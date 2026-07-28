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Παίρνει μέτρα η Φινλανδία λόγω των drones: Κλείνει μέρος του εναέριου χώρου, περιορίζεται η θαλάσσια κυκλοφορία κοντά στη Ρωσία
Παίρνει μέτρα η Φινλανδία λόγω των drones: Κλείνει μέρος του εναέριου χώρου, περιορίζεται η θαλάσσια κυκλοφορία κοντά στη Ρωσία
Ουκρανικά drones που είχαν στόχο τη Ρωσία εισήλθαν στον εναέριο χώρο της Φινλανδίας, της Εσθονίας, της Λετονίας και της Λιθουανίας φέτος
Ο στρατός της Φινλανδίας δήλωσε σήμερα ότι έκλεισε ένα τμήμα του φινλανδικού εναέριου χώρου και περιόρισε τη θαλάσσια κυκλοφορία ανοικτά των νότιων ακτών της χώρας, κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία, λόγω κινδύνου είσδυσης αδέσποτων μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones) στην περιοχή.
Ουκρανικά στρατιωτικά drones που είχαν στόχο τη Ρωσία ξεμάκρυναν και εισήλθαν στον εναέριο χώρο της Φινλανδίας, της Εσθονίας, της Λετονίας και της Λιθουανίας φέτος, αυξάνοντας τις ανησυχίες ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει αντίκτυπο στα βόρεια σύνορα του NATO.
Η Φινλανδία λαμβάνει τα μέτρα «έτσι ώστε να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε ότι οι αρχές θα μπορέσουν να επιχειρήσουν αν drones ξεμακρύνουν και εισέλθουν στην περιοχή, που σημαίνει ασφαλή αντίμετρα και ασφάλεια των περαστικών», δήλωσε στρατιωτικός εκπρόσωπος.
Ο/η εκπρόσωπος είπε πως ο στρατός δεν μπορεί να σχολιάσει σχετικά με την πηγή της πληροφορίας για ενδεχόμενη δραστηριότητα drones, «καθώς πρόκειται για επιχειρησιακή πληροφορία».
Η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις σε ρωσικούς στόχους με μεγάλης εμβέλειας drones.
Το Κίεβο και σύμμαχοί του μέλη του ΝΑΤΟ έχουν επιρρίψει την ευθύνη σε ρωσικές παρεμβολές που εκτρέπουν ορισμένα ουκρανικά drones μέσα στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ. Η Μόσχα κατηγορεί την Ουκρανία ότι κατευθύνει εκ προθέσεως drones στα σύνορα.
ΑΠΕ-ΜΠΕ
Ουκρανικά στρατιωτικά drones που είχαν στόχο τη Ρωσία ξεμάκρυναν και εισήλθαν στον εναέριο χώρο της Φινλανδίας, της Εσθονίας, της Λετονίας και της Λιθουανίας φέτος, αυξάνοντας τις ανησυχίες ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει αντίκτυπο στα βόρεια σύνορα του NATO.
Η Φινλανδία λαμβάνει τα μέτρα «έτσι ώστε να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε ότι οι αρχές θα μπορέσουν να επιχειρήσουν αν drones ξεμακρύνουν και εισέλθουν στην περιοχή, που σημαίνει ασφαλή αντίμετρα και ασφάλεια των περαστικών», δήλωσε στρατιωτικός εκπρόσωπος.
Ο/η εκπρόσωπος είπε πως ο στρατός δεν μπορεί να σχολιάσει σχετικά με την πηγή της πληροφορίας για ενδεχόμενη δραστηριότητα drones, «καθώς πρόκειται για επιχειρησιακή πληροφορία».
Η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις σε ρωσικούς στόχους με μεγάλης εμβέλειας drones.
Το Κίεβο και σύμμαχοί του μέλη του ΝΑΤΟ έχουν επιρρίψει την ευθύνη σε ρωσικές παρεμβολές που εκτρέπουν ορισμένα ουκρανικά drones μέσα στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ. Η Μόσχα κατηγορεί την Ουκρανία ότι κατευθύνει εκ προθέσεως drones στα σύνορα.
ΑΠΕ-ΜΠΕ
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