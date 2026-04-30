Τραμπ: Εξετάζεται μείωση των αμερικανικών στρατευμάτων στη Γερμανία

Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν το ενδεχόμενο μείωσης της στρατιωτικής τους παρουσίας στη Γερμανία , εν μέσω έντασης με τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής.Η τοποθέτηση του Αμερικανού προέδρου έρχεται στον απόηχο αντεγκλήσεων με τον Γερμανό καγκελάριο, οι οποίες σχετίζονται με αιχμηρές δηλώσεις του τελευταίου για τον αμερικανοϊσραηλινό πόλεμο εναντίον του Ιράν.Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε γνωστή τη θέση του μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Truth Social, επισημαίνοντας ότι η απόφαση δεν έχει ακόμη ληφθεί.



Στην ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε:



«Οι Ηνωμένες Πολιτείες μελετούν και εξετάζουν την πιθανότητα μείωσης των στρατευμάτων στη Γερμανία και θα ληφθεί απόφαση μέσα στο προσεχές σύντομο χρονικό διάστημα. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο θέμα αυτό! Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ».





Το παρασκήνιο της έντασης

Η αναφορά του Ντόναλντ Τραμπ εντάσσεται σε ένα κλίμα διπλωματικής έντασης μεταξύ Ουάσιγκτον και Βερολίνου, μετά από σχόλια του Φρίντριχ Μερτς που προκάλεσαν αντιδράσεις στην αμερικανική πλευρά.Οι δηλώσεις του Γερμανού καγκελάριου αφορούσαν τη στάση των ΗΠΑ στον πόλεμο με το Ιράν, με αποτέλεσμα την ανταλλαγή αιχμών σε πολιτικό επίπεδο.