Προειδοποιεί ο Ζελένσκι: Η Ρωσία θα μας χτυπήσει την ημέρα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, οι Αμερικανοί να πιέσουν να τελειώσει ο πόλεμος

Δεν επιτρέπεται να παίζουμε παιχνίδια με τα έσοδα της Ρωσίας από το πετρέλαιο ή το φυσικό αέριο - Να της ασκήσουμε τέτοια πίεση, ώστε να μην έχει άλλη επιλογή από το να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο, δηλώνει ο Ζελένσκι