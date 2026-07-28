Η Ιταλία θα ζητήσει 14,9 δισ. ευρώ από το πρόγραμμα Safe για εξοπλιστικά προγράμματα

Η δήλωση του Αντόνιο Ταγιάνι δείχνει ότι στο εσωτερικό της κυβερνητικής συμμαχίας φέρεται να επετεύχθη συμφωνία και να ξεπεράσθηκε η πάγια αρνητική στάση της Λέγκα και του υπουργού Οικονομικών της, Τζανκάρλο Τζορτζέτι, ως προς την δυνατότητα ενεργοποίησης των σχετικών δανείων