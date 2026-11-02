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Προειδοποιεί ο Ζελένσκι: Η Ρωσία θα μας χτυπήσει την ημέρα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, οι Αμερικανοί να πιέσουν να τελειώσει ο πόλεμος
Δεν επιτρέπεται να παίζουμε παιχνίδια με τα έσοδα της Ρωσίας από το πετρέλαιο ή το φυσικό αέριο - Να της ασκήσουμε τέτοια πίεση, ώστε να μην έχει άλλη επιλογή από το να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο, δηλώνει ο Ζελένσκι
Παράλληλα, ο Ζελένσκι τόνισε ότι έχει νέες πληροφορίες για καινούρια χτυπήματα των Ρώσων σε εγκαταστάσεις ενέργειας και σε υποδομές, λέγοντας μάλιστα ότι η ημέρα τωη ενδιμάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, δηλαδή η Τετάρτη (3/11), είναι ιδανική καθώς «όλος ο κόσμος θα έχει στραμμένη την προσοχή του εκεί».
Μάλιστα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας άφησε για ακόμη μια φορά αιχμές κατά των Ηνωμένων Πολιτειών επισημαίνοντας τα προβλήματα στην ουρκανική αεράμυνα λόγω της έλλειψης πυραυλικών συστημάτων Patriot.
Αναλυτικά το μήνυμα Ζελένσκι
«Διαθέτουμε πληροφορίες ότι η Ρωσία προετοιμάζει μια νέα, μαζική επίθεση κατά της χώρας μας, με κύριους στόχους τις υποδομές ενέργειας και τα δίκτυα εφοδιασμού. Η εκτίμηση είναι, ουσιαστικά, ότι αύριο η παγκόσμια κοινή γνώμη θα είναι στραμμένη στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ, με αποτέλεσμα να περάσουν σε δεύτερη μοίρα τα όσα συμβαίνουν εδώ στην Ουκρανία — καθώς και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε όσον αφορά την αεράμυνα και τους πυραύλους Patriot.
Χρειαζόμαστε μηνύματα από τη διεθνή κοινότητα προς τη Ρωσία, τα οποία θα καταστήσουν σαφές ότι η τρομοκρατία δεν αποδίδει, δεν αποφέρει κανένα όφελος και ότι, όσο συνεχίζεται αυτός ο πόλεμος, το πετρέλαιό τους θα καίγεται και δεν θα μπορούν να κερδίζουν χρήματα μέσω εμπορικών συναλλαγών με τον υπόλοιπο κόσμο. Δεν επιτρέπεται να παίζουμε παιχνίδια με τα έσοδα της Ρωσίας από το πετρέλαιο ή το φυσικό αέριο. Πρέπει να ασκήσουμε τέτοια πίεση στη Ρωσία, ώστε να μην έχει άλλη επιλογή από το να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο. Η Αμερική μπορεί να το επιτύχει αυτό».
We have intel that Russia is preparing a new massive attack on our country – primarily targeting energy and logistics. The assumption is basically that tomorrow the world will be watching the American midterms, and what is happening here in Ukraine, along with our difficulties with air defense and Patriot missiles, will be overlooked. We need signals from the world to Russia that will make them feel that terror is no good, that it will bring no gains, and that as long as this war continues, their oil will burn, and they will not be able to make money doing business with the world. We must not play games with Russia’s oil or gas revenues. We must put pressure on Russia in such a way that it has no alternative but to end this war. America can do this.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 2, 2026
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