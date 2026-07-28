ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Τροχαίο στην Αττική οδό στο ύψος της Κύμης προς Αεροδρόμιο, καθυστερήσεις από την Μεταμόρφωση

Παίρνει μέτρα η Φινλανδία λόγω των drones: Κλείνει μέρος του εναέριου χώρου, περιορίζεται η θαλάσσια κυκλοφορία κοντά στη Ρωσία
ΚΟΣΜΟΣ
Φιλανδία Drones

Παίρνει μέτρα η Φινλανδία λόγω των drones: Κλείνει μέρος του εναέριου χώρου, περιορίζεται η θαλάσσια κυκλοφορία κοντά στη Ρωσία

Ουκρανικά drones που είχαν στόχο τη Ρωσία εισήλθαν στον εναέριο χώρο της Φινλανδίας, της Εσθονίας, της Λετονίας και της Λιθουανίας φέτος

Παίρνει μέτρα η Φινλανδία λόγω των drones: Κλείνει μέρος του εναέριου χώρου, περιορίζεται η θαλάσσια κυκλοφορία κοντά στη Ρωσία
3 ΣΧΟΛΙΑ
Ο στρατός της Φινλανδίας δήλωσε σήμερα ότι έκλεισε ένα τμήμα του φινλανδικού εναέριου χώρου και περιόρισε τη θαλάσσια κυκλοφορία ανοικτά των νότιων ακτών της χώρας, κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία, λόγω κινδύνου είσδυσης αδέσποτων μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones) στην περιοχή.

Ουκρανικά στρατιωτικά drones που είχαν στόχο τη Ρωσία ξεμάκρυναν και εισήλθαν στον εναέριο χώρο της Φινλανδίας, της Εσθονίας, της Λετονίας και της Λιθουανίας φέτος, αυξάνοντας τις ανησυχίες ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει αντίκτυπο στα βόρεια σύνορα του NATO.

Η Φινλανδία λαμβάνει τα μέτρα «έτσι ώστε να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε ότι οι αρχές θα μπορέσουν να επιχειρήσουν αν drones ξεμακρύνουν και εισέλθουν στην περιοχή, που σημαίνει ασφαλή αντίμετρα και ασφάλεια των περαστικών», δήλωσε στρατιωτικός εκπρόσωπος.

Ο/η εκπρόσωπος είπε πως ο στρατός δεν μπορεί να σχολιάσει σχετικά με την πηγή της πληροφορίας για ενδεχόμενη δραστηριότητα drones, «καθώς πρόκειται για επιχειρησιακή πληροφορία».

Η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις σε ρωσικούς στόχους με μεγάλης εμβέλειας drones.

Το Κίεβο και σύμμαχοί του μέλη του ΝΑΤΟ έχουν επιρρίψει την ευθύνη σε ρωσικές παρεμβολές που εκτρέπουν ορισμένα ουκρανικά drones μέσα στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ. Η Μόσχα κατηγορεί την Ουκρανία ότι κατευθύνει εκ προθέσεως drones στα σύνορα.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Επαγγελματική Εκπαίδευση & Εξειδίκευση: Το Mοντέλο που σε Bάζει στην Aγορά Eργασίας

Σήμερα, οι επιχειρήσεις δεν αναζητούν απλώς θεωρητικές γνώσεις, αλλά ανθρώπους που μπορούν να ενταχθούν άμεσα στην παραγωγή, να χειριστούν σύγχρονες τεχνολογίες και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός περιβάλλοντος που αλλάζει με ιλιγγιώδεις ρυθμούς

Τα δύο gadgets που δεν πιάνουν χώρο στη βαλίτσα, αλλά κάνουν μεγάλη διαφορά στις διακοπές

Αυτό το καλοκαίρι, επιλέγουμε λιγότερα αλλά καλύτερα. Και όταν η τεχνολογία συνδυάζει μικρό μέγεθος, κορυφαία απόδοση και έξυπνο σχεδιασμό, γίνεται ο πιο χρήσιμος συνοδοιπόρος σε κάθε απόδραση.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης