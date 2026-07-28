Βρετανία: Η «Οδύσσεια» του Νόλαν προκάλεσε αύξηση 5.000% σε εκείνους που θέλουν να μάθουν ελληνικά
Βρετανία: Η «Οδύσσεια» του Νόλαν προκάλεσε αύξηση 5.000% σε εκείνους που θέλουν να μάθουν ελληνικά
Ειδική σε θέματα γλωσσικών τάσεων ανέφερε ότι η «Οδύσσεια» δημιούργησε μια σπίθα που «μπορεί να οδηγήσει σε μια βαθύτερη κατανόηση της γλωσσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας»
Η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν έχει εξελιχθεί σε ένα πολιτιστικό φαινόμενο από την ημέρα που βγήκε στις αίθουσες εδώ και περίπου 10 ημέρες, αλλά δεν περιορίζεται απλώς στο να εμπνέει συζητήσεις, αφού σύμφωνα με την βρετανική Indepedent, έχει παρατηρηθεί ραγδαία αύξηση του αριθμού των ανθρώπων που μαθαίνουν ελληνικά στην Αγγλία.
Η ταινία αποτελεί αναμφισβήτητη επιτυχία στα ταμεία, ξεπερνώντας τις προσδοκίες με έσοδα που ξεπέρασαν τα 640 εκατομμύρια δολάρια στα παγκόσμια ταμεία μετά από μόλις εννέα ημέρες. Αν και η ιστορική θέση της ταινίας ως της πρώτης που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου σε IMAX σίγουρα συνέβαλε σε αυτά τα νούμερα, αποτελεί επίσης απόδειξη της διαχρονικής γοητείας του αρχαίου ποιήματος του Ομήρου, που συντάχθηκε πριν από σχεδόν 3.000 χρόνια.
Σύμφωνα με το Google Trends, οι αναζητήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο για τη φράση «μάθε ελληνικά» αυξήθηκαν κατά 5.000% τις τελευταίες δύο εβδομάδες, καθώς η προσμονή για την «Οδύσσεια» έφτασε στο αποκορύφωμά της. Η Madeline Enos, ειδική σε θέματα γλωσσικών τάσεων της Preply, δήλωσε στην εφημερίδα The Times: «Η Οδύσσεια του Ομήρου γράφτηκε στα αρχαία ελληνικά, τα οποία διαφέρουν σημαντικά από τη γλώσσα που ομιλείται σήμερα στην Ελλάδα».
«Τα αρχαία ελληνικά προσφέρουν την ευκαιρία να έρθει κανείς σε στενότερη επαφή με το πρωτότυπο κείμενο του Ομήρου και τον ευρύτερο κλασικό κόσμο, ενώ τα νέα ελληνικά μπορούν να βοηθήσουν τους ανθρώπους να συνδεθούν με τη σύγχρονη ελληνική κουλτούρα και να επικοινωνήσουν με τους ομιλητές της γλώσσας σήμερα». Οπως είπε, η «Οδύσσεια» δημιούργησε μια σπίθα που «μπορεί να οδηγήσει σε μια βαθύτερη κατανόηση της γλωσσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας».
Οι πωλήσεις των εκδοθέντων αντιτύπων της «Οδύσσειας» έχουν αυξηθεί κατά 70% σε σχέση με πέρυσι, με 35.000 περισσότερα αντίτυπα να έχουν πωληθεί φέτος στη Βρετανία, σε σύγκριση με μόλις 5.000 το 2025.
Ενώ πολλοί ήταν ενθουσιασμένοι για την «Οδύσσεια» πριν από την κυκλοφορία της, οι μελετητές έστρεψαν γρήγορα την κριτική τους προς τον Νόλαν μετά την αποκάλυψη των πρώτων εικόνων και των τρέιλερ. Έμειναν απογοητευμένοι από λεπτομέρειες της παραγωγής, όπως ο σχεδιασμός των κοστουμιών και η χρήση της σύγχρονης αγγλικής γλώσσας, συμπεριλαμβανομένου του γεγονότος ότι οι ανδρικοί χαρακτήρες στην ταινία φορούσαν παντελόνια και όχι φούστες, καθώς και της χρήσης της λέξης «dad» αντί για «father».
Ο ίδιος ο Νόλαν δήλωσε στο περιοδικό «Time» ότι έγραψε ένα εναλλακτικό τέλος για το ποίημα του Ομήρου στην ταινία, καθώς το πρωτότυπο «είναι τόσο ζοφερό και τόσο μισογυνιστικό. Έπρεπε να αποκλείσω μέρος αυτού του υλικού», είπε. «Αλλά δεν ήθελα να το αφαιρέσω εντελώς από το πλαίσιο, όσον αφορά το μήνυμα που μεταδίδει για τους άνδρες και τον τρόπο με τον οποίο διεξάγουν τον πόλεμο».
Η ταινία αποτελεί αναμφισβήτητη επιτυχία στα ταμεία, ξεπερνώντας τις προσδοκίες με έσοδα που ξεπέρασαν τα 640 εκατομμύρια δολάρια στα παγκόσμια ταμεία μετά από μόλις εννέα ημέρες. Αν και η ιστορική θέση της ταινίας ως της πρώτης που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου σε IMAX σίγουρα συνέβαλε σε αυτά τα νούμερα, αποτελεί επίσης απόδειξη της διαχρονικής γοητείας του αρχαίου ποιήματος του Ομήρου, που συντάχθηκε πριν από σχεδόν 3.000 χρόνια.
Σύμφωνα με το Google Trends, οι αναζητήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο για τη φράση «μάθε ελληνικά» αυξήθηκαν κατά 5.000% τις τελευταίες δύο εβδομάδες, καθώς η προσμονή για την «Οδύσσεια» έφτασε στο αποκορύφωμά της. Η Madeline Enos, ειδική σε θέματα γλωσσικών τάσεων της Preply, δήλωσε στην εφημερίδα The Times: «Η Οδύσσεια του Ομήρου γράφτηκε στα αρχαία ελληνικά, τα οποία διαφέρουν σημαντικά από τη γλώσσα που ομιλείται σήμερα στην Ελλάδα».
Defy the Gods. Watch the New Trailer for Christopher Nolan's The Odyssey and experience the film in theaters 7 17 26. pic.twitter.com/Ve6wUGxw3P— The Odyssey Movie (@odysseymovie) May 5, 2026
«Τα αρχαία ελληνικά προσφέρουν την ευκαιρία να έρθει κανείς σε στενότερη επαφή με το πρωτότυπο κείμενο του Ομήρου και τον ευρύτερο κλασικό κόσμο, ενώ τα νέα ελληνικά μπορούν να βοηθήσουν τους ανθρώπους να συνδεθούν με τη σύγχρονη ελληνική κουλτούρα και να επικοινωνήσουν με τους ομιλητές της γλώσσας σήμερα». Οπως είπε, η «Οδύσσεια» δημιούργησε μια σπίθα που «μπορεί να οδηγήσει σε μια βαθύτερη κατανόηση της γλωσσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας».
Οι πωλήσεις των εκδοθέντων αντιτύπων της «Οδύσσειας» έχουν αυξηθεί κατά 70% σε σχέση με πέρυσι, με 35.000 περισσότερα αντίτυπα να έχουν πωληθεί φέτος στη Βρετανία, σε σύγκριση με μόλις 5.000 το 2025.
Ενώ πολλοί ήταν ενθουσιασμένοι για την «Οδύσσεια» πριν από την κυκλοφορία της, οι μελετητές έστρεψαν γρήγορα την κριτική τους προς τον Νόλαν μετά την αποκάλυψη των πρώτων εικόνων και των τρέιλερ. Έμειναν απογοητευμένοι από λεπτομέρειες της παραγωγής, όπως ο σχεδιασμός των κοστουμιών και η χρήση της σύγχρονης αγγλικής γλώσσας, συμπεριλαμβανομένου του γεγονότος ότι οι ανδρικοί χαρακτήρες στην ταινία φορούσαν παντελόνια και όχι φούστες, καθώς και της χρήσης της λέξης «dad» αντί για «father».
Ο ίδιος ο Νόλαν δήλωσε στο περιοδικό «Time» ότι έγραψε ένα εναλλακτικό τέλος για το ποίημα του Ομήρου στην ταινία, καθώς το πρωτότυπο «είναι τόσο ζοφερό και τόσο μισογυνιστικό. Έπρεπε να αποκλείσω μέρος αυτού του υλικού», είπε. «Αλλά δεν ήθελα να το αφαιρέσω εντελώς από το πλαίσιο, όσον αφορά το μήνυμα που μεταδίδει για τους άνδρες και τον τρόπο με τον οποίο διεξάγουν τον πόλεμο».
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