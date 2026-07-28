Με βαριά ατζέντα και διαφωνίες η σημερινή συνάντηση Τραμπ - Νετανιάχου
Με βαριά ατζέντα και διαφωνίες η σημερινή συνάντηση Τραμπ - Νετανιάχου
Πίσω από τις δημόσιες διαβεβαιώσεις περί «ισχυρής συμμαχίας», οι δύο ηγέτες βρίσκονται αντιμέτωποι με σοβαρές διαφωνίες για την πορεία του πολέμου με το Ιράν, την επόμενη ημέρα στη Μέση Ανατολή και μια σειρά γεωπολιτικών ζητημάτων που δοκιμάζουν τη σχέση τους - Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ θα συναντηθεί και με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποδέχεται σήμερα Τρίτη 28/7 τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με τους πολέμους στο Ιράν και την Ουκρανία να βρίσκονται σε κρίσιμο στάδιο και τις σχέσεις του με τους δύο ηγέτες να είναι σαφώς διαφορετικές, γράφει το Reuters.
Οι σχέσεις με τον Ζελένσκι έχουν βελτιωθεί καθώς η Ουκρανία έχει αποκρούσει τις ρωσικές προελάσεις, ενώ ο Νετανιάχου φτάνει εν μέσω αυξανόμενης δυσαρέσκειας στον Λευκό Οίκο για την έλλειψη προόδου προς μια ευρύτερη διευθέτηση στη σύγκρουση με το Ιράν, καθώς και κριτικής από μερίδα υποστηρικτών του Τραμπ που αντιτίθενται σε βαθύτερη εμπλοκή των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή.
Η σημερινή είναι η έβδομη επίσκεψη του Νετανιάχου στις ΗΠΑ από την επανεκλογή του Τραμπ και κανένας άλλος ηγέτης δεν έχει κάνει τόσα επίσημα ταξίδια στην Ουάσινγκτον. Αλλά ο Ισραηλινός πρωθυπουργός έφτασε στην αμερικανική πρωτεύουσα ως ένας ηγέτης που διεκδικεί την επανεκλογή του και προσπαθεί να σταθεροποιήσει μια τεταμένη σχέση.
Με πληροφορίες από Reuters
Οι σχέσεις με τον Ζελένσκι έχουν βελτιωθεί καθώς η Ουκρανία έχει αποκρούσει τις ρωσικές προελάσεις, ενώ ο Νετανιάχου φτάνει εν μέσω αυξανόμενης δυσαρέσκειας στον Λευκό Οίκο για την έλλειψη προόδου προς μια ευρύτερη διευθέτηση στη σύγκρουση με το Ιράν, καθώς και κριτικής από μερίδα υποστηρικτών του Τραμπ που αντιτίθενται σε βαθύτερη εμπλοκή των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή.
Zelensky has arrived in the US, saying his top priority is strengthening Ukraine’s anti-ballistic defenses and deepening strategic cooperation with Washington.— KyivPost (@KyivPost) July 28, 2026
He is set to meet President Trump, his team, and other key partners who can help strengthen Ukraine’s defense.
Video:… pic.twitter.com/4oIAa5Uguj
Η σημερινή είναι η έβδομη επίσκεψη του Νετανιάχου στις ΗΠΑ από την επανεκλογή του Τραμπ και κανένας άλλος ηγέτης δεν έχει κάνει τόσα επίσημα ταξίδια στην Ουάσινγκτον. Αλλά ο Ισραηλινός πρωθυπουργός έφτασε στην αμερικανική πρωτεύουσα ως ένας ηγέτης που διεκδικεί την επανεκλογή του και προσπαθεί να σταθεροποιήσει μια τεταμένη σχέση.
Με πληροφορίες από Reuters
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