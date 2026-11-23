«Η Μέση Ανατολή δεν αντέχει νέα κλιμάκωση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν», λέει ο πρωθυπουργός του Κατάρ μετά τη συνάντηση με τον Ρούμπιο

Μετά το ενδεχόμενο για νέες αμερικανικές επιθέσεις μετά την Πρωτοχρονιά που άφησε ανοιχτό ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο πρωθυπουργός του Κατάρ είχε συνάντηση με τον Αμερικανό ΥΠΕΞ στην προσπάθεια εξεύρεσης διπλωματικής λύσης