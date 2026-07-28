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Η Ιταλία θα ζητήσει 14,9 δισ. ευρώ από το πρόγραμμα Safe για εξοπλιστικά προγράμματα
ΚΟΣΜΟΣ
Ιταλία Αντόνιο Ταγιάνι Δάνεια SAFE

Η Ιταλία θα ζητήσει 14,9 δισ. ευρώ από το πρόγραμμα Safe για εξοπλιστικά προγράμματα

Η δήλωση του Αντόνιο Ταγιάνι δείχνει ότι στο εσωτερικό της κυβερνητικής συμμαχίας φέρεται να επετεύχθη συμφωνία και να ξεπεράσθηκε η πάγια αρνητική στάση της Λέγκα και του υπουργού Οικονομικών της, Τζανκάρλο Τζορτζέτι, ως προς την δυνατότητα ενεργοποίησης των σχετικών δανείων

Η Ιταλία θα ζητήσει 14,9 δισ. ευρώ από το πρόγραμμα Safe για εξοπλιστικά προγράμματα
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Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι ανακοίνωσε σήμερα ενώπιον των μελών των επιτροπών άμυνας και εξωτερικών υποθέσεων ότι η χώρα του εννοεί να κάνει χρήση των ευρωπαϊκών δανείων «Safe», για την χρηματοδότηση εξοπλιστικών προγραμμάτων.

«Πρόκειται να ζητήσουμε 14,9 δισεκατομμύρια ευρώ, πριν από το τέλος του χρόνου. Θα διαμορφώσουμε την πρότασή μας και στην συνέχεια ο υπουργός Άμυνας, Γκουίντο Κροζέτο, θα εκφραστεί σχετικά με το πώς θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα χρήματα αυτά, το 2027», εξήγησε ο Ταγιάνι.

Ο ιταλικός Τύπος υπογραμμίζει ότι η οριστική απόφαση για την ενεργοποίηση των δανείων του «Safe» πρόκειται να ληφθεί, πάντως, από το κοινοβούλιο, μέχρι τον Δεκέμβριο. Η σημερινή δήλωση του Ταγιάνι δείχνει ότι στο εσωτερικό της κυβερνητικής συμμαχίας φέρεται να επετεύχθη συμφωνία και να ξεπεράσθηκε η πάγια αρνητική στάση της Λέγκα και του υπουργού Οικονομικών της, Τζανκάρλο Τζορτζέτι, ως προς την δυνατότητα ενεργοποίησης των σχετικών δανείων.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι έχει υπογραμμίσει επανειλημμένα ότι, από την στιγμή που πρόκειται για στρατηγικές επιλογές οι οποίες συνδέονται με την εξωτερική πολιτική και την άμυνα, η τελευταία λέξη ανήκει δικαιωματικά στο κοινοβούλιο.
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