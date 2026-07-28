ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Τροχαίο στην Αττική οδό στο ύψος της Κύμης προς Αεροδρόμιο, καθυστερήσεις από την Μεταμόρφωση

Με βαριά ατζέντα και διαφωνίες η σημερινή συνάντηση Τραμπ - Νετανιάχου
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ Βολοντίμιρ Ζελένσκι Λευκός Οίκος ΗΠΑ Ουκρανία Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Μπένιαμιν Νετανιάχου

Με βαριά ατζέντα και διαφωνίες η σημερινή συνάντηση Τραμπ - Νετανιάχου

Πίσω από τις δημόσιες διαβεβαιώσεις περί «ισχυρής συμμαχίας», οι δύο ηγέτες βρίσκονται αντιμέτωποι με σοβαρές διαφωνίες για την πορεία του πολέμου με το Ιράν, την επόμενη ημέρα στη Μέση Ανατολή και μια σειρά γεωπολιτικών ζητημάτων που δοκιμάζουν τη σχέση τους - Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ θα συναντηθεί και με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Με βαριά ατζέντα και διαφωνίες η σημερινή συνάντηση Τραμπ - Νετανιάχου
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποδέχεται σήμερα Τρίτη 28/7 τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με τους πολέμους στο Ιράν και την Ουκρανία να βρίσκονται σε κρίσιμο στάδιο και τις σχέσεις του με τους δύο ηγέτες να είναι σαφώς διαφορετικές, γράφει το Reuters. 

Οι σχέσεις με τον Ζελένσκι έχουν βελτιωθεί καθώς η Ουκρανία έχει αποκρούσει τις ρωσικές προελάσεις, ενώ ο Νετανιάχου φτάνει εν μέσω αυξανόμενης δυσαρέσκειας στον Λευκό Οίκο για την έλλειψη προόδου προς μια ευρύτερη διευθέτηση στη σύγκρουση με το Ιράν, καθώς και κριτικής από μερίδα υποστηρικτών του Τραμπ που αντιτίθενται σε βαθύτερη εμπλοκή των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή.

Η σημερινή είναι η έβδομη επίσκεψη του Νετανιάχου στις ΗΠΑ από την επανεκλογή του Τραμπ και κανένας άλλος ηγέτης δεν έχει κάνει τόσα επίσημα ταξίδια στην Ουάσινγκτον. Αλλά ο Ισραηλινός πρωθυπουργός έφτασε στην αμερικανική πρωτεύουσα ως ένας ηγέτης που διεκδικεί την επανεκλογή του και προσπαθεί να σταθεροποιήσει μια τεταμένη σχέση.

Με πληροφορίες από Reuters

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Επαγγελματική Εκπαίδευση & Εξειδίκευση: Το Mοντέλο που σε Bάζει στην Aγορά Eργασίας

Σήμερα, οι επιχειρήσεις δεν αναζητούν απλώς θεωρητικές γνώσεις, αλλά ανθρώπους που μπορούν να ενταχθούν άμεσα στην παραγωγή, να χειριστούν σύγχρονες τεχνολογίες και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός περιβάλλοντος που αλλάζει με ιλιγγιώδεις ρυθμούς

Τα δύο gadgets που δεν πιάνουν χώρο στη βαλίτσα, αλλά κάνουν μεγάλη διαφορά στις διακοπές

Αυτό το καλοκαίρι, επιλέγουμε λιγότερα αλλά καλύτερα. Και όταν η τεχνολογία συνδυάζει μικρό μέγεθος, κορυφαία απόδοση και έξυπνο σχεδιασμό, γίνεται ο πιο χρήσιμος συνοδοιπόρος σε κάθε απόδραση.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης