Με βαριά ατζέντα και διαφωνίες η σημερινή συνάντηση Τραμπ - Νετανιάχου

Οι σχέσεις με τον Ζελένσκι έχουν βελτιωθεί καθώς η Ουκρανία έχει αποκρούσει τις ρωσικές προελάσεις, ενώ ο Νετανιάχου φτάνει εν μέσω αυξανόμενης δυσαρέσκειας στον Λευκό Οίκο για την έλλειψη προόδου προς μια ευρύτερη διευθέτηση στη σύγκρουση με το Ιράν, καθώς και κριτικής από μερίδα υποστηρικτών του Τραμπ που αντιτίθενται σε βαθύτερη εμπλοκή των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή.







Η σημερινή είναι η έβδομη επίσκεψη του Νετανιάχου στις ΗΠΑ από την επανεκλογή του Τραμπ και κανένας άλλος ηγέτης δεν έχει κάνει τόσα επίσημα ταξίδια στην Ουάσινγκτον. Αλλά ο Ισραηλινός πρωθυπουργός έφτασε στην αμερικανική πρωτεύουσα ως ένας ηγέτης που διεκδικεί την επανεκλογή του και προσπαθεί να σταθεροποιήσει μια τεταμένη σχέση.



Με πληροφορίες από Reuters





Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποδέχεται σήμερα Τρίτη 28/7 τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με τους πολέμους στο Ιράν και την Ουκρανία να βρίσκονται σε κρίσιμο στάδιο και τις σχέσεις του με τους δύο ηγέτες να είναι σαφώς διαφορετικές, γράφει το Reuters.