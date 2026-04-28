Επίθεση Τραμπ σε Μερτς: Δεν ξέρει για ποιο πράγμα μιλάει, δεν είναι τυχαίο που η Γερμανία τα πάει τόσο χάλια
Με ανάρτησή του στο Truth Social ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατακεραύνωσε τον Γερμανό καγκελάριο μετά τις δηλώσεις του, σύμφωνα με τις οποίες το Ιράν ταπεινώνει τις Ηνωμένες Πολιτείες

Απάντηση με το δικό του ιδιαίτερο ύφος έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στον Γερμανό καγκελάριο, Φριντριχ Μερτς, που δήλωσε ότι οι Ιρανοί είναι σαφώς δυνατότεροι από το αναμενόμενο, και οι Αμερικανοί σαφώς δεν έχουν ούτε πραγματικά πειστική στρατηγική στις διαπραγματεύσεις.

Μέσω του Truth Social, ο πρόεδρος των ΗΠΑ έγραψε ότι  ο Μερτς δεν έχει ιδέα για ποιο πράγμα μιλάει και ότι  δεν είναι περίεργο που η Γερμανία τα πάει τόσο άσχημα, τόσο οικονομικά όσο και σε άλλους τομείς.

Αναλυτικά η ανάρτηση Τραμπ

«Ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, πιστεύει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα να διαθέτει το Ιράν πυρηνικά όπλα. Δεν έχει ιδέα για τι πράγμα μιλάει! Αν το Ιράν είχε πυρηνικά όπλα, ολόκληρος ο κόσμος θα ήταν όμηρος. Εγώ κάνω κάτι με το Ιράν, αυτή τη στιγμή, που άλλα κράτη ή πρόεδροι θα έπρεπε να είχαν κάνει εδώ και καιρό. Δεν είναι περίεργο που η Γερμανία τα πάει τόσο άσχημα, τόσο οικονομικά όσο και σε άλλους τομείς! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ».

«Το Ιράν ταπεινώνει τις ΗΠΑ»

Υπενθυμίζεται ότι ο Φρίντριχ Μερτς χθες δήλωσε από την πλευρά του ότι η ιρανική ηγεσία «ταπεινώνει» τις Ηνωμένες Πολιτείες στη σύγκρουση.

Ο Μερτς δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον φαίνεται να μην έχει σαφή στρατηγική, και αμφισβήτησε πώς θα μπορούσαν να βγει από την κρίση.

«Οι Ιρανοί είναι σαφώς δυνατότεροι από το αναμενόμενο, και οι Αμερικανοί σαφώς δεν έχουν ούτε πραγματικά πειστική στρατηγική στις διαπραγματεύσεις», δήλωσε ο Μερτς.,

«Το πρόβλημα με συγκρούσεις σαν κι αυτή είναι πάντα το ίδιο: δεν χρειάζεται απλώς να μπεις, πρέπει και να βγείς. Το είδαμε αυτό πολύ οδυνηρά στο Αφγανιστάν για 20 χρόνια. Το είδαμε στο Ιράκ» ανέφερε χαρακτηριστικά ο καγκελάριος και πρόσθεσε:

«Προς το παρόν, δεν βλέπω ποια στρατηγική έξοδο θα επιλέξουν οι Αμερικανοί, ειδικά επειδή οι Ιρανοί σαφώς διαπραγματεύονται πολύ επιδέξια - ή μάλλον, πολύ επιδέξια δεν διαπραγματεύονται».
