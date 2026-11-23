«Η Μέση Ανατολή δεν αντέχει νέα κλιμάκωση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν», λέει ο πρωθυπουργός του Κατάρ μετά τη συνάντηση με τον Ρούμπιο
«Η Μέση Ανατολή δεν αντέχει νέα κλιμάκωση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν», λέει ο πρωθυπουργός του Κατάρ μετά τη συνάντηση με τον Ρούμπιο
Μετά το ενδεχόμενο για νέες αμερικανικές επιθέσεις μετά την Πρωτοχρονιά που άφησε ανοιχτό ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο πρωθυπουργός του Κατάρ είχε συνάντηση με τον Αμερικανό ΥΠΕΞ στην προσπάθεια εξεύρεσης διπλωματικής λύσης
UPD:
«Η Μέση Ανατολή δεν αντέχει νέα κλιμάκωση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν», δήλωσε ο πρωθυπουργός του Κατάρ, Αλ Θάνι, μετά την συνάντηση με τον Αμερικανό ΥΠΕΞ, Μάρκο Ρούμπιο, στη σκιά των δηλώσεων Τραμπ για πιθανές νέες επιθέσεις εναντίον της Τεχεράνης μετά την Πρωτοχρονιά, εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία.
Όπως αναφέρει το Aljazeera.com, βασικός στόχος του πρωθυπουργού του Κατάρ είναι να επανεκκινήσει ο διάλογος μεταξύ των δύο πλευρών, καθώς προκρίνει τη διπλωματική λύση ώς την ιδανική για την κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή.
Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, ο Αλ Θάνι στάθηκε επίσης στις προσπάθειες της χώρας του να επανεκκινήσουν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ενώ επισήμανε ότι είναι βασικός ο στρατηγικός διάλογος της χώρας του με τις ΗΠΑ, ώστε να υπάρξουν σημαντικές συμφωνίες στο κομμάτι της Άμυνας.
Οι διπλωματικές πρωτοβουλίες πραγματοποιούνται σε μια περίοδο κλιμακούμενης έντασης, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε το Σαββατοκύριακο ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν μετά την αλλαγή του χρόνου, εφόσον δεν υπάρξει συμφωνία.
Ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι επιθυμεί μια μόνιμη συμφωνία που θα εμποδίζει το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, υπογραμμίζοντας ότι η Ουάσινγκτον δεν ενδιαφέρεται για μια προσωρινή διευθέτηση που δεν θα αντιμετωπίζει οριστικά το ζήτημα.
Παράλληλα, χαρακτήρισε τους Ιρανούς αξιωματούχους «πολύ δύσκολους», αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι διαπραγματεύσεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σοβαρά εμπόδια.
Η συνάντηση του πρωθυπουργού του Κατάρ με τον Μάρκο Ρούμπιο πραγματοποιείται μετά τις επαφές που είχαν Καταριανοί διαμεσολαβητές με Ιρανούς αξιωματούχους στη Γερμανία.
Οι συνομιλίες αυτές διήρκεσαν περίπου δύο ώρες και επικεντρώθηκαν στις δυνατότητες επανέναρξης της διπλωματικής διαδικασίας για τον τερματισμό του πολέμου.
Στο τραπέζι βρίσκεται μια ιρανική πρόταση για διευθέτηση δύο ημερών, η οποία προβλέπει την ελάφρυνση των αμερικανικών οικονομικών κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης και την άρση του ναυτικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών.
Σε αντάλλαγμα, το Ιράν προτείνει την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, της στρατηγικής θαλάσσιας οδού που έχει καθοριστική σημασία για τη μεταφορά πετρελαίου και τη διεθνή ναυσιπλοΐα.
Ωστόσο, η αμερικανική πλευρά εμφανίζεται αρνητική απέναντι στους συγκεκριμένους όρους.
Ο Μάρκο Ρούμπιο έχει χαρακτηρίσει την ιρανική πρόταση «απαράδεκτη, παράλογη και μη ρεαλιστική», απορρίπτοντας τις προϋποθέσεις που θέτει η Τεχεράνη για την αποκλιμάκωση.
Παρά τις σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις θέσεις των ΗΠΑ και του Ιράν, η συνέχιση των επαφών θεωρείται ένδειξη ότι εξακολουθεί να υπάρχει περιθώριο για διπλωματική διέξοδο.
Το Κατάρ επιχειρεί να διατηρήσει ενεργούς τους διαύλους επικοινωνίας, επιδιώκοντας αρχικά να φέρει τις δύο πλευρές ξανά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ακόμη και χωρίς άμεση συμφωνία.
Το βασικό εμπόδιο παραμένει η απόσταση ανάμεσα στις αμερικανικές απαιτήσεις για μια μόνιμη διευθέτηση του ιρανικού πυρηνικού ζητήματος και στην επιδίωξη της Τεχεράνης για άμεση οικονομική ανακούφιση και άρση του ναυτικού αποκλεισμού.
Με την Ουάσινγκτον να διατηρεί την απειλή στρατιωτικής κλιμάκωσης και την Τεχεράνη να επιμένει στους δικούς της όρους, οι καταριανές πρωτοβουλίες αποτελούν μια προσπάθεια να αποφευχθεί περαιτέρω επιδείνωση της σύγκρουσης και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για τον τερματισμό της.
Όπως αναφέρει το Aljazeera.com, βασικός στόχος του πρωθυπουργού του Κατάρ είναι να επανεκκινήσει ο διάλογος μεταξύ των δύο πλευρών, καθώς προκρίνει τη διπλωματική λύση ώς την ιδανική για την κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή.
Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, ο Αλ Θάνι στάθηκε επίσης στις προσπάθειες της χώρας του να επανεκκινήσουν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ενώ επισήμανε ότι είναι βασικός ο στρατηγικός διάλογος της χώρας του με τις ΗΠΑ, ώστε να υπάρξουν σημαντικές συμφωνίες στο κομμάτι της Άμυνας.
.@SecRubio and Qatari Prime Minister Mohammed bin Abdulrahman Al Thani participate in a photo-op during the Qatari PM's visit to Washington, D.C. https://t.co/Fz3bDlE7Hd— CSPAN (@cspan) November 23, 2026
Οι διπλωματικές πρωτοβουλίες πραγματοποιούνται σε μια περίοδο κλιμακούμενης έντασης, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε το Σαββατοκύριακο ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν μετά την αλλαγή του χρόνου, εφόσον δεν υπάρξει συμφωνία.
Η προειδοποίηση Τραμπ για στρατιωτικά πλήγματα μετά την Πρωτοχρονιά
Ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι επιθυμεί μια μόνιμη συμφωνία που θα εμποδίζει το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, υπογραμμίζοντας ότι η Ουάσινγκτον δεν ενδιαφέρεται για μια προσωρινή διευθέτηση που δεν θα αντιμετωπίζει οριστικά το ζήτημα.
Παράλληλα, χαρακτήρισε τους Ιρανούς αξιωματούχους «πολύ δύσκολους», αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι διαπραγματεύσεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σοβαρά εμπόδια.
Η συνάντηση του πρωθυπουργού του Κατάρ με τον Μάρκο Ρούμπιο πραγματοποιείται μετά τις επαφές που είχαν Καταριανοί διαμεσολαβητές με Ιρανούς αξιωματούχους στη Γερμανία.
Οι επαφές στη Γερμανία και η πρόταση της Τεχεράνης
Οι συνομιλίες αυτές διήρκεσαν περίπου δύο ώρες και επικεντρώθηκαν στις δυνατότητες επανέναρξης της διπλωματικής διαδικασίας για τον τερματισμό του πολέμου.
Στο τραπέζι βρίσκεται μια ιρανική πρόταση για διευθέτηση δύο ημερών, η οποία προβλέπει την ελάφρυνση των αμερικανικών οικονομικών κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης και την άρση του ναυτικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών.
Σε αντάλλαγμα, το Ιράν προτείνει την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, της στρατηγικής θαλάσσιας οδού που έχει καθοριστική σημασία για τη μεταφορά πετρελαίου και τη διεθνή ναυσιπλοΐα.
Ωστόσο, η αμερικανική πλευρά εμφανίζεται αρνητική απέναντι στους συγκεκριμένους όρους.
Ο Μάρκο Ρούμπιο έχει χαρακτηρίσει την ιρανική πρόταση «απαράδεκτη, παράλογη και μη ρεαλιστική», απορρίπτοντας τις προϋποθέσεις που θέτει η Τεχεράνη για την αποκλιμάκωση.
Παρά τις σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις θέσεις των ΗΠΑ και του Ιράν, η συνέχιση των επαφών θεωρείται ένδειξη ότι εξακολουθεί να υπάρχει περιθώριο για διπλωματική διέξοδο.
Το Κατάρ επιχειρεί να κρατήσει ανοιχτό τον δρόμο της διπλωματίας
Το Κατάρ επιχειρεί να διατηρήσει ενεργούς τους διαύλους επικοινωνίας, επιδιώκοντας αρχικά να φέρει τις δύο πλευρές ξανά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ακόμη και χωρίς άμεση συμφωνία.
Το βασικό εμπόδιο παραμένει η απόσταση ανάμεσα στις αμερικανικές απαιτήσεις για μια μόνιμη διευθέτηση του ιρανικού πυρηνικού ζητήματος και στην επιδίωξη της Τεχεράνης για άμεση οικονομική ανακούφιση και άρση του ναυτικού αποκλεισμού.
Με την Ουάσινγκτον να διατηρεί την απειλή στρατιωτικής κλιμάκωσης και την Τεχεράνη να επιμένει στους δικούς της όρους, οι καταριανές πρωτοβουλίες αποτελούν μια προσπάθεια να αποφευχθεί περαιτέρω επιδείνωση της σύγκρουσης και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για τον τερματισμό της.
UPD:
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