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Προειδοποιεί ο Ζελένσκι: Η Ρωσία θα μας χτυπήσει την ημέρα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, οι Αμερικανοί να πιέσουν να τελειώσει ο πόλεμος
ΚΟΣΜΟΣ
Βολοντίμιρ Ζελένσκι ΗΠΑ Ρωσία Ουκρανία Βλαντίμιρ Πούτιν Ντόναλντ Τραμπ Ενδιάμεσες εκλογές

Προειδοποιεί ο Ζελένσκι: Η Ρωσία θα μας χτυπήσει την ημέρα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, οι Αμερικανοί να πιέσουν να τελειώσει ο πόλεμος

Δεν επιτρέπεται να παίζουμε παιχνίδια με τα έσοδα της Ρωσίας από το πετρέλαιο ή το φυσικό αέριο - Να της ασκήσουμε τέτοια πίεση, ώστε να μην έχει άλλη επιλογή από το να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο, δηλώνει ο Ζελένσκι

Προειδοποιεί ο Ζελένσκι: Η Ρωσία θα μας χτυπήσει την ημέρα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, οι Αμερικανοί να πιέσουν να τελειώσει ο πόλεμος
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Το δικό του μήνυμα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες αναφορικά με τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία έστειλε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Μια ημέρα πριν τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, ο Ουκρανός πρόεδρος με βιντεοσκοπημένο μήνυμά του επισήμανε ότι μόνο η Αμερική μπορεί να πιέσει τη Ρωσία με τέτοιο τρόπο, ώστε να τερματιστεί η ένοπλη σύγκρουση και την κάλεσε να μην «παίζει πανχίδια με το ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο», που όπως τόνισε δίνουν στους Ρώσους τη δυνατότητα να συνεχίζουν την «τρομοκρατία» τους.

Παράλληλα, ο Ζελένσκι τόνισε ότι έχει νέες πληροφορίες για καινούρια χτυπήματα των Ρώσων σε εγκαταστάσεις ενέργειας και σε υποδομές, λέγοντας μάλιστα ότι η ημέρα τωη ενδιμάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, δηλαδή η Τετάρτη (3/11), είναι ιδανική καθώς «όλος ο κόσμος θα έχει στραμμένη την προσοχή του εκεί».

Μάλιστα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας άφησε για ακόμη μια φορά αιχμές κατά των Ηνωμένων Πολιτειών επισημαίνοντας τα προβλήματα στην ουρκανική αεράμυνα λόγω της έλλειψης πυραυλικών συστημάτων Patriot. 

Αναλυτικά το μήνυμα Ζελένσκι

«Διαθέτουμε πληροφορίες ότι η Ρωσία προετοιμάζει μια νέα, μαζική επίθεση κατά της χώρας μας, με κύριους στόχους τις υποδομές ενέργειας και τα δίκτυα εφοδιασμού. Η εκτίμηση είναι, ουσιαστικά, ότι αύριο η παγκόσμια κοινή γνώμη θα είναι στραμμένη στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ, με αποτέλεσμα να περάσουν σε δεύτερη μοίρα τα όσα συμβαίνουν εδώ στην Ουκρανία — καθώς και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε όσον αφορά την αεράμυνα και τους πυραύλους Patriot.

Χρειαζόμαστε μηνύματα από τη διεθνή κοινότητα προς τη Ρωσία, τα οποία θα καταστήσουν σαφές ότι η τρομοκρατία δεν αποδίδει, δεν αποφέρει κανένα όφελος και ότι, όσο συνεχίζεται αυτός ο πόλεμος, το πετρέλαιό τους θα καίγεται και δεν θα μπορούν να κερδίζουν χρήματα μέσω εμπορικών συναλλαγών με τον υπόλοιπο κόσμο. Δεν επιτρέπεται να παίζουμε παιχνίδια με τα έσοδα της Ρωσίας από το πετρέλαιο ή το φυσικό αέριο. Πρέπει να ασκήσουμε τέτοια πίεση στη Ρωσία, ώστε να μην έχει άλλη επιλογή από το να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο. Η Αμερική μπορεί να το επιτύχει αυτό».


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