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Θρίλερ στη Γαλλία: Βρέθηκαν οι σοροί πέντε βρεφών σε σπίτι ζευγαριού
Θρίλερ στη Γαλλία: Βρέθηκαν οι σοροί πέντε βρεφών σε σπίτι ζευγαριού
Το περιστατικό σημειώθηκε στην πόλη Οράνζ
Μπροστά σε ένα μακάβριο θέαμα βρέθηκαν οι αστυνομικοί στην Οράνζ της Γαλλίας, όπου εντόπισαν τις σορούς πέντε βρεφών μέσα στο σπίτι ενός ζευγαριού.
Σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές που επικαλούνται γαλλικά μέσα ενημέρωσης, οι αστυνομικοί εντόπισαν τα λείψανα των βρεφών σε χαρτόκουτα κατά τη διάρκεια έρευνας στην κατοικία του ζευγαριού.
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μία ημέρα αφότου η γυναίκα έφερε στον κόσμο ένα υγιές μωρό. Οι συνθήκες που οδήγησαν στην έρευνα δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές, ενώ η εισαγγελία της Καρπεντρά δεν προχώρησε σε επίσημο σχόλιο.
Σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές που επικαλούνται γαλλικά μέσα ενημέρωσης, οι αστυνομικοί εντόπισαν τα λείψανα των βρεφών σε χαρτόκουτα κατά τη διάρκεια έρευνας στην κατοικία του ζευγαριού.
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μία ημέρα αφότου η γυναίκα έφερε στον κόσμο ένα υγιές μωρό. Οι συνθήκες που οδήγησαν στην έρευνα δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές, ενώ η εισαγγελία της Καρπεντρά δεν προχώρησε σε επίσημο σχόλιο.
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