγγελματικών ασθενειών.Tις επιπτώσεις της ΑΙ και των νέων τεχνολογιών στην οργάνωση της εργασίας παρουσίασε ο Steffen Bohni Nielsen και τόνισε ότι η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών θα πρέπει να συνοδεύεται από ανθρώπινη εποπτεία, ανάπτυξη δεξιοτήτων και ουσιαστική συμμετοχή των εργαζομένων. «Είναι σαφές επεσήμανε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα καταργήσει θέσεις εργασίας αλλά την ίδια ώρα θα συμβάλλει στην προστασία των εργαζόμενων και στη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας. Για παράδειγμα η ρομποτική μπορεί να μειώσει την έκθεση των ανθρώπων σε βλαβερές ουσίες και στην επικίνδυνη άρση βαρέων φορτίων. Επίσης η ΑΙ μπορεί να ενισχύσει τη μάθηση και την ικανότητα αλλά παράλληλα να δημιουργήσει ανασφάλεια. Για παράδειγμα, η, λανσάροντας τον chatbot billy, ένα σύστημα ΑΙ για να χειρίζεται τα συνήθη αιτήματα των πελατών ανέφερε ότι το 47% των αιτημάτων επιλύθηκαν μέσω της ΑΙ τα δύο προηγούμενα χρόνια. Από την άλλη πλευρά τα συστήματα που προστατεύουν την ασφάλεια επιτρέπουν την παρακολούθηση ακόμα κα των προσωπικών δεδομένων. Οπότε χρειάζεται να εφαρμοστεί το τρίπτυχο, υπανάπτυξη, όφελος και αρετή.Ο Υφυπουργός εργασίαςανέφερε ότι πέρυσι καταγράφηκαν 45 θάνατοι στο πεδίο της εργασίας, εξηγώντας ότι σε περιόδους ανάπτυξης όπως είναι η τρέχουσα τα ατυχήματα πολλαπλασιάζονται σε σχέση με τις περιόδους ύφεσης.

Ο κ. Καραγκούνης έδωσε έμφαση στα μέτρα που ελήφθησαν για την ασφάλεια των εργαζομένων λόγω θερμικής καταπόνησης που απορρέει από την κλιματική αλλαγή. Όπως είπε χαρακτηριστικά η υπόλοιπη Ευρώπη που ταλαιπωρήθηκε από τις υψηλές θερμοκρασίες φέτος έδωσε τα εύσημα στην Ελλάδα για τα μέτρα, όπως παύση των εργασιών που είχε εφαρμόσει εγκαίρως.



Σύμφωνα με τον υφυπουργό, το πρώτο 7μηνο του 2026, πραγματοποιήθηκαν 14.434 έλεγχοι από τους επιθεωρητές υγείας και ασφάλειας και επιβλήθηκαν 2.067 κυρώσεις που αντιστοιχούν σε πρόστιμα ύψους 2. 6 εκ ευρώ. Παράλληλα στις 3.416 ελέγχους που διεξήγαγαν οι ειδικοί επιθεωρητές, επιβλήθηκαν 396 κυρώσεις και πρόστιμα ύψους 1.5 εκ ευρώ.



Το σχέδιο του υπουργείου είναι ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων και η ενίσχυση του ρόλου του τεχνικού ασφαλείας και του γιατρού εργασίας που θα σημειώνουν τις παρατηρήσεις τους στο ηλεκτρονικό βιβλίο υποδείξεων.



Από την πλευρά του ο Δρ. Ανδρέας Στοϊμενίδης, Mechanical Engineer, MSc και πρόεδρος της ΟΣΕΤΕΕ τόνισε ότι το 70% των κρουσμάτων στους εργασιακούς χώρους οφείλονται στην κλιματική αλλαγή, δηλαδή στην υπεριώδη ακτινοβολία και στα ακραία καιρικά φαινόμενα.



Σημαντική είναι επίσης η επισήμανσή του ότι χρειάζεται ένα σταθερό νομικό πλαίσιο για την παύση εργασιών λόγω ακραίων καιρικών συνθηκών αντί της έκδοσης εγκυκλίων, πολλές φορές αργά το βράδυ με αποτέλεσμα οι εργοδότες να δηλώνουν ανενημέρωτοι.



Την ίδια ώρα στο πεδίο των επαγγελματικών ασθενειών, καταγράφεται στην ΕΕ ότι 200.000 εργαζόμενοι το χρόνο χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που οφείλονται στην εργασία τους ενώ ο αριθμός στην Ελλάδα ανέρχεται σε 2.500.



Ενδιαφέρον έχει ότι μεγάλο ποσοστό των Ελλήνων εργαζομένων υποφέρει από ψυχικές ασθένειες, άγχος,stress, κατάθλιψη λόγω της εργασίας. Έτσι, ενώ ο μέσος όρος που καταγράφεται στην ΕΕ είναι 29%, στην Ελλάδα φθάνει στο 49%.