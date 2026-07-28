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Δεκάδες τραυματίες από τα 7,1 Ρίχτερ στην Ιαπωνία: Αγνοούμενοι και εγκλωβισμένοι σε εμπορικό κέντρο μετά από έκρηξη, χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ρεύμα
ΚΟΣΜΟΣ
Σεισμός Ιαπωνία Σεισμός Ιαπωνία

Δεκάδες τραυματίες από τα 7,1 Ρίχτερ στην Ιαπωνία: Αγνοούμενοι και εγκλωβισμένοι σε εμπορικό κέντρο μετά από έκρηξη, χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ρεύμα

Κτίρια κατέρρευσαν, προκλήθηκαν ζημιές στο οδικό δίκτυο - Εμπορικό τρένο εκτροχιάστηκε

Δεκάδες τραυματίες από τα 7,1 Ρίχτερ στην Ιαπωνία: Αγνοούμενοι και εγκλωβισμένοι σε εμπορικό κέντρο μετά από έκρηξη, χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ρεύμα
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Τουλάχιστον 50 άνθρωποι τραυματίστηκαν από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,1 Ρίχτερ που έπληξε σήμερα τη νοτιοδυτική Ιαπωνία, ενώ κάποια κτίρια κατέρρευσαν, προκλήθηκαν ζημιές στο οδικό δίκτυο και χιλιάδες νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

«Συνεχίζουμε να εκτιμούμε την έκταση των τραυματισμών και των υλικών ζημιών αλλά έχω ενημερωθεί ότι ήδη υπάρχουν αρκετοί τραυματισμένοι…σε κάποιες περιοχές σημειώθηκαν διακοπές στην ηλεκτροδότηση και πυρκαγιές, δρόμοι και γέφυρες υπέστησαν ζημιές και κτίρια κατέρρευσαν», δήλωσε η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο γραφείο της στο Τόκιο. «Πάνω απ’ όλα ζητώ από όλους να λάβουν μέτρα για να προστατευτούν, όπως το να αναζητήσουν ασφαλή τοποθεσία».

Ένα νοσοκομείο ανέφερε ότι δέχθηκε περισσότερους από 50 τραυματίες, σύμφωνα με το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο NHK. Πάνω από 10 σπίτια έχουν καταρρεύσει και κάποιοι κάτοικοι έχουν εγκλωβιστεί στο εσωτερικό τεσσάρων εξ αυτών, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Αρκετοί άνθρωποι που επέβαιναν σε τρένο υψηλής ταχύτητας την ώρα του σεισμού επίσης τραυματίστηκαν, σύμφωνα με την εφημερίδα Nikkei.

Ισχυρή σεισμική δόνηση, μεγέθους 7,1 βαθμών, σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση, έπληξε σήμερα την επαρχία Κουμαμότο στην νοτιοδυτική Ιαπωνία, σύμφωνα με την Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (JMA). Η δόνηση που σημειώθηκε στις 16:27 (τοπική ώρα, 10:27 ώρα Ελλάδας) στο νησί Κιούσου, έφθασε στο μέγιστο επίπεδο (7) της κλίμακας που ονομάζεται “shindo” (‘σίντο’) και που μετρά την ισχύ με την οποία γίνονται αισθητοί οι σεισμοί, διευκρίνισε η JMA. Η JMA είχε αρχικά εκδώσει προειδοποίηση για τσουνάμι ύψους έως ένα μέτρο, προχωρώντας στη συνέχεια στην άρση της.

Το NHK μετέδωσε εικόνες που φαίνονται κτίρια να έχουν καταρρεύσει ή στα οποία να έχει ξεσπάσει πυρκαγιά, μεγάλες ρωγμές στους δρόμους καθώς και ένα εμπορικό τρένο που είχε εκτροχιαστεί. Μεταξύ των κτιρίων που υπέστησαν ζημιές είναι ένα εμπορικό κέντρο, όπου σύμφωνα με το NHK σημειώθηκε και έκρηξη όπου υπάρχουν εγκλωβισμένα άτομα, ενώ περίπου 20 άτομα αγνοούνται. Περισσότεροι από 150.000 άνθρωποι κλήθηκαν να καταφύγουν σε κέντρα εκκένωσης, δήλωσε η υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών.

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Η ιαπωνική κυβέρνηση εξέδωσε έκτακτες προειδοποιήσεις για σεισμό για τις επαρχίες Κουμαμότο, Ναγκασάκι, Καγκοσίμα, Φουκουόκα, Σάγκα, Όιτα και Μιγιαζάκι, όλες στο νησί Κιούσου της νότιας Ιαπωνίας. Η Ιαπωνία είναι μια από τις πλέον σεισμογενείς χώρες στον κόσμο, με μια σεισμική δόνηση να καταγράφεται τουλάχιστον κάθε πέντε λεπτά.

Δεν έχουν εντοπιστεί άμεσα προβλήματα στους πυρηνικούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας της περιοχής, δήλωσε η ιαπωνική ρυθμιστική αρχή πυρηνικής ενέργειας.

Περίπου 45.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα λόγω του σεισμού στην επαρχία Κουμαμότο, σύμφωνα με την εταιρία ηλεκτροδότησης Kyushu Electric Power, που διευκρίνισε ότι τρεις πυρηνικοί αντιδραστήρες στην περιοχή συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικά.

«Όταν συνέβη ο σεισμός, η δόνηση ήταν τόσο ισχυρή που δεν μπορούσα να σταθώ όρθιος», δήλωσε στην κρατική τηλεόραση περίπου μισή ώρα μετά τον σεισμό υπάλληλος του NHK στην επαρχία Κουμαμότο.

Η εταιρεία σιδηροδρόμων JR Kyushu δήλωσε ότι ανέστειλε τα δρομολόγιά της, ανάμεσά τους των τρένων υψηλής ταχύτητας.

Το αεροδρόμιο του Κουμαμότο έκλεισε τον διάδρομο απογείωσης-προσγείωσης με τις αεροπορικές εταιρείες να εκτρέπουν ή να ακυρώνουν πτήσεις. Οι εταιρείες τηλεπικοινωνίας KDDI και Docomo ανακοίνωσαν ότι έχουν προκληθεί προβλήματα στις υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας.


Χωρίς προβλήματα ο πυρηνικός σταθμός Σεντάι

Πάντως, καθησυχαστικές είναι οι πρώτες πληροφορίες, καθώς δεν διαπιστώθηκαν προβλήματα στον πυρηνικό σταθμό Σεντάι.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (IAEA), η Ρυθμιστική Αρχή Πυρηνικής Ενέργειας της Ιαπωνίας (NRA) ενημέρωσε ότι η σεισμική δόνηση δεν προκάλεσε ζημιές ούτε ζητήματα που να επηρεάζουν την ασφάλεια των εγκαταστάσεων.

Ο πυρηνικός σταθμός Σεντάι, ο οποίος βρίσκεται περίπου 100 χιλιόμετρα από το επίκεντρο του σεισμού, παραμένει σε πλήρη λειτουργία, χωρίς να έχει αναφερθεί κάποιο επιχειρησιακό πρόβλημα.


Ο γενικός διευθυντής του IAEA, Ραφαέλ Γκρόσι, ανέφερε ότι ο Οργανισμός παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και θα συνεχίσει να αξιολογεί την κατάσταση σε συνεργασία με τις ιαπωνικές αρχές.
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