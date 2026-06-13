Αντιρατσιστική διαδήλωση μετά τις βίαιες ταραχές κατά μεταναστών στο Μπέλφαστ, βίντεο και φωτογραφίες

Το μίσος είναι η μόνη απειλή για τους δρόμους μας φώναξαν χιλιάδες άνθρωποι

ενάντια στις ταραχές κατά μεταναστών που ξέσπασαν μετά τη βίαιη επίθεση με μαχαίρι για την οποία συνελήφθη και κατηγορήθηκε ένας Σουδανός.



Τη συγκέντρωση διοργάνωσε η οργάνωση Ενωμένοι Ενάντια στον Ρατσισμό έξω από το Δημαρχείο του Μπέλφαστ.



μας γύρισαν πίσω στις σκοτεινές μέρες των Ταραχών» (The Troubles) αναφερόμενη στη σύγκρουση στη Βόρεια Ιρλανδία μεταξύ ρεπουμπλικανών, ως επί το πλείστον Καθολικών, που ήθελαν η Βόρεια Ιρλανδία να εγκαταλείψει το Ηνωμένο Βασίλειο και Προτεσταντών, ενωτικών, που ήθελαν να παραμείνει.



Οι Ταραχές κράτησαν από τα τέλη της δεκαετίας του 1960 μέχρι το 1998 και άφησαν πίσω τους χιλιάδες νεκρούς.



Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από τη διαδήλωση:















Βίαια επεισόδια και επιθέσεις κατά μεταναστών συγκλόνισαν για δύο νύχτες το Μπέλφαστ μετά την κυκλοφορία του σοκαριστικού βίντεο της επίθεσης με μαχαίρι τη Δευτέρα, για την οποία κατηγορήθηκε ένας Σουδανός πρόσφυγας.



Οι ταραξίες, κυρίως νεαροί άνδρες που φορούσαν μάσκες, επιτέθηκαν σε σπίτια που ανήκουν σε εθνοτικές μειονότητες.



Κλείσιμο συνέλαβε 23 άτομα για τις ταραχές, εκ των οποίων τα 17 οδηγήθηκαν στο δικαστήριο.



Στη σημερινή συγκέντρωση ξέσπασαν επευφημίες και χειροκροτήματα όταν ένας ομιλητής στο βήμα απέτισε φόρο τιμής στο θύμα της επίθεσης, τον Στίβεν Όγκιλβι.



Η οικογένειά του, η οποία ζήτησε από τα μέσα ενημέρωσης και το κοινό



«Το Μπέλφαστ είναι ενάντια στον ρατσισμό», «Καταπολεμήστε τον ρατσισμό, οικοδομήστε αλληλεγγύη» και «Το μίσος είναι η μόνη απειλή για τους δρόμους μας» ήταν μεταξύ των συνθημάτων που εμφανίστηκαν σε πολλά πλακάτ.



Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν το Σάββατο στο κέντρο του Μπέλφαστ για να διαμαρτυρηθούνπου ξέσπασαν μετά τη βίαιη επίθεση με μαχαίρι για την οποία συνελήφθη και κατηγορήθηκε ένας Σουδανός.Τη συγκέντρωση διοργάνωσε η οργάνωση Ενωμένοι Ενάντια στον Ρατσισμό έξω από το Δημαρχείο του Μπέλφαστ.Οι συγκεντρωμένοι έλεγαν ότι οι τελευταίες ημέρες «» (The Troubles) αναφερόμενη στη σύγκρουση στη Βόρεια Ιρλανδία μεταξύ ρεπουμπλικανών, ως επί το πλείστον Καθολικών, που ήθελαν η Βόρεια Ιρλανδία να εγκαταλείψει το Ηνωμένο Βασίλειο και Προτεσταντών, ενωτικών, που ήθελαν να παραμείνει.Οι Ταραχές κράτησαν από τα τέλη της δεκαετίας του 1960 μέχρι το 1998 και άφησαν πίσω τους χιλιάδες νεκρούς.Βίαια επεισόδια και επιθέσεις κατά μεταναστών συγκλόνισαν για δύο νύχτες το Μπέλφαστ μετά την κυκλοφορία του σοκαριστικού βίντεο της επίθεσης με μαχαίρι τη Δευτέρα, για την οποία κατηγορήθηκε ένας Σουδανός πρόσφυγας.Οι ταραξίες, κυρίως νεαροί άνδρες που φορούσαν μάσκες,Σήμερα η αστυνομία ανακοίνωσε ότιΣτη σημερινή συγκέντρωση ξέσπασαν επευφημίες και χειροκροτήματα όταν ένας ομιλητής στο βήμα απέτισε φόρο τιμής στο θύμα της επίθεσης, τονΗ οικογένειά του, η οποία ζήτησε από τα μέσα ενημέρωσης και το κοινό να σεβαστούν την ιδιωτικότητά τους , δήλωσε την Τετάρτη ότι η κατάσταση της υγείας είχε σταθεροποιηθεί. Έχασε το ένα μάτι από την επίθεση.«Το Μπέλφαστ είναι ενάντια στον ρατσισμό», «Καταπολεμήστε τον ρατσισμό, οικοδομήστε αλληλεγγύη» και «Το μίσος είναι η μόνη απειλή για τους δρόμους μας» ήταν μεταξύ των συνθημάτων που εμφανίστηκαν σε πολλά πλακάτ.

«Είστε το Μπέλφαστ που εκπροσωπώ», δήλωσε η δήμαρχος της πόλης, Ρόις-Μαΐρε Ντόνελι, από το βήμα, λέγοντας ότι έχει δεχτεί και αυτή απειλές κατά της ζωής της.



Ο ύποπτος για την επίθεση στο βόρειο Μπέλφαστ, ο 30χρονος Σουδανός υπήκοος Χάντι Αλοντίντ, εμφανίστηκε στο δικαστήριο την Τετάρτη και κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Προφυλακίστηκε και θα παραμείνει στη φυλακή μέχρι την επόμενη εμφάνισή του στο δικαστήριο στις 8 Ιουλίου.



Βίαιες διαδηλώσεις κατά μεταναστών συγκλόνισαν τη Βόρεια Ιρλανδία τον Ιούνιο του 2025 και το καλοκαίρι του 2024, μεταξύ άλλων περιοχών του Ηνωμένου Βασιλείου.