Δεκάδες τραυματίες από τα 7,1 Ρίχτερ στην Ιαπωνία: Αγνοούμενοι και εγκλωβισμένοι σε εμπορικό κέντρο μετά από έκρηξη, χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ρεύμα

WATCH: Magnitude 6.8 earthquake causes severe damage in Kumamoto, Japan pic.twitter.com/wfEDU5I6QZ — BNO News Live (@BNODesk) July 28, 2026



Χωρίς προβλήματα ο πυρηνικός σταθμός Σεντάι

The IAEA has been informed by Japan’s Nuclear Regulation Authority (NRA) that today’s 7.1 magnitude earthquake caused no damage or safety issues at the Sendai Nuclear Power Plant, located around 100 km from the epicentre, and that it remains in operation.

The IAEA will continue… pic.twitter.com/25E1AYQHnE — IAEA - International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) July 28, 2026

«Όταν συνέβη ο σεισμός, η δόνηση ήταν τόσο ισχυρή που δεν μπορούσα να σταθώ όρθιος», δήλωσε στην κρατική τηλεόραση περίπου μισή ώρα μετά τον σεισμό υπάλληλος του NHK στην επαρχία Κουμαμότο.Η εταιρεία σιδηροδρόμων JR Kyushu δήλωσε ότι, ανάμεσά τους των τρένων υψηλής ταχύτητας.Το αεροδρόμιο του Κουμαμότο έκλεισε τον διάδρομο απογείωσης-προσγείωσης με τις αεροπορικές εταιρείες να εκτρέπουν ή να ακυρώνουν πτήσεις. Οι εταιρείες τηλεπικοινωνίας KDDI και Docomo ανακοίνωσαν ότι έχουν προκληθεί προβλήματα στις υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας.Πάντως, καθησυχαστικές είναι οι πρώτες πληροφορίες, καθώς δεν διαπιστώθηκαν προβλήματα στον πυρηνικό σταθμό Σεντάι.Σύμφωνα με ανακοίνωση του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (IAEA), η Ρυθμιστική Αρχή Πυρηνικής Ενέργειας της Ιαπωνίας (NRA) ενημέρωσε ότι η σεισμική δόνηση δεν προκάλεσε ζημιές ούτε ζητήματα που να επηρεάζουν την ασφάλεια των εγκαταστάσεων.Ο πυρηνικός σταθμός Σεντάι, ο οποίος βρίσκεται περίπου 100 χιλιόμετρα από το επίκεντρο του σεισμού, παραμένει σε πλήρη λειτουργία, χωρίς να έχει αναφερθεί κάποιο επιχειρησιακό πρόβλημα.Ο γενικός διευθυντής του IAEA, Ραφαέλ Γκρόσι, ανέφερε ότι ο Οργανισμός παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και θα συνεχίσει να αξιολογεί την κατάσταση σε συνεργασία με τις ιαπωνικές αρχές.