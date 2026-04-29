Ρίχνει τους τόνους ο Μερτς: Η προσωπική μου σχέση με τον Τραμπ παραμένει «εξίσου καλή όπως πάντα»
Η ένταση μεταξύ των δύο ηγετών εντάθηκε τις τελευταίες ημέρες, καθώς ο Μερτς σκλήρυνε τη στάση του απέναντι στην Ουάσιγκτον και ο Τραμπ του απάντησε χθες, λέγοντας «δεν ξέρει τι λέει»
Σε προσπάθεια να ρίξει τους τόνους μετά τη δημόσια αντιπαράθεση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι οι σχέσεις τους παραμένουν ισχυρές, παρά τις διαφωνίες για τον πόλεμο στο Ιράν και τις επιπτώσεις του στην Ευρώπη.
«Η προσωπική σχέση μεταξύ του Αμερικανού προέδρου και εμένα παραμένει, κατά τη γνώμη μου, εξίσου καλή όπως πάντα», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου, προσθέτοντας ότι «παραμένουμε, όπως θα λέγαμε στα αμερικανικά αγγλικά, σε καλούς όρους επικοινωνίας».
Ο Γερμανός καγκελάριος επιχείρησε να αποσυνδέσει την κριτική του από την ηγεσία του Τραμπ, επισημαίνοντας ότι αφορά κυρίως τις επιπτώσεις της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Όπως είπε, η Γερμανία και η Ευρώπη υφίστανται σημαντικές συνέπειες από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, το οποίο επιβαρύνει τις τιμές ενέργειας και την οικονομία.
Η πιο ήπια στάση του Μερτς ακολουθεί την ευθεία επίθεση που εξαπέλυσε ο Τραμπ μέσω της πλατφόρμας Truth Social, κατηγορώντας τον ότι θεωρεί αποδεκτό το ενδεχόμενο το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. «Δεν ξέρει τι λέει», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος, προειδοποιώντας ότι ένα πυρηνικό Ιράν θα μπορούσε να «κρατήσει όλο τον κόσμο όμηρο».
Ο Τραμπ δεν παρέλειψε να ασκήσει κριτική και στην οικονομική κατάσταση της Γερμανίας, σχολιάζοντας ότι «δεν προκαλεί έκπληξη που η χώρα τα πηγαίνει τόσο άσχημα οικονομικά».
Η ένταση μεταξύ των δύο ηγετών εντάθηκε τις τελευταίες ημέρες, καθώς ο Μερτς σκλήρυνε τη στάση του απέναντι στην Ουάσιγκτον. Αν και αρχικά είχε στηρίξει τους στόχους των ΗΠΑ με την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου, στη συνέχεια εξέφρασε ανοιχτά επιφυλάξεις για τη στρατηγική.
Τη Δευτέρα, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του σε σχολείο στη δυτική Γερμανία, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «ταπεινώνονται» από το Ιράν και ότι εισήλθαν στη σύγκρουση χωρίς σαφή στρατηγική εξόδου, κάνοντας παραλληλισμούς με τις εμπλοκές σε Αφγανιστάν και Ιράκ.
Παράλληλα, επεσήμανε το οικονομικό κόστος για τη Γερμανία, τονίζοντας ότι ο πόλεμος «μας κοστίζει πολύ».
Σε επιχειρησιακό επίπεδο, το Βερολίνο έχει επίσης απορρίψει αμερικανικά αιτήματα για ευρύτερη στρατιωτική εμπλοκή, ξεκαθαρίζοντας ότι η σύγκρουση «δεν είναι πόλεμος του ΝΑΤΟ». Η γερμανική πλευρά έχει προσφέρει περιορισμένη συνδρομή, όπως τη διάθεση ναρκαλιευτικών για την ασφάλεια των θαλάσσιων οδών στο Ορμούζ μετά τη λήξη των εχθροπραξιών.
🇩🇪🇺🇸 𝐆𝐞𝐫𝐦𝐚𝐧 𝐥𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫 𝐅𝐫𝐢𝐞𝐝𝐫𝐢𝐜𝐡 𝐌𝐞𝐫𝐳 is publicly questioning why the Trump administration started the conflict with Iran.— Ali (@RealAliVoice) April 29, 2026
He says that Germany and the rest of Europe are suffering from high prices and economic problems because of this war.
This is a very… pic.twitter.com/I5nBk80RiC
