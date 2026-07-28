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Προειδοποιητικά πυρά από το Ιράν σε έξι πλοία στο Ορμούζ, νέα εστία έντασης και στην Ερυθρά Θάλασσα
Προειδοποιητικά πυρά από το Ιράν σε έξι πλοία στο Ορμούζ, νέα εστία έντασης και στην Ερυθρά Θάλασσα
Ανεβαίνει ο γεωπολιτικός κίνδυνος για τη διεθνή ναυτιλία. Επιθέσεις κατά σαουδαραβικών ενεργειακών υποδομών και νέα πλήγματα στη Μαύρη Θάλασσα διατηρούν στο «κόκκινο» το επίπεδο κινδύνου για τις εμπορικές θαλάσσιες μεταφορές
Η ασφάλεια της διεθνούς ναυσιπλοΐας εξακολουθεί να δοκιμάζεται σε πολλαπλά μέτωπα, καθώς οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, την Ερυθρά Θάλασσα και τη Μαύρη Θάλασσα δημιουργούν ένα εξαιρετικά ασταθές περιβάλλον για τις εμπορικές μεταφορές. Το Στενό του Ορμούζ, οι λιμένες της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά θάλασσα και οι θαλάσσιες περιοχές γύρω από την Ουκρανία και τη Ρωσία εξακολουθούν να αξιολογούνται με το υψηλότερο επίπεδο κινδύνου (5/5), αυξάνοντας την ανησυχία της ναυτιλιακής αγοράς σύμφωνα με ανάλυση της EOS Risk Group.
Στο Στενό του Ορμούζ, η ένταση παραμένει ιδιαίτερα υψηλή. Σύμφωνα με τις ιρανικές αρχές, μονάδες του Πολεμικού Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης παρενέβησαν σε έξι εμπορικά πλοία, τα οποία φέρεται να επιχείρησαν να κινηθούν εκτός της καθορισμένης από το Ιράν ναυτιλιακής διαδρομής. Οι δυνάμεις της Τεχεράνης προχώρησαν σε προειδοποιητικά πυρά και υποχρέωσαν τα πλοία να επιστρέψουν προς τον Αραβικό Κόλπο, χωρίς ωστόσο να δημοσιοποιηθούν τα στοιχεία τους.
Την ίδια ώρα, η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε ότι συμπληρώθηκε τρίτη συνεχόμενη ημέρα χωρίς αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις θα μπορούσαν να επανεκκινήσουν εάν αποτύχουν οι διπλωματικές διαπραγματεύσεις. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη διαμήνυσε ότι θα συνεχίσει να αναστέλλει τα αντίποινα όσο διαρκεί η αμερικανική παύση επιχειρήσεων.
Παράλληλα, η κρίση επεκτείνεται και στη Σαουδική Αραβία. Το Ριάντ ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εκτοξεύθηκαν από το Ιράκ από φιλοϊρανικές οργανώσεις, με στόχο ενεργειακές εγκαταστάσεις στην Ανατολική Επαρχία και στην περιοχή της πρωτεύουσας. Αντίστοιχα, η Ιορδανία κατέρριψε ακόμη δύο drones που εισήλθαν στον εναέριο χώρο της.
Στην Ερυθρά Θάλασσα, οι αντάρτες Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη για επιθέσεις εναντίον υποδομών που, όπως υποστηρίζουν, υποστηρίζουν τη μεταφορά σαουδαραβικού αργού πετρελαίου προς το λιμάνι του Yanbu. Δορυφορική ανάλυση κατέγραψε ζημιές στο διυλιστήριο Abqaiq, αν και μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι αυτές προκλήθηκαν από τη συγκεκριμένη επίθεση. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι το ενδεχόμενο στρατιωτικής απάντησης της Σαουδικής Αραβίας αλλά και νέων επιθέσεων των Χούθι σε λιμένες και ενεργειακές εγκαταστάσεις παραμένει ιδιαίτερα αυξημένο μέσα στις επόμενες ημέρες.
Στη Μαύρη Θάλασσα, οι πολεμικές επιχειρήσεις συνεχίζουν να επηρεάζουν άμεσα την εμπορική ναυτιλία. Ιρανικό φορτηγό πλοίο υπέστη ζημιές στην Κασπία Θάλασσα ύστερα από φερόμενη ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος, με αποτέλεσμα έναν νεκρό και έναν τραυματία. Παράλληλα, ρωσικές επιθέσεις προκάλεσαν ζημιές σε τρία εμπορικά πλοία που βρίσκονταν ελλιμενισμένα στο Μικολάιβ, ενώ ουκρανικά drones έπληξαν λιμενικές εγκαταστάσεις στο Ροστόφ επί του Ντον. Η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι η επίθεση κατά του ιρανικού πλοίου δεν θα μείνει αναπάντητη, γεγονός που εντείνει τους φόβους για περαιτέρω κλιμάκωση.
Την ίδια στιγμή, στη Δυτική Αφρική, οι αρχές της Νιγηρίας ανακοίνωσαν την κατάσχεση περισσότερων από δύο τόνων ναρκωτικών ουσιών που ήταν κρυμμένες σε φορτία στο λιμάνι της Απάπα και σε άλλες πύλες εισόδου της χώρας, υπενθυμίζοντας ότι τα λιμάνια της περιοχής εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται από διεθνή κυκλώματα οργανωμένου εγκλήματος. Στο γειτονικό Μπενίν, οι προσωρινοί κυκλοφοριακοί περιορισμοί γύρω από το λιμάνι του Κοτονού λόγω των εορτασμών της Ημέρας Ανεξαρτησίας αναμένεται να προκαλέσουν μόνο περιορισμένες καθυστερήσεις στη διακίνηση φορτίων, χωρίς να διαφαίνεται κίνδυνος ευρύτερης αναταραχής.
Οι τελευταίες εξελίξεις επιβεβαιώνουν ότι η διεθνής ναυτιλία εξακολουθεί να λειτουργεί σε ένα περιβάλλον αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας, όπου ακόμη και μεμονωμένα περιστατικά μπορούν να επηρεάσουν τις θαλάσσιες διαδρομές, το κόστος μεταφοράς, τα ασφάλιστρα κινδύνου και τις επιχειρησιακές αποφάσεις των ναυτιλιακών εταιρειών.
Στο Στενό του Ορμούζ, η ένταση παραμένει ιδιαίτερα υψηλή. Σύμφωνα με τις ιρανικές αρχές, μονάδες του Πολεμικού Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης παρενέβησαν σε έξι εμπορικά πλοία, τα οποία φέρεται να επιχείρησαν να κινηθούν εκτός της καθορισμένης από το Ιράν ναυτιλιακής διαδρομής. Οι δυνάμεις της Τεχεράνης προχώρησαν σε προειδοποιητικά πυρά και υποχρέωσαν τα πλοία να επιστρέψουν προς τον Αραβικό Κόλπο, χωρίς ωστόσο να δημοσιοποιηθούν τα στοιχεία τους.
Την ίδια ώρα, η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε ότι συμπληρώθηκε τρίτη συνεχόμενη ημέρα χωρίς αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις θα μπορούσαν να επανεκκινήσουν εάν αποτύχουν οι διπλωματικές διαπραγματεύσεις. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη διαμήνυσε ότι θα συνεχίσει να αναστέλλει τα αντίποινα όσο διαρκεί η αμερικανική παύση επιχειρήσεων.
Παράλληλα, η κρίση επεκτείνεται και στη Σαουδική Αραβία. Το Ριάντ ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εκτοξεύθηκαν από το Ιράκ από φιλοϊρανικές οργανώσεις, με στόχο ενεργειακές εγκαταστάσεις στην Ανατολική Επαρχία και στην περιοχή της πρωτεύουσας. Αντίστοιχα, η Ιορδανία κατέρριψε ακόμη δύο drones που εισήλθαν στον εναέριο χώρο της.
Στην Ερυθρά Θάλασσα, οι αντάρτες Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη για επιθέσεις εναντίον υποδομών που, όπως υποστηρίζουν, υποστηρίζουν τη μεταφορά σαουδαραβικού αργού πετρελαίου προς το λιμάνι του Yanbu. Δορυφορική ανάλυση κατέγραψε ζημιές στο διυλιστήριο Abqaiq, αν και μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι αυτές προκλήθηκαν από τη συγκεκριμένη επίθεση. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι το ενδεχόμενο στρατιωτικής απάντησης της Σαουδικής Αραβίας αλλά και νέων επιθέσεων των Χούθι σε λιμένες και ενεργειακές εγκαταστάσεις παραμένει ιδιαίτερα αυξημένο μέσα στις επόμενες ημέρες.
Στη Μαύρη Θάλασσα, οι πολεμικές επιχειρήσεις συνεχίζουν να επηρεάζουν άμεσα την εμπορική ναυτιλία. Ιρανικό φορτηγό πλοίο υπέστη ζημιές στην Κασπία Θάλασσα ύστερα από φερόμενη ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος, με αποτέλεσμα έναν νεκρό και έναν τραυματία. Παράλληλα, ρωσικές επιθέσεις προκάλεσαν ζημιές σε τρία εμπορικά πλοία που βρίσκονταν ελλιμενισμένα στο Μικολάιβ, ενώ ουκρανικά drones έπληξαν λιμενικές εγκαταστάσεις στο Ροστόφ επί του Ντον. Η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι η επίθεση κατά του ιρανικού πλοίου δεν θα μείνει αναπάντητη, γεγονός που εντείνει τους φόβους για περαιτέρω κλιμάκωση.
Την ίδια στιγμή, στη Δυτική Αφρική, οι αρχές της Νιγηρίας ανακοίνωσαν την κατάσχεση περισσότερων από δύο τόνων ναρκωτικών ουσιών που ήταν κρυμμένες σε φορτία στο λιμάνι της Απάπα και σε άλλες πύλες εισόδου της χώρας, υπενθυμίζοντας ότι τα λιμάνια της περιοχής εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται από διεθνή κυκλώματα οργανωμένου εγκλήματος. Στο γειτονικό Μπενίν, οι προσωρινοί κυκλοφοριακοί περιορισμοί γύρω από το λιμάνι του Κοτονού λόγω των εορτασμών της Ημέρας Ανεξαρτησίας αναμένεται να προκαλέσουν μόνο περιορισμένες καθυστερήσεις στη διακίνηση φορτίων, χωρίς να διαφαίνεται κίνδυνος ευρύτερης αναταραχής.
Οι τελευταίες εξελίξεις επιβεβαιώνουν ότι η διεθνής ναυτιλία εξακολουθεί να λειτουργεί σε ένα περιβάλλον αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας, όπου ακόμη και μεμονωμένα περιστατικά μπορούν να επηρεάσουν τις θαλάσσιες διαδρομές, το κόστος μεταφοράς, τα ασφάλιστρα κινδύνου και τις επιχειρησιακές αποφάσεις των ναυτιλιακών εταιρειών.
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